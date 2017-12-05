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/ Смотрите вторую часть противостоянии «Барыса» и «Трактора» 2017/2018 на 1obl.tv

Смотрите вторую часть противостоянии «Барыса» и «Трактора» 2017/2018 на 1obl.tv

Астанинская команда проиграла 7 матчей подряд.
сегодня в 10:04
  |  Хоккей

Сегодня челябинский «Трактор» проведет гостевую встречу с прошлогодним обидчиком — «Барысом» из Астаны. В текущем сезоне это второй матч соперников, первый состоялся 30 сентября в столице Южного Урала и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу тогда «Трактору» принесли Рихард Гюнге и Алексей Кручинин.

Челябинцы тогда только выбирались из ямы поражений, «Барыс» же лидировал на Востоке. Теперь команды соседствуют в турнирной таблице и ведут борьбу за 7–8 строчку. Оба соперника имеют по 58 очков после 38 проведенных встреч. При этом «Трактор» в последних 6 матчах победил 5 раз, «Барыс» в последних 7 играх проиграл 7 раз и набрал одно единственное очко. С сопоставимой серией к матчу против Челябинска подошла ханты-мансийская «Югра».

Сезон невозможно пройти на одном уровне, иногда бывают спады. Сегодняшний матч показал, что мы забили одной из лучших команд КХЛ три шайбы, это хорошо. Пока не хватает завершения, если мы будем также играть, как сегодня на пятаке, то победа придет уже в следующей игре. Уже выходим из спада, команда себя неплохо чувствует, по движению, по рисунку. Думаю, победы уже рядом, в ближайшие игры придут обязательно. Тем более следующая игра у нас с нашим основным конкурентом «Трактором». Еще раз разберем соперника, подготовимся и приложим все усилия, чтобы победить. — высказался после серии поражений главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.

При всем прочем «Барыс» — один из лидеров Востока по заброшенным шайбам — их 110. Больше только у «Автомобилиста» на 1. В то же время больше, чем Астана в конференции пропустила лишь «Югра», потерявшая шансы на кубковую весну. То есть, лидеры «Барыса» тащат клуб вперед, но проблемы в обороне нивелирует бомбардирские подвиги Линдена Вея и Доуса Найджела. Два этих хоккеиста забросили 43 шайбы на двоих, это больше половины голов «Трактора». После 38 матчей у Линдена Вея 46 (13+33) очков, у Найджела Доуса — 44 (30+14).

Смогут ли челябинцы сдержать грозное нападение соперника и воспользоваться огрехами обороны, смотрите на «Первом областном». Прямая трансляция начнется в разделе «Онлайн ТВ» в 18:30 по челябинскому времени.

«Трактор» против «Барыса»
Игры: 38 vs 38
Очки: 58 vs 58
Голы: 81 vs 110
Пропущенные шайбы: 88 vs 109
Количество бросков: 1045 vs 1118
Процент реализации бросков: 7.75 vs 9.84
Процент реализации большинства: 19.1 vs 24.5
Процент нейтрализации меньшинства: 77.4 vs 78.5
Штраф: 326 vs 523

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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