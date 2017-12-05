/ «Барыс» реваншировал «Трактор» в овертайме в родных стенах

Следующий матч соперники сыграют друг с другом уже в Челябинске.

Сегодня челябинский «Трактор» сыграл в Астане против «Барыса». Эта игра соперников стала второй в текущем сезоне, хозяевам льда удалось взять реванш после поражения в Челябинске 1:2. Счет открыли астанинцы в первом периоде – игрок «Барыса» Джеймс Райт направил шайбу мимо створа, но ее направление подправил форвард «Трактора» Линус Виделль, в результате чего было зафиксировано взятие ворот. В течение периода челябинцы дважды играли в большинстве, но восстановить равенство не сумели.



Во втором периоде «Трактору» потребовалось 15 секунд, чтобы забить. Все тот же Линус Виделль создал острый момент, но с его броском справился голкипер, а вот после добивания Максима Якуцени тот был бессилен. Однако еще до второго перерыва «Барыс» забил вновь: Дмитрий Шевченко подхватил шайбу у борта, продвинулся до круга вбрасывания и точно направил шайбу мимо Василия Демченко. Голкипер «Трактора» спасти команду не сумел.



В третьем периоде челябинцы вновь догнали соперника, а затем и вышли вперед. Точными бросками отметились Иван Вишневский и Виталий Кравцов. К сожалению для челябинских болельщиков, «Трактор» матч до победы не довел – «Барыс» отыгрался благодаря своему главному снайперу Найджелу Доусу. Казахстанский голеадор замкнул передачу на дальней штанге после быстрого розыгрыша.



Победитель встречи выяснялся в овертайме, гол был забит уже спустя 31 секунду. «Барыс» вышел после перерыва в большинстве из-за удаления Пола Щехуры и численное преимущество реализовал. Линден Вей взял на себя игру и в ближнем бою оставил Василия Демченко не у дел.



Следующий матч «Трактор» проведет уже на своем льду, сыграет он вновь с «Барысом». Прямую трансляцию смотрите 9 декабря в 16:30 на «Первом областном».