Текстовая трансляция матча между командами «Трактор» и «Динамо» Рига

Челябинский клуб выйдет на лёд в альтернативной форме.

5:1



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Есть решение: шайба была заброшена после окончания периода — нет гола.

60 мин — Прямиком с сиреной челябинцы забили еще одну шайбу! Но судьи вновь пошли смотреть повтор.

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №5 Эндрю О'Брайан, грубость, 2 мин.

59 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, атака в голову, 2+10 мин.

58 мин — Стараются идти вперед рижане. Сложно у них это выходит.

56 мин — Гика отлично вкатывался на ворота «Динамо», но чуть не хватило удачи. Отбивает шайбу Лазушин.

55 мин — Игра в большей степени проходит у борта, в обеих зонах площадки.

54 мин — Ловит шайбу Роман Вилл, тем самым останавливая игру. Попросту бросают сейчас рижане все, что могут.

53 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

52 мин — Прострельная передачи от Томаша Гики — мимо ворот.

51 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №27 Денис Паршин, задержка соперника, 2 мин.

50 мин — Бросок от Гики — Не точно. Затем не получился бросок и у Виталия Кравцова.

48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №19 Микелис Редхлихс, подножка, 2 мин.



48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №67 Понтус Оберг (№77 Артем Шварев)

48 мин — Понтус Оберг выходил один на один с вратарем рижан. И это гол!

48 мин — Нестандартно действует Артем Шварев, заставляя работать Александра Лазушина!

47 мин — Не боится выкатываться из ворот Роман Вилл. Спокойно проходит этот период.

45 мин — Что творит Роман Вилл! Чудо-спасение после не аккуратных действий партнеров по команде за воротами.

44 мин — Отличный момент у Седлака! Только накрывает шайбу Александр Лазушин.

43 мин — Отлично передал Руслан Карлин шайбу на Ярослава Косова. Не удалось Ярославу передать шайбу партнеру для броска.

42 мин — Немного потерялся Дмитрий Огурцов. Немного неудачно сыграл в этом моменте.

41 мин — Раскатываются команды после перерыва. Активно играют вратари на выходе из зоны.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Немного фотографий от нашего корреспондента, находящегося на арене:









Статистика матча после 2х периодов: Броски: 39-25 ; Броски в створ: 25-11 ; Голы: 4-1 ; Вбрасывания: 18-23 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 6-10 ; Время в атаке: 08:34-07:28 ; Штраф: 8-0

Статистика 2-го периода: Броски: 16-15 ; Броски в створ: 12-5 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 7-12 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 03:35-05:09 ; Штраф: 6-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

40 мин — Теперь игроки «Динамо» никак не могут задержаться в зоне «Трактора». Но в небольшую попытку им это удалось и они даже бросили в сторону ворот Вилла. Шайба ушла за ворота.

39 мин — Наброс низом от рижан — Калинин отбил шайбу и выбросил ее из своей зоны.

38 мин — Игра активно проходит в чужой зоне.

36 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №16 Игорь Полыгалов (№89 Илья Карпухин)

36 мин — Есть решение: шайба заброшена клюшкой, хороший гол!

36 мин — Игорь Полыгалов стоял около ворот, шайба полетела выше. Чтобы остановить ее полет и вернуть снаряд в игру, он сработал рукой. После этого шайба попала в створ. Сначала шайба не была засчитана, но судьи все же отправились смотреть видеоповтор.

35 мин — С трудом в очередной раз накрыл шайбу Александр Лазушин. Сильный наброс от Бэйлена, Кравцов был на добивании и шайба под ловушкой.

35 мин — Очередной бросок от «Трактора», на этот раз от Ника Бэйлена — шайбу в ловушке голкипера.

35 мин — Вновь момент от Основина, быстрый бросок в сторону ворот Лазушина — отбил шайбу вратарь рижской команды.

34 мин — Бросок в дальний угол ворот от Сергея Телегина — не точно.

33 мин — Выкатывался Вячеслав Основин и из-за ворот мог отправить шайбу! Не помог ему партнер, находящийся на пятаке ворот «Динамо».

32 мин — Кравцову удалось подобрать шайбу и передать ее Лукашу Седлаку. Долго обрабатывал шайбу Седлак и бросил чуть не точно.

31 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Не могут никак рижане закрепиться в чужой зоне. Единичные броски не дают нужных результатов.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

29 мин — Выкатывался на ворота Зак Митчелл и пытался продавить шайбу через Вилла. Стойко играл голкипер.

28 мин — Закрепились рижане в зоне «Трактора». Не уступает защита челябинцев.

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №77 Артем Шварев, толчок на борт, 2 мин.

26 мин — Включились игроки «Динамо» в острую атаку. Предыдущие две шайбы их по-настоящему взбодрили. Много силовой борьбы показывают они.

25 мин — Лоуренса Пилута жестко встретили у борта.

