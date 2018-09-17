/ КХЛ. Челябинский «Трактор» в гостях у «Йокерита»

Челябинские хоккеисты против финских «Джокеров». Прямая трансляция.

8:0

МАТЧ ОКОНЧЕН

Статистика встречи: броски: 56-37; броски в створ: 34-18; Вбрасывания: 37-19; Блокированные броски: 9-8; Силовые приемы: 18-25; Удаления: 8-2.

ОКОНЧАНИЕ МАТЧА. Звусит финальная сирена.

60 мин - ГОЛ. Обрез от игроков «Трактора». Марко Анттила забивает восьмую в меньшинстве.

60 мин - Удаление. За опасную игры высоко поднятой клюшкой удален игрок «Йокерита» Стив Мозес.

60 мин - Последняя минута матча. И вновь, полный контроль игры со стороны финских хоккеистов.

59 мин - ГОЛ. Мгновение спустя «Джокеры» все-таки забивают седьмую.



58 мин - Опасная поперечная передача и счет чуть не стал 7:0. В ответ игрок «Трактора» совершил бросок по воротам Заполски, но вратарь финнов на месте.

58 мин - ГОЛ. Пекка Йормака принимает поздравление от партнеров по команде, делая счет 6:0.

57 мин - Финские хоккеисты успешно закрепились в зоне «черно-белых». Позиционная атака «Йокерита».



56 мин - Первое удаление в матче у «Трактора». Никита Хлыстов удален на 2 минуты за удар соперника клюшкой.

56 мин - Проброс со стороны челябинцев. Вбрасывание в зоне Александра Судницина.

55 мин - «Йокерит» ослабил давление. Игрокам «Трактора» чаще удается оказаться в зоне соперников.

54 мин - Кравцов в одиночку, сольным проходом, создает опасный момент у ворот Заполски, но гола все еще нет.

53 мин - Ненадолго удалось закрепится в зоне «черно-белым», но все еще без забитой шайбы.

52 мин - Выход один на один в меньшинстве от игрока финской команды. Судницин снова выручает.

52 мин - Удаление. За задержку соперника клюшкой на две минуты удален капитан финнов Петер Регин.

52 мин - Опасный момент у ворот «Трактора». Судницин реагирует.

51 мин - В борьбе игрок финской команды сваливает Александра Судницина, состоится вбрасывание в средней зоне.

50 мин - Бросок Пола Щехура идет мимо ворот финской команды.

49 мин - Финны быстро выходят из зоны, и все так же включают активный и высокий прессинг. «Трактору» не удается надолго встать в зоне соперника.

48 мин - Удалось игрокам челябинской команды закрепится в зоне, но так и не удалось забить. «Йокерит» играет в полном составе.

46 мин - Несмотря на активную игру, удаление у «Йокерита». На две минуты отправляется отдыхать Николас Йенсен.

45 мин - Финские игроки высоко встречают хоккеистов «Трактора», в результате челябинцам сложно не только войти, но и встать в зоне.

44 мин - Удается игрокам «Трактора» создать что-то похожее на опасный момент, но так и не удается пробить Райана Заполски.

43 мин - Выход один на один от Джеффа Плэтта, шайба попадает в перекладину.

42 мин - «Трактор» снова пытается начать атаку, но финские игроки быстрее и активнее челябинцев.

41 мин - Вбрасывание выигрывает игроки «Йокерита».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2-го периода: броски: 20-12 ; Броски в створ: 13-6 ; Вбрасывания: 13-7;

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин - Последняя минута второго периода.

39 мин - Все попытки челябинцев закрепится в зоне, но без успеха. Финские игроки снова переводят игру в зону «черно-белых».

38 мин - Несмотря на преимущество в 5 шайб «Йокерит» продолжает атаковать ворота «Трактора».

37 мин - ГОЛ. Джон Норман оформляет хет-трик. Счет становится разгромным.

СМЕНА ВРАТАРЯ У «Трактора». Ворота челябинцев защищает Александр Судницин.



36 мин - ГОЛ. Счет в матче становится 4:0 в пользу «Йокерита». Шайбу забивает Марко Анттила.

36 мин - Перехват в средней зоне. Два хоккеиста «Трактора» уходили в контратаку, но защитники финской команды не дали челябинцам открыть счет.

35 мин - «Трактор» начинает атаку и ненадолго закрепляется в зоне соперника.

34 мин - Опасный бросок Сакари Маннинена уходит выше ворот.

33 мин - «Йокерит» активно прессингует игроков «Трактора». Как итог: у челябинцев не получается начать атаку.

32 мин - Бросок Рихарда Гюнге блокирован игроком финской команды.

31 мин - «Черно-белые» вбрасывают шайбу в зону «Джокеров», но безуспешно. В ответ челябинцы получают контратаку.

30 мин - После третьего гола «Йокерит» немного успокаивает темп игры. Подопечные Германа Титова пытаются начать свою атаку.

ГОЛ. Дубль Джона Нормана увеличивает преимущество «Йокерита».

29 мин - Шайба снова в ловушке Василия Демченко. Игра остановлена.

28 мин - Несмотря на счет, идет обоюдоострая игра. «Трактор» пытается отыграться, «Йокерит» же хочет увеличить преимущество.

27 мин - Наброски на ворота Заполски, игроки «Трактора» пытаются создать моменты у ворот финской команды.

27 мин - Еще один бросок по воротам Василия Демченко. Вратарь челябинцев эффектно забирает шайбу в ловушку.

