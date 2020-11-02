«Челмет» «всухую» обыграл московскую «Звезду»

Матч проходил в Челябинске.

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1 ноября во Дворце спорта «Юность» в Челябинске проходил матч ВХЛ между командами «Челмет» и «Звезда», которая представляет Москву.

С самого начала матча активнее были именно хозяева льда. При этом первый гол болельщики и зрители матча увидели лишь во втором отрезке игры. На 23-й минуте отличился Савелий Ольшанский. Этот гол был создан «из ничего» — защитник забросил шайбу с острого угла. Следующий гол случился на середине матча — на 31-й минуте, его автором стал Андрей Ерофеев. Перед самым концом второй двадцатиминутки «Челмету» пришлось отстаивать свои ворота, ведь игра некоторое время проходила в формате пять на три.

В третьем периоде игроки «Звезды» решили идти вперёд несмотря ни на что. Они очень много атаковали ворота челябинцев, которые в этом матче защищал Сергей Мыльников. Голкипер показал себя во всей красе, отбивая коварные броски. «Челмет» же весь отрезок играл по счёту. Также незадолго до финальной сирены Максим Шабанов сумел забросить третью, финальную в этом матче, шайбу. Игра завершилась со счётом 3:0, и это первая за пять сезонов победа «Челмета» над «Звездой» в основное время.

Главный тренер челябинской команды Алексей Тертышный в послематчевой пресс-конференции отметил, что игра получилась равной.

«Отдельное спасибо нашим болельщикам, что пришли поддержать нас. Давно мы дома не играли, у нас была пауза в связи с отложенными матчами. Поэтому хотелось начать домашнюю серию хорошо. Всё получилось. Сработали во всех зонах, на всех участках площадки неплохо. Были моменты, когда соперник хорошо работал, но постарались сыграть плотнее. „Звезда“ — подвижная молодая команда. Готовились к ней. Ребята молодцы, задание выполнили. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к следующей игре», — отметил Алексей Тертышный.

Сейчас «Челмет» занимает 10 строчку турнирной таблицы. По прошествии 15 матчей у них в активе 19 очков. К слову, следующий матч челябинцев состоится уже 3 ноября. На этот раз они примут у себя ХК «Динамо» из Московской области. Начало матча — в 19:00.

«Челмет» (Челябинск) 3:0 «Звезда» (Москва) (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

22:56 Савелий Ольшанский, «Челмет», 1:0

30:18 Андрей Ерофеев, «Челмет», 2:0

57:58 Максим Шабанов, «Челмет», 3:0

Статистика матча: Броски: 40-49; Броски в створ: 20-17; Голы: 3-0; Вбрасывания: 28-22; Штраф: 6-6.