«Трактор» проведёт предсезонный сбор в Челябинске и Беларуси

Клуб опубликовал график подготовки к следующему игровому году.

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ХК «Трактор» будет готовиться к сезону КХЛ 2020 — 2021 в Челябинске и Беларуси. Именно такой вывод следует из опубликованного представителями команды плана предсезонной подготовки.



В рамках тренировочного процесса у «чёрно-белых» запланировано несколько мероприятий. Уже 14 июля хоккеисты выйдут из отпуска и пройдут углублённое медобследование. С 15 по 18 июля «Трактор» будет тренироваться в Челябинске, а период с 19 июля по 2 августа подопечные Анвара Гатиятулина проведут в Беларуси. Этот этап подготовки для челябинцев завершится игрой против минского «Динамо». Затем команда вернётся в родной город, где продолжит готовиться к сезону, параллельно приняв участие в двух летних турнирах.

«3-9 августа — тренировочный сбор в Челябинске.10-13 августа — участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперники: „Салават Юлаев“ (Уфа), „Нефтехимик“ (Нижнекамск) и „Северсталь“ (Череповец). 15-22 августа — тренировочный сбор в Челябинске. 20 августа — контрольный матч против „Автомобилиста“ в Екатеринбурге. 23-26 августа — участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперники: „Автомобилист“ (Екатеринбург), „Сибирь“ (Новосибирск), „Нефтехимик“ (Нижнекамск). 27-31 августа — тренировочный сбор в Челябинске»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Завершится подготовка к новому сезону для челябинцев в Магнитогорске. 30 августа «Трактор» сыграет там с «Металлургом». Представители «чёрно-белых» отмечают, что планы на летнюю подготовку могут быть изменены.

«В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией в стране и мире в плане предсезонной подготовки возможны корректировки»,— добавили в пресс-службе «Трактора».

Напомним, ранее КХЛ опубликовала план предсезонной подготовки магнитогорского «Металлурга». По данным лиги, «сталевары» большую часть времени проведут в Магнитогорске. Также «Магнитка» примет участие в двух турнирах: домашнем мемориале имени Ивана Ромазана и Кубке чемпионов в Казани.