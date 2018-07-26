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/ Герман Титов: «Я знаю, как лечить звездную болезнь»

Герман Титов: «Я знаю, как лечить звездную болезнь»

Главный тренер «Трактора» рассказал о новых планах клуба, амбициях и хоккеистах.
сегодня в 12:11
  |  Хоккей

Пристальное внимание прессы, болельщиков и хоккейных экспертов свалилось на нового главного тренера челябинского «Трактора». Герман Титов дал интервью порталу khl.ru перед первым контрольным матчем против уфимского «Салавата Юлаева». Наставник рассказал, с какими сложностями столкнулся и каких результатов от него ждут.

Когда мы встречались с руководством «Трактора», я сказал: «Вы показали высокий результат, подарили праздник городу, болельщикам». Понимаю, какую ношу я на себя взвалил, но ответственности не боюсь. Иду на этот шаг сознательно, никто меня не заставлял. — заявил Герман Титов.

Тренер следует своей, американской методике, в соответствии с которой подбирает нагрузку и составляет программу тренировок. За время предсезонной подготовки Титов успел познакомиться с игроками и оценить потенциал каждого.

Первое время многих не знал, постоянно спрашивал у Равиля Гусманова: «А это кто?», «Как этого зовут?». Но сейчас уже всех знаю, примерно представляю себе потенциал игроков. Очень нравятся молодые ребята. — продолжает Титов.

Костяк «бронзового» сезона удалось сохранить. Обновление состава позволило усилиться в атаке. Отельный вопрос коснулся лучшего молодого игрока — 18-летнего Виталия Кравцова.

Я разговаривал с ним и понял, что, несмотря на возраст, он очень психологически устойчив и позитивен. Никакого кислого лица, даже на мелкие травмы он просто внимания не обращает. Не думаю, что у него начнется звездная болезнь. В крайнем случае — я знаю, как ее лечить. — говорит главный тренер «Трактора».

Напомним, сегодня, 26 июля, челябинский «Трактор» проведет первый контрольный матч на сборах в Финляндии. Соперником станет уфимский «Салават Юлаев». В следующих играх «черно-белые» встретятся с магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».

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