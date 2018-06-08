/ Борис Дубровский поздравил воспитанника челябинского «Трактора» с завоеванием Кубка Стэнли

﻿Евгений Кузнецов исполнил свою давнюю мечту.

«Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли. Россияне стали главными героями финальной серии. Евгений Кузнецов получил звание лучшего бомбардира плей-офф. Нападающий повторил рекорд другого южноуральского хоккеиста — выходца из Магнитогорска Евгения Малкина. Свои поздравления хоккеисту уже направил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Испытываю гордость за весь наш южноуральский хоккей и особенно рад, что Жене — человеку, который помнит свои корни и искренне любит Челябинск — удалось осуществить свою давнюю мечту и завоевать Кубок Стэнли, став при этом лучшим бомбардиром плей-офф. Я помню, как в одном из ранних интервью, перед переходом в НХЛ, Евгений говорил о том, что мечтает побить все рекорды своего хоккейного кумира — Уэйна Грецки. И особенно приятно, что в этом сезоне наш челябинский воспитанник повторил достижение легендарного канадского хоккеиста. Женя, так держать! Сотни тысяч челябинских мальчишек и взрослых болельщиков восхищаются тобой и желают покорения новых спортивных вершин! — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, 8 июня «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли. Три россиянина — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, привели команду к победе. Это достижение стало наиболее значимым в их карьере.

Свою карьеру «Кузя» начинал на челябинском льду. За «Трактор» хоккеист выступал с 2009 по 2014 годы. Евгений — заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.