/ КХЛ. Противостояние «Барыса» и «Трактора» в Астане. Онлайн-репортаж

Астанинская команда проиграла в 7 матчах подряд.

4:3 ОТ



МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 56-47 ; Броски в створ: 34-30 ; Голы: 4-3 ; Вбрасывания: 27-36 ; Блокированные броски: 12-9 ; Силовые приемы: 26-19 ; Время в атаке: 14:28-12:50 ; Штраф: 8-6

Статистика овертайма: Броски: 1-0 ; Броски в створ: 1-0 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 0-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 00:16- ; Штраф: 0-0

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

Изменение счета: Барыс. 19. Вей Линден ассистенты: 57. Фрэттин Мэттью. В большинстве.

61 мин – Вырывает победу "Барыс". Играли хозяева в большинстве, и на первой же минуте овертайма Вей переиграл в ближнем бою

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА

Статистика 3-го периода: Броски: 16-9 ; Броски в створ: 10-6 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 9-11 ; Блокированные броски: 2-1 ; Силовые приемы: 5-7 ; Время в атаке: 04:20-03:24 ; Штраф: 2-4



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Завершается основное время матча с равным счетом 3:3. Команды продолжат выяснять отношения в овертайме.

59 мин – Опасно! Мощный бросок с близкой дистанции, шайба в шлем Василия Демченко врезается.

59 мин – Исаев через всю площадку передачей нашел Виделля. К сожалению, тот в зону соперника забрался чуть раньше, чем шайба.

58 мин – В чужой зоне "Трактор" зацепился за шайбу, до броска дело не дошло. 2 минуты остаются в третьем периоде.

57 мин – "Трактор" тоже не оставляет мыслей о победе. Полыгалов протащил шайбу по борту и "стрелял" в створ, надеясь на подставление.

56 мин – В полном составе "Трактор", а атаковать продолжает команда хозяев.

56 мин – Опять Демченко вступает в игру, спасает ворота.

55 мин – Удалось отобрать шайбу, подержать, смениться.

55 мин – Насел "Барыс" на ворота, не удается Никитину выбросить шайбу, хорошо ее держат хозяева, перекрывают борта и цепляются.

Удаление. Трактор. 42. Шаров Александр П. 2 мин. Задержка клюшкой



54 мин – Удаление у "Трактора". За задержку соперника клюшкой на 2 минуты в бокс поехал Александр Шаров.

54 мин – На Кравцова налетели у ворот сразу два игрока "Барыса". Совсем их не красит подобная агрессия к молодому хоккеисту.

Изменение счета: Барыс. 9. Доус Найджел ассистенты: 57. Фрэттин Мэттью. В равенстве.



53 мин – Бородкин по-футбольному слету пытался вынести шайбу, но ее подхватили игроки "Барыса", быстро перевели в 2 передачи на Доуса, тот поразил пустой угол ворот. Целый комплекс ошибок привел к этому голу. Все начинаем с самого начала.

53 мин – 8 минут до сирены. "Барыс" проверяет Демченко уже от центра площадки.

52 мин – Доуса отпустили в своей зоне игроки "Трактора", тот бросил, а Демченко выручил.

51 мин – Опасный выпад "Барыса" завершился неточным броском. А перед этим под силовой угодил Семен Кокуев.

Изменение счета: Трактор. 74. Кравцов Виталий ассистенты: 78. Кручинин Алексей. В равенстве.



48 мин – ОХОХОХОХОХО! "Трактор" вперед выходит! Забросил шайбу Виталиииииий Кравцов! Алексей Кручинин сыграл на нашего "масочника", тот с фланга бросил мимо голкипера.

47 мин – Губарев за короткий отрезок времени дважды навязал борьбу и даже вышел победителем.

Изменение счета: Трактор. 59. Вишневский Иван ассистенты: 28. Якуценя Максим, 10. Рыбаков Александр В. В большинстве.



47 мин – ГООООООЛ! Сравнивает счет "Трактор"! Иван Вишневский со средней дистанции разрядил свою пушку и прошил Карлссона. Шайба проскочила между ног голкипера.

45 мин – Гюнге угрожал воротам своего земляка после отскока. В ближнем бою победил Карлссон.

44 мин – В третьей двадцатиминутке шайбой и инициативой владеет "Трактор", но пока остроты создать не удается. Совсем.

44 мин – Никитин сыграл на Кручинина, тот пытался вывести шайбу из-за ворот, но его уложили на лед.

42 мин – Вишневский сильно зарядил от синей, его попытку заблокировал игрок "Барыса".

