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КХЛ. Заключительный выезд «Трактора» против «Витязя» в 2017. Онлайн-репортаж

Челябинцы постараются вновь обыграть подмосковный коллектив в этом сезоне.
21.12.2017
  |  Хоккей

1:2

МАТЧ ОКОНЧЕН  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ МАТЧА

60 мин – ВСЕ! Прозвучала сирена, "Трактор" в "валидольном" матче увозит из Подольска 3 очка.

60 мин – Вбрасывание за "Витязем", но удалось ее вывести.

60 мин – И еще раз Павел вступает в игру. Около 20 секунд остается, "Витязь" вшестером, Белов еще и перерыв берет.

59 мин – ОПАСНО! Расстреливали Францоуза, но ворота не взяты! А "Витязь" пока не выпускает шестого, не рискует Белов.

59 мин – Последние 2 минуты пошли, "Витязь" пока не снимает голкипера. А "Трактор" в этот момент получает проброс.

58 мин – Около 3 минут до сирены, в атаке "Витязь", но "Трактор" очень надежно и выскакивает 2 на 1 Челябинск. Кручинин пожадничал, не дал Гюнге и сам не смог переиграть Сапрыкина.

57 мин – Кручинин получил прекрасную передачу, сместился в центр и бросил. К сожалению, шайба пошла сильно выше ворот.

56 мин – Силовая борьба, вновь на льду Афиногенов, но судьи молчат. Очень близко был арбитр, не стал свистеть.

55 мин – Вышли на лед пятые игроки, чуть более 5 минут еще играть в третьем периоде.

54 мин – Валидола всем. Рэндолич почти без сопротивления выкатывался и бросал с неудобной, а потом рубка на пятаке, но шайбу прижал Францоуз.

53 мин – "Трактор" атакует неплохо в составах 4 на 4, хорошая смена удалась.

Удаление. Витязь.  61. Афиногенов Максим 2 мин. Симуляция
Удаление. Трактор.  18. Петров Юрий 2 мин. Подножка

53 мин – Эмоциональный матч с напряженной драматургией. И еще один поворот сюжетный может случиться. Макс Афиногенов рвался, его остановили только с нарушением правил. Правда, капитану "Витязю" тоже дали 2 минуты за "рыбку". У "Трактора" же наказан Юра Петров.

Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 55. Бэйлен Ник, 78. Кручинин Алексей. В равенстве.

52 мин – ГОООООООООООООООООООЛ! ГОООООООООООООООООООООЛ! "Трактор" вновь вперед выходит! Шайба имени Рихарда Гюнге. Сам продрался, выскочил на бросок и отправил шайбу мимо голкипера!

52 мин – Виделль через двоих почти прорвался, а Полыгалов не увидел, где шайба. Редкий за последнее время выпад "черно-белых", но без особой опасности.

51 мин – И еще бросок с попыткой подставления в исполнении "Витязя". Шайба мимо створа проходит.

49 мин – Есть еще более 11 минут у обеих команд, чтобы склонить чашу на свою сторону. А атаковать продолжает "Витязь". Очень куражная команда, гол способен их завести еще больше.

Изменение счета: Витязь. 61. Афиногенов Максим ассистенты: 52. Головков Игорь, 36. Никулин Александр. В равенстве.

49 мин – И все-таки "Витязь" сравнивает счет. Максим Афиногенов подставил клюшку на пятаке и пропихнул шайбу в створ ворот.

49 мин – Форвард "Витязя" Кулагин по-бобровски пытался шайбу в ворота завести, но Францоуз на месте. Все понимал, все контролировал.

48 мин – Обоюдные ошибки от команд, много брака стало на льду. Это больше на руку "Трактору".

47 мин – Губарев завел шайбу в чужую зону, но на его передачу не откликнулись, не поняли друг друга партнеры.

46 мин – Францоуз в очередной раз спасает, вытягивает шайбу из дальней девятки после броска Двуреченского.

45 мин – А вот и "Трактор" выскочил 2 на 1, Гюнге взял на себя игру, но не пробил голкипера.

45 мин – Прижался "Трактор", наседает соперник. Очень самоотверженно играют челябинцы, бросаются под шайбы, бьются. Нужно переламливать игру, выводить шайбу из своей зоны.

44 мин – Невероятное чудо спасает сейчас ворота "Трактора". Ну нельзя так играть в своей обороне, очень много насоздавали хозяева, и, к счастью, везение пока не заканчивается у "черно-белых".

43 мин – Кручинин пытался вывести Гюнге диагональной передачей, а тот каким-то невероятным образом укротил шайбу, летевшую на уровне пояса, но затем пришлось с ней расстаться.

41 мин – Возобновилась игра, и Ник Бэйлен выскочил на лед из бокса для штрафников – в равных составах соперники.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 9-21 ; Броски в створ: 7-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 5-1 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 02:38-06:12 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Выстоял "Трактор" в этом периоде, еще 28 секунд в третьем предстоит продержаться. Уходим на перерыв.

40 мин – "Трактор" вчетвером, а Черников еще и клюшки лишился, очень непросто пришлось сейчас челябинцам. Но после выстрела Мойзека Францоуз намертво берет шайбу.

