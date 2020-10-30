ХК «Трактор» сыграет в Челябинске с рижским «Динамо»

Матч приурочат к Хеллоуину.

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На арене «Трактор» в Челябинске сегодня, 30 октября, будет по-настоящему ужасающая атмосфера. Все потому, что предстоящий матч «чёрно-белых» против рижского «Динамо» приурочен к празднику Хеллоуин. Накануне челябинский клуб анонсировал это на своих страницах в социальных сетях.

«Пора пощекотать нервы — встречаемся с рижским „Динамо“. И игра пройдёт в зловещей атмосфере Хэллоуина! Мистические образы найдут отражение и в предматчевой программе, и в действии на льду», — рассказали о предстоящих планах в пресс-службе клуба «Трактор».

Челябинцы и латвийцы еще не встречались по ходу этого чемпионата. На данный момент подопечные Петериса Скудры занимают последнее, 11 место, в турнирной таблице Западной конференции — у них 7 очков за 14 игр. Они не побеждают уже на протяжении шести матчей. К слову, самого Петериса, который в прошлом сезоне являлся главным тренером «чёрно-белых», болельщики увидеть не смогут — он находится на больничном, как и ряд игроков «Динамо».

А вот команда под руководством Анвара Гатиятулина после 21 матча унесла себе в копилку 28 очков и заслуженно находится на 4 месте в таблице Восточной конференции. Сейчас «Трактор» намерен продолжать победную серию, которая насчитывает уже 3 игры.

Также сегодня на лёд должен вернуться защитник челябинского клуба Ник Бэйлен, который не играл последние три матча из-за небольшого повреждения.

Давайте узнаем вместе с вами, чем же закончится сегодняшняя игра. Начало — в 19:00 по челябинскому времени. «Первый областной» традиционно опишет игру в текстовой трансляции, а посмотреть матч можно будет на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.