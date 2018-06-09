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/ Еще один южноуралец в НХЛ. Валерия Ничушкина подписал «Даллас»

Еще один южноуралец в НХЛ. Валерия Ничушкина подписал «Даллас»

Клуб сможет подтвердить переход 1 июля.
сегодня в 08:48
  |  Хоккей

23-летний нападающий Валерий Ничушкин заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Соглашение между молодым форвардом и «Далласом Старз» рассчитано на 2 года. Ранее воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор» заявлял о планах перейти из КХЛ.

Валерий Ничушкин подписал двухлетний контракт с «Далласом». Официально объявить о сделке клуб сможет 1 июля. — передает «Р-Спорт» слова источника, близкого к ситуации.

Напомним, хоккеист провел два сезона в московском ЦСКА. За сезон 2017/2018 форвард сыграл 50 игр в регулярном чемпионате КХЛ. На счету Валерия Ничушкина 27 (16+11) очков. За 19 матчей в плей-офф нападающий записал на свой счет 9 (3+6) очков.

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