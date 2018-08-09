/ Герман Титов о первых впечатлениях от игры челябинского «Трактора»

Главный тренер внедряет собственную манеру игры.

Главный тренер челябинского «Трактора» подвел итоги предсезонного сбора в финском Паюлахти. Там Герман Титов познакомился с игроками, большая часть которых для наставника стала открытием. Восстановиться и войти в игровую форму команде удалось за несколько недель.

То, что мы запланировали на финском сборе, прошло в штатном режиме. Некоторые игроки приятно удивили, некоторые — не очень. Это наша командная кухня. Мы наигрывали модель, которую хотим видеть в этом сезоне. Каждый играл и доказывал, что понимает лучше то, что требует тренерский штаб. Предсезонная подготовка — это заклад фундамента и физической кондиции, которую ждет длинный сезон. — подводит итоги предсезонной подготовки главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Как отмечает наставник, во время сбора ему было важно найти контакт с игроками. На будущие игры Титов ставит перед хоккеистами задачу по результативности в каждой встрече. От игроков главный тренер ждет полной отдачи.

Напомним, в последние недели августа хоккеистов челябинского клуба ждет насыщенная программа. 10 августа «черно-белые» проведут фестиваль «Трактор» Open. 14 августа стартует Кубок губернатора Челябинской области. Уже 2 сентября хоккеисты выйдут на лед в рамках регулярного чемпионата.