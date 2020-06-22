Главным тренером «Челмета» стал Алексей Тертышный

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

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Алексей Тертышный стал новым главным тренером «Челмета». Контракт специалиста с фарм-клубом «Трактора» рассчитан на один сезон. О назначении Алексея Тертышного наставником «Челмета» сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «чёрно-белых».



Заключение контракта с наставником прокоментировал директор «Трактора» Иван Савин. Функционер подчеркнул, что одним из важных аспектов в выборе главного тренера для «Челмета» является умение развивать молодых хоккеистов. Большую роль играет и связь с тренерским штабом основной команды.

«У Алексея Тертышного этот контакт есть, они с Анваром Гатиятулиным работали вместе. Проанализировав все аспекты, в том числе и потенциал, мы решили, что именно Алексей Викторович является наилучшим кандидатом на роль главного тренера „Челмета“. Можно смело доверять ему каждого хоккеиста в частности и всю команду в целом, он со своей задачей справится. Теперь ему предстоит сформировать свой тренерский штаб»,— сказал Иван Савин.

Сам Алексей Тертышный подчеркнул, что рад остаться в системе «Трактора». Тренерский штаб «Челмета», по словам наставника, будет работать по новой клубной стратегии.

«Мы сообща с коллегами составили детальный план подготовки к сезону 2020/2021, который в зависимости от внешних факторов, связанных с пандемией, может быть слегка скорректирован. К старту чемпионата в сентябре подойдём во всеоружии и, надеюсь, в предстоящем сезоне будем гораздо чаще радовать наших болельщиков», — заявил Алексей Тертышный.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Алексей Тертышный успел встать и у руля основной команды системы «Трактора». В сезоне 2019 — 2020 именно он исполнял обязанности главного тренера челябинцев после отставки Германа Титова. В тот год «чёрно-белые» вышли в плей-офф в 8 места на Востоке, но в 4-х матчах проиграли «Автомобилисту» из Екатеринбурга.