25 мин — Не могут надолго закрепиться челябинцы в чужой зоне. И без бросков пока.

23 мин — Руслан Карлин решил прокатиться по борту, чтобы доставить шайбу в зону атаки, но буквально скинул его представитель Риги на скамейку «Трактора».

22 мин — Томаш Гика взял игру на себя, сумел бросить по воротам Александа Лазушина. Но жестко он получил по лицу. Дабы у Томаша защитный визор.

21 мин — Раскатываются команды на старте второй двадцатиминутки. Без бросков пока.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 23-10 ; Броски в створ: 13-6 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 11-11 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 3-9 ; Время в атаке: 04:59-02:19 ; Штраф: 2-0



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

19 мин — «Динамо» заменяет вратаря. Вместо Эрикса Витолса на лед вышел Александр Лазушин.

19 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №72 Сергей Телегин (№24 Руслан Карлин, №79 Игорь Исаев)

19 мин — Не успели мы написать о голе от Вячеслава Основина, как Сергей Телегин забросил еще одну шайбу! Прямиком из своей зоны! И это все в меньшинстве!

19 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №17 Вячеслав Основин (№26 Роман Манухов, №40 Сергей Калинин)

18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев, неправильная атака, 2 мин.

18 мин — Атака три в два! Бросал Алексей Бывальцев и вновь голкипер «Динамо» спасает свою команду!

16 мин — Бросок в дальний от Полыгалова — вступил в игру Эрикс Витолс. Выше ворот.

15 мин — Активно играют в чужой зоне «Динамо». Очередной бросок по воротам Романа Вилла блокируется голкипером.

13 мин — Браво Роману Виллу! Сумел на этот раз защитить свои ворота от очередной шайбы, которая могла туда залететь. Накинулись рижане на сетку хозяев

12 мин — Лукаш Седлак попытался слету забросить шайбу. Чуть не удалось.

11 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №77 Артем Шварев (№67 Понтус Оберг, №89 Илья Карпухин)

11 мин — Отлично поступил Понтус Оберг, оставив шайбу катиться, где ее тут же подобрал молодой Артем Шварев. Побежал он быстро на голкипера соперника и сумел забить! Это гол!





10 мин — Седлак не глядя отдает передачу Гике, тот отдал шайбу Исаеву и не попадает Игорь по створу ворот «Динамо».

9 мин — Пилут делает передачу на Основина, но шайба уходит чуть выше.

8 мин — Не попадает Игорь Полыгалов по створу ворот. Затем шайбу подхватил Дмитрий Огурцов. Здесь грамотно сработал голкипер рижан Эрикс Витолс.

7 мин — Пытаются челябинцы отыграть эту неожиданную шайбу. Закрепились в чужой зоне, но зафиксировал судья пас рукой у Виталия Кравцова.

6 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №55 Дэвин Левин (№11 Кристапс Сотниекс)

6 мин — Один нападающий «Динамо» сыграл на линии защитника и побежал с шайбой на Романа Вилла. Гол.





6 мин — Косов отлично зашел в чужую зону, отдал передачу Игорю Исаеву. Не удался бросок у защитника.

4 мин — Отлично шел вперед Лукаш Седлак. Но упал прямо перед воротами. Буквально навалились на него игроки рижской команды.

3 мин — Роман Манухов с неудобной руки пытался бросить по воротам «Динамо», но двое рижан буквально легли под эту шайбу.

2 мин — По больше части челябинцы владеют шайбой. Но закрепиться в чужой зоне им пока не дают.

1 мин — Сходу был нанесен первый бросок и по воротам «Трактора». Видел все Роман Вилл и даже не остановил игру.

1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинцами. И тут же нанесен первый бросок по воротам «Динамо».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

К слову, тренерские штабы уже определились с составами на сегодняшний матч. Главным голкипером «Трактора» сегодня значится Роман Вилл, его бэкапом выступает Иван Федотов. Также в обойму челябинцев вернулся Ник Бэйлен, который сегодня играет во втором звене.









Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 30 октября, в Челябинске состоится по-настоящему ужасающий матч между командами «Трактор» и «Динамо» из Риги, ведь с 31 октября на 1 ноября во всем мире праздную самый «страшный» праздник — Хеллоуин. В честь этого на челябинской арене будет действительно интересно.

Ведь для зрителей, пришедших на арену подготовлено интересное предматчевое шоу, а всех остальных увидит непосредственно челябинский клуб: «Трактор» выйдет на лед в альтернативной форме, на которой проглядывается рисунок человеческого скелета.

Сам же матч обещает быть действительно зрелищным! Подопечные Анвара Гатиятулина победили уже в трех матчах подряд и останавливаться они не собираются. Сейчас «Трактор» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. При этом у клуба из Риги дела совсем плохи — они находятся на последнем месте в Западной конференции.

Давайте узнаем вместе с вами, как же пройдет эта игра! Начало в 19:00.