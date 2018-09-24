/ Кадровые перестановки произошли в тренерских штабах системы «Трактор»

Причиной вынужденных перемен стали результаты начала сезона КХЛ.

Кадровые изменения произошли в системе «Трактора». В тренерский штаб главной команды вернулся Андрей Соколов, который работал с «черно-белыми» в прошлом сезоне. Также помощником Германа Титова был назначен Алексей Тертышный, руководивший до этого «Челметом». Главным наставником фарм-клуба челябинцев стал Равиль Гусманов, который работал помощником главного тренера «Трактора» с 2010 года. По словам генерального менеджера команды Евгения Губарева, перестановки произошли по итогам начала сезона КХЛ.

В качестве тренера защитников в команду вернулся Андрей Соколов, внесший значительный вклад в «бронзу» «Трактора» прошедшего сезона, но, к сожалению, не вошедший в обновленный тренерский штаб. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Равилю Гусманову предложено возглавить команду ВХЛ «Челмет». Со времен Валерия Белоусова Равиль Мидехатович работал ассистентом главного тренера. Сейчас ему предоставляется отличная возможность выйти на новый качественный уровень специалиста. В свою очередь, Алексей Тертышный переходит в помощники Германа Титова. Алексей Викторович по-настоящему преданный клубу специалист с большим хоккейным и тренерским опытом. Таким образом, взаимосвязь команд системы «Трактора» будет работать наиболее оптимально. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Губарев.

Планируется, что изменения вступят в силу после того, как из тренерского штаба сборной России вернется Игорь Знарок. Примерная дата — конец сентября. Евгений Губарев поблагодарил всех болельщиков за поддержку команды, и пригласил на домашнюю серию игр.