40 мин – Не дают челябинцы сопернику расставиться.

Удаление. Трактор.  55. Бэйлен Ник 2 мин. Грубость

39 мин – Первое удаление у "Трактора", Афиногенов рвался к воротам, но его остановили за ними уложили на лед с нарушением. А после свистка на льду заварушка. По пустым воротам бросили челябинцы, кажется.

37 мин – Францоуз еще сэйвище делает! Спасает после броска Рендолича!

37 мин – Опаснейший бросок от Шарова, и сразу же ответ от "Витязя". Момент на момент идет, смотрится игра, довольно остро все проходит, даже несмотря на счет 1:0.

37 мин – Все, в полных составах соперники.

36 мин – Выходы 2 в 1 от "Витязя" – бич сегодняшнего "Трактора". Очередной выпад в меньшинстве, и в последнее мгновение удается помешать сопернику челябинскому защитнику. Ник Бэйлен это был, заодно и клюшку сопернику сломал.

35 мин – Бэйлен словно стойки обкатил соперников, но бросить ему точно все же помешали.

Удаление. Витязь.  81. Паутов Юрий 2 мин. Толчок на борт

35 мин – Нарушение на Семене Кокуеве, третье большинство для "Трактора", третья попытка. Толчок на борт был от Паутова. Откровеннейший. 

34 мин – Петров, который Алексей, на прекрасной позиции оказался, зарядил, что есть мочи, мимо прошла шайба.

33 мин – Щехура по-волейбольному в чужой зоне сыграл, получился якобы пас рукой.

31 мин – ОПАСНО! Афиногенов на пятак стрелял, а там Выглазов подставлял, но Францоуз! Францоуз тащит!

30 мин – Скорости немного подсели, "Трактор" больше атакует, больше времени проводит в чужой зоне, но все равно опасные выпады пускает.

29 мин – "Трактор" пытается завезти шайбу в ворота, не бросает, а тащит до последнего. Непонятно, насколько это оправдано. 

27 мин – Какой-то проходной двор устроили в своей зоне полевые игроки "Трактора", но Францоуз бился как тигр в створе ворот, навыручал очень много!

24 мин – И опять выход 2 в 1 получает "Трактор", но в последнее мгновение шайба сваливается с крюка форварда и ее сумел откинуть защитник челябинцев.

24 мин – Никитин неплохо отборолся, потом сам же бросал от синей линии. Неплохо челябинцы атакуют, держат шайбу!

23 мин – Просто невероятным образом шайба не пошла в створ после броска Игоря Полыгалова. Рикошет и перескакивает она через перекладину. Могли сейчас челябинцы счет удвоить.

22 мин – Губарев пытался бросить, находясь у борта, его попытку заблокировали. Через несколько секунд он же угрожал с другого фланга, но спас голкипер.

21 мин – Продолжается игра, на первых же секундах в игру вступает голкипер "Трактора", вбрасывание в зоне Францоуза.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 17-15 ; Броски в створ: 9-9 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-10 ; Блокированные броски: 5-5 ; Силовые приемы: 2-0 ; Время в атаке: 03:20-04:37 ; Штраф: 4-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Отличный отрезок под занавес периода, абсолютное владение шайбой. К сожалению, бросков минимум.

20 мин – Последняя минута периода идет, шайбой владеет "Трактор".

19 мин – Очень многое "Трактор" позволяет сопернику у своих ворот, но тот прощает. Сами челябинцы тоже моменты создают. Еще одну позиционную атаку завершили набросом, но шайбе до ворот дороги не дали.

17 мин – Прощает "Витязь", все классно делали хоккеисты из Подмосковья, но запихать шайбу в уже пустые ворота не дали им челябинцы.

16 мин – Выходит пятый полеквой у "Витязя". Но перед этим моментище не смог реализовать Рихард Гюнге! С шикарной позиции бросал, но была подставлена клюшка, шайба ушла выше "девятки".

15 мин – Якуценя классно разобрался с шайбой в чужой зоне, выведя ее на чистый лед. В итоге атаковал Алексей Кручинин, а Макс пытался добить, но второй гол пока забить не удается.

Удаление. Витязь.  27. Мозик Войтех 2 мин. Подножка

14 мин – Бэйлен на пятаке сыграл роскошно, накрутил двоих и бросил в падении. Гола нет, но есть удаление у "Витязя"! еще шанс для Челябинска. А наказан "Безумный Макс" Афиногенов.

14 мин – Неожиданный рикошет, и Кручинин оказался с шайбой у ворот, но не сумел ее укротить.

Изменение счета: Трактор. 10. Рыбаков Александр В. ассистенты: 28. Якуценя Максим. В равенстве.

12 мин – ГОООООООЛ! Уже выходил пятый у "Витязя", а "Трактор" открыл счет. Перепас, прострел Якуцени и Рыбаков с острейшего угла от голкипера отправляет шайбу в сетку!

12 мин – Кручинин перемудрил под конец большинства, решил от синей пойти в обыгрыш, не дали ему бросить.

11 мин – ОПАСНО! От синей линии Никитин хорошенько приложил, но потