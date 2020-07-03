Лукаш Седлак останется в «Тракторе» до 2023 года

Хоккеист подписал новое соглашение с клубом.

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Лучший игрок «Трактора» прошлого сезона, по мнению болельщиков, Лукаш Седлак продлил контракт с командой. Нападающий останется в Челябинске до конца сезона 2022 — 2023, сообщила сегодня, 4 июля, пресс-служба «чёрно-белых».



«Лукаш Седлак останется в „Тракторе“ еще на три года. Он настоящий профессионал, отличный товарищ по команде, для которого общий успех превыше личных целей. Такой подход к работе делает его незаменимым игроком и партнёром на площадке. Своей игрой в прошлом сезоне Седлак поднял планку очень высоко. Лукаш установил несколько клубных рекордов, получил вызов на Матч звёзд КХЛ, за один сезон стал ключевым игроком в клубе и в сборной Чехии, а также кумиром болельщиков. Он способен быть доминирующим игроком в лиге»,— рассказал спортивный директор клуба Роман Беляев.

Сам Лукаш Седлак также обратился к болельщикам «Трактора». Форвард заявил, что с нетерпением ждёт начала нового сезона в форме челябинцев.

«У меня для вас есть новости: мы с „Трактором“ достигли договорённости о продлении моего контракта, так что я останусь играть за Челябинск на следующий год и ещё на пару сезонов. Надеюсь, что вы так же рады этой новости, как и я!»— отметил игрок.

Напомним, Лукаш Седлак стал игроком «Трактора» в прошлое межсезонье. За «чёрно-белых» чех провёл 57 матчей и набрал 40 очков. В регулярном чемпионате форвард установил рекорд «Трактора» по количеству голов и числу силовых приёмов среди форвардов в КХЛ. Кроме того, Лукаш Седлак провёл шесть матчей на Евротуре, за сборную Чехии. Нападающий забросил четыре шайбы, став лучшим снайпером турнира.