/ Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку

Все издания брендируют специальной печатью с лого клуба

В четверг, 26 июля, в кофейне ледовой арены «Трактор» откроется своя библиотека. Приносить издания любой тематики могут все желающие. На книге появится специальная печать с логотипом «черно-белых». В этом особенность хоккейной библиотеки.

Каждая подаренная для акции книга будет иметь печать «Библиотека «Трактор»», специально изготовленную в стиле линогравюры. Мастер печати нанесет оттиски на книги. Желающим также представится возможность сделать это самим. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Начало мероприятия в 11 часов. В кофейне арены ждут всех желающих.

Напомним, еще одно мероприятие подготовили представители «Трактора» в июле. В последний день месяца презентуют программу продажи абонементов. В этом сезоне преданных болельщиков ждут нововведения.