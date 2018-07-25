/ Названа дата старта продаж абонементов на новый сезон «Трактора»

В поддержку распространения проходок по городу развесят баннеры.

3 августа начнется продажа абонементов челябинским «Трактором» на новый сезон 2018/2019. Приоритет владельцам абонементов сохранится. Как рассказали сайту «Первый областной», несколько изменятся условия проходок. Также в этот день, 3 августа, начнется продажа билетов на Кубок губернатора Челябинской области.

Презентация билетной программы состоится 31 июля. В этот день мы расскажем все условия, ценовую политику и порядок продаж абонементов. В поддержку старта продаж разместили по городу рекламные баннеры, чтобы привлечь болельщиков. — рассказала сайту «Первый областной» PR-специалист челябинского «Трактора» Кристина Путилова.

Напомним, Кубок губернатора пройдет в ледовой арене «Трактор» с 14 по 18 августа. Предсезонному турниру предшествуют сборы в Финляндии. Там «черно-белые» готовятся к регулярному турниру.

14 августа

15:00. Салават Юлаев vs Металлург

19:00. Трактор vs Авангард

15 августа

15:00. Авангард vs Салават Юлаев

19:00. Трактор vs Металлург

17 августа

15:00. Металлург vs Авангард

19:00. Трактор vs Салават Юлаев

18 августа

13:00. Матч за 3-е место

17:00. Финал