41 мин – Продолжается игра в Астане. "Трактор" помчался вперед, но острый момент не случился. Шайба из-за ворот выкатилась на пятак, там ее прижал Карлссон.



НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 18-22 ; Броски в створ: 9-16 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 8-17 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 8-7 ; Время в атаке: 03:48-04:26 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Период завершен, 2:1 ведут хозяева. Период будет у "Трактора", чтобы отыграться.

39 мин – Вэй под силовым исхитрился отдать передачу, Доус с убойной позиции расстреливал ворота. Повезло "Трактору", что шайба пошла мимо.

38 мин – Из-под Губарева бросок, не успел он перекрыть траекторию полета шайбы, она и без того пошла мимо створа.

38 мин – Никаких санкций, 5 на 5 продолжают играть команды. Ограничился арбитр устным внушением.

38 мин – Страсти накаляются на льду. Бэйлен опять играл форварда, его жестко встретили после свистка, он решил не спускать подобного поведения сопернику. Завязалась потасовка. Судьи сейчас что-то будут решать.

36 мин – Хороший диагональный пас прошел у астаницев, но форвард не сумел обработать шайбу. В ответной попытке "Трактора" Бэйлен опять оказался на позиции форварда, лез обыгрывать и бросил. Удар пришелся прямо в Карлссона, тот без затруднений с шайбой справился.

34 мин – Жайлауов остроумно нырнул под шайбу, когда та летела в створ ворот. Демченко только со второй попытки каучуковый снаряд прижал.

33 мин – Откровенно прощает сейчас "Барыс" соперника. Резкая быстрая атака, передача с фланга, и форвард, замыкая, не попал в пустой угол ворот.

Изменение счета: Барыс. 95. Шевченко Дмитрий. В равенстве.



32 мин – Вновь "Барыс" выходит вперед. Дмитрий Шевченко подхватил шайбу у борта, сместился до круга вбрасывания и сильно бросил. Демченко момента броска, по всей видимости. не видел, парировать не сумел.

31 мин – Кручинин в чужой зоне потерял шайбу, отборолся и сыграл на Кравцова. Виталий очень остро бросал, спас голкипер, а добавить с неудобной не получилось. Хороший момент от четвертого звена.

31 мин – Джеймс Райт пытался хитро из-под защитника с острого угла попасть в дальний угол, но Демченко начеку. Все контролировал, шайбу поймал.

30 мин – Бэйлен на острие оказался, но его вынудили уйти в угол, там с шайбой Ник расстался.

29 мин – Вновь "Трактор" не сумел использовать большинство, но моменты были. И очень даже неплохие. Где-то не хватило точности, где-то Карлссон потащил.

27 мин – "Трактор" был близок к тому, чтобы выйти вперед, но затем едва Пушкареву не позволили убежать на рандеву с Демченко.

26 мин – Продолжает "Барыс" удаляться. Павел Акользин на 2 минуты за атаку соперника, не владеющего шайбой.

25 мин – Кравцов неплохо прошелся и бросил за счет индивидуального мастерства.

24 мин – Петров круги понакручивал в чужой зоне и простреливал на пятак, шайбу намертво взял Карлссон.

24 мин – Полыгалова уронили в чужой зоне, остановлена игра. Силовая борьба была, никаких удалений.

22 мин – Кручинин зачастую позволяет себе лишнее в своей зоне, но сейчас его финт прошел. С шайбой "Трактор" расстался уже в средней зоне.

Изменение счета: Трактор. 28. Якуценя Максим ассистенты: 26. Виделль Линус. В равенстве.



21 мин – ГОООООООЛ! "Трактор" сразу же сравнивает счет! Виделль атаковал, а затем Якуценя в пустые ворота добил. Ну можно сказать, что Линус реабилитировался за заброшенную в свои шайбу.

21 мин – Возобновился матч. и на первых же секундах какое-то повреждение получает арбитр. Шайбой, по всей видимости, прилетело.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 21-16 ; Броски в створ: 14-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-7 ; Блокированные броски: 6-3 ; Силовые приемы: 13-5 ; Время в атаке: 06:04-05:00 ; Штраф: 4-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – В равных составах соперники, и звучит сирена. Первый период завершен.

20 мин – Чудо сотворил Демченко. Успел он переместится и поймать шайбу после броска Старченко. Роман бил прямо под штангу, невероятный сэйв!

20 мин – Последняя минута пошла, практически всю ее "Барыс" буедт иметь численное преимущество.

19 мин – "Трактор" в своей зоне обороняется, "Барыс" расставился и держит шайбу.

Удаление. Трактор. 47. Петров Алексей 2 мин. Удар коленом



17 мин – Удаление теперь в составе "Трактора". Алексей Петров несколько перестарался, и теперь челябинцы 2 минуты проведут в меньшинстве. Вообще защитник поймал оппонента на силовой, но судьи решили, что нарушение было. Оппонент не без труда поднялся со льда.

17 мин – Гюнге здорово вывалился на ворота Карлссона, и лишь в последнее мгновение Даллмэн выбил шайбу с крюка форварда "черно-белых".

17 мин – Юрий Петров расстался с шайбой в средней зоне, астанинцы едва не наказали.

16 мин – Райт угрожал воротам, Демченко выбросил ловушку и вытащил шайбу из девятки.

15 мин – Кравцов хорошо стрелял, но Кручинин не сумел подставить клюшку.

14 мин – Эти два удаления восстановили баланс сил, но в равных составах "Барыс" владеет несомненным преимуществом.

14 мин – Бэйлен полез вперед, но его накрыли. Шайба осталось у "Трактора", бросал Исаев, его попытку заблокировали.

13 мин – Минут большинства позади, "Барысу" удалось вывести шайбу из зоны.

12 мин – "Трактор" в чужой зоне закрепился, шайба хорошо ходит. Довели ее до Щехуры, но бросок-наброс не удался. Получился какой-то парашют, который угрозы не таил.

Удаление. Барыс. 48. Старченко Роман 2 мин. Задержка клюшкой



12 мин – И еще одно нарушение со стороны "Барыса", 2 минуты для Романа Старченко за задержку соперника клюшкой. Давненько "Трактор" не забрасывал уже в большинстве.

10 мин – Наброс на ворота Демченко в исполнении Вея, а там его партнер пытался переправить шайбу, но немного не дотянулся.

9 мин – Карлссон парирует бросок Вишневского, и пятый игрок астанинцев Даррен Диц возвращается на лед.

9 мин – А теперь челябинцы не могут закрепиться в зоне, и после потери едва 2 в 0 не получают выход. Благо игроки "Барыса" шайбу не укротили, она ушла за лицевую, и там уже форсировать события они не стали.

9 мин – Бросок по воротам "Барыса", Карлссон отражает, и шайба покидает пределы площадки.

Удаление. Барыс. 44. Диц Даррен 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



8 мин – Первое удаление в матче. Игрок "Барыса" игрокал Линуса Виделля, когда тот был без шайбы. 2 минуты будет у "Трактора", чтобы реализовать большинство и сравнять счет. Даррен Диц пожаловал в штрафной бокс.

7 мин – Кручинин между двоих выскакивал, но шайбу отпустил и не сумел нанести бросок. Прорывался он к воротам.

6 мин – И еще раз Василий Демченко вынужден вступать в игру и спасать "Трактор".

5 мин – Опасный момент возле ворот Демченко после ошибки Данила Мамаева. Очень заряжены игроки "Барыса", ведут игру.

Изменение счета: Барыс. 18. Райт Джеймс. В равенстве.



4 мин – Еще один момент у хозяев, и счет открыт. Линус Виделль срезал шайбу в ворота, хотя она шла мимо. Немного курьезный гол, но не для челябинцев.

3 мин – Кравцов пытался затащить шайбу в зону, но расстался с ней на синей линии и подарил возможность сопернику провести атаку. К счастью, та вышла не особо острой.

3 мин – Провалился "Трактор" в обороне, и того Василий Демченко спасает команду. Пас шел с фланга на центр, и там с ближнего расстояния расстреливал форвард "Барыса" ворота, но голкипер успел сместиться и отразить угрозу. Очень опасно.

2 мин – Прижал "Барыс" "Трактор", челябинцы, по всей видимости, будут отдавать инициативу сопернику и стараться ловить его на контратаках.

2 мин – На старте хозяева льда больше владеют шайбой, бросают и проводят почти все время в зоне Василия Демченко.

1 мин – "Барыс" пытался бросить от синей, но Никита Никитин попытку накрыл.

1 мин – Игра стартовала, первое вбрасывание за челябинцами, бросились в атаку, но там зацепиться за шайбу не удалось. В ответном заходе "Барыс" тоже не преуспел, а после свистка Вей едва не угодил Никитину клюшкой по лицу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

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Гости:





Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Очередной матч КХЛ между "Барысом" и "Трактором". Сейчас эти клуба идут вплотную в турнирной таблице – оба имеют по 58 очков после 38 встреч. Однако последние серии диаметрально противоположные: "Трактор" победил в 5 играх из 6, "Барыс" же 7 встреч подряд не знает победы. У астанинской команды невероятная по силе атака, но очень многое она позволяет сопернику у своих ворот. Что сегодня окажется решающим, узнаем очень скоро.