26 мин - Опасный момент у ворот финской команды, но Артем Пеньковской не попадает по шайбе.

25 мин - Бросок от синей линии. Игроки «Йокерита» не собираются останавливаться на достигнутом, но в этот раз Демченко надежен.

25 мин - ГОЛ. Джон Норман удваивает преимущество финской команды.

24 мин - «Трактор» пытается начать атаку. Бросок по воротам Райана Заполски, но шайба не проходит в ворота.

23 мин - «Йокерит» продолжает атаковать ворота челябинцев, при этом активно прессингуя соперников.

22 мин - ГОЛ. Брайан О'Нил открывает счет в матче.

21 мин - Серия опасных бросков по воротам Демченко не увенчалась успехом. Финские игроки активно начинают второй период.

21 мин - Начинается второй периода матча. Стартовое вбрасывание этой двадцатиминутки выигрывают игроки «Йокерита».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 1-го периода: броски: 14-14; Броски в створ: 5-6; Вбрасывания: 15-4; Удаления: 2-0.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Последние секунды периода. Игроки финской команды снова контролируют игру. Опасный бросок от синей линии по воротам Василия Демченко не принес результата.

20 мин - Последняя минута первого периода. Прострел по воротам Демченко, но игрок «Йокерита» не успевает подставить клюшку.

19 мин - И снова борьба, на этот раз в зоне финских хоккеистов. Подопечные Германа Титова заигрались в зоне соперника и чуть не «привезли» опасную контратаку.

18 мин - 2 минуты до окончания периода. Защитники «Черно-белых» попытались начать игру от своей зоны, но безуспешно.

17 мин - Бросок от синей линии по воротам «Трактора». Демченко в игре.



17 мин - Стоит отметить надежную игру вратарей и защитников обеих команд. Именно благодаря им счет пока что не открыт.

16 мин - Финские хоккеисты включили активный прессинг у ворот Василия Демченко.

15 мин - Борьба у борта возле ворот Василия Демченко. Пока что идет равная и обоюдоострая игра.

14 мин - Опасный бросок от Рихарда Гюнге, но Заполски на месте. «Трактор» снова пытается перехватить инициативу.

13 мин - «Трактор» начинает атаку от своих ворот. Срывается бросок у Евгения Лапенкова. Райан Заполски вступает в игру.

12 мин - «Йокерит» попытался начать атаку, но лайнсмен зафиксировал «Вне игры».

11 мин - Первая половина периода позади. «Джокеры» играют активнее, «Трактор» больше времени проводит в обороне.

10 мин - Наброс на ворота Василия Демченко, вратарь прижимает шайбу ловушкой.

10 мин - «Йокерит» снова получил контроль над шайбой. Бросок от синей линии идет неточно.

9 мин - Опасный бросок по воротам Демченко от Джеффа Плэтта. Вратарь «черно-белых» на месте.

8 мин - Только сейчас хоккеисты финской команды получили контроль над шайбой. «Йокерит» пытается закрепится в зоне «Трактора».

7 мин - Вбрасывание в центральной зоне выиграли игроки «Трактора». Шайба снова в зоне «Йокерита».

6 мин - Челябинцы окончательно перехватили инициативу. Финны попытались организовать атаку, но безуспешно.

5 мин - «Трактор» перехватывает инициативу. Бросок Хлыстов с синей линии, но бросок блокирован.

4 мин - Челябинским хоккеистам так и не удалось провести атаку. Финские хоккеисты играют в полном составе.

3 мин - «Трактор» пытается закрепится в зоне для реализации большинства. Гостям удается это сделать, но не надолго.

Удаление. За подножку на 2 минуты удален Сами Леписте.

2 мин - «Трактор» в атаке. Звучит свисток. Удаление и «Йокерита».

2 мин - Бросок игрока финской команды проходит рядом со штангой, пока игра идет только в зоне «Трактора».

1 мин - Вбрасывание в зоне финской команды выигрывают игроки «Йокерита». Прострел, но Демченко на месте.

Стартовое вбрасывание выигрывает выигрывает «Трактор».

Матч начнется буквально с минуты на минуту. Сейчас прозвучат гимны России и Финляндии.

Вот так выглядят составы команд на сегодняшнюю игру. Конечно же отмечаем вратарскую дуэль: Василий Демченко, 3 сыгранных матча, 2 победы, 91,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,49, против Райана Запольски, 3 сыгранных матча, 3 победы, 95% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,67. Так же стоит подчеркнуть, что обе команды хороши в большинстве. «Йокерит» реализует 41,2% удалений и занимает по этому показателю первое место. У «Трактора» процент реализации лишнего немного меньше, 35,3%, и это третье место среди всех команд лиги. А вот в удержании большинства выигрышнее смотрятся финские хоккеисты - 90,9% в меньшинстве у «Джокеров» против 76,9% у «черно-белых». Последняя встреча команд состоялась в январе этого года, на «Хартвалл Арене». Тогда финские хоккеисты оказались сильнее, и одержали победу со счетом 3-0.







Добрый вечер, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 17 сентября, челябинский «Трактор» сыграет против «Йокерита» из Хельсинки. Отметим, что обе команды победили в прошлых матчах. Финские хоккеисты обыграли «Витязь», а «Трактор» в убойной перестрелке оказался сильнее «Металлурга» из Магнитогорска. Стоит сказать, что коллектив из Хельсинки лишь однажды проиграл в этом сезоне, и уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Смогут ли подопечные Германа Титова огорчить «Шутов»? Узнаем сегодня.