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/ «Барыс» реваншировал «Трактор» в овертайме в родных стенах

«Барыс» реваншировал «Трактор» в овертайме в родных стенах

Следующий матч соперники сыграют друг с другом уже в Челябинске.
сегодня в 21:00
  |  Хоккей

Сегодня челябинский «Трактор» сыграл в Астане против «Барыса». Эта игра соперников стала второй в текущем сезоне, хозяевам льда удалось взять реванш после поражения в Челябинске 1:2. Счет открыли астанинцы в первом периоде – игрок «Барыса» Джеймс Райт направил шайбу мимо створа, но ее направление подправил форвард «Трактора» Линус Виделль, в результате чего было зафиксировано взятие ворот. В течение периода челябинцы дважды играли в большинстве, но восстановить равенство не сумели.

Во втором периоде «Трактору» потребовалось 15 секунд, чтобы забить. Все тот же Линус Виделль создал острый момент, но с его броском справился голкипер, а вот после добивания Максима Якуцени тот был бессилен. Однако еще до второго перерыва «Барыс» забил вновь: Дмитрий Шевченко подхватил шайбу у борта, продвинулся до круга вбрасывания и точно направил шайбу мимо Василия Демченко. Голкипер «Трактора» спасти команду не сумел.

В третьем периоде челябинцы вновь догнали соперника, а затем и вышли вперед. Точными бросками отметились Иван Вишневский и Виталий Кравцов. К сожалению для челябинских болельщиков, «Трактор» матч до победы не довел – «Барыс» отыгрался благодаря своему главному снайперу Найджелу Доусу. Казахстанский голеадор замкнул передачу на дальней штанге после быстрого розыгрыша.

Победитель встречи выяснялся в овертайме, гол был забит уже спустя 31 секунду. «Барыс» вышел после перерыва в большинстве из-за удаления Пола Щехуры и численное преимущество реализовал. Линден Вей взял на себя игру и в ближнем бою оставил Василия Демченко не у дел.

Следующий матч «Трактор» проведет уже на своем льду, сыграет он вновь с «Барысом». Прямую трансляцию смотрите 9 декабря в 16:30 на «Первом областном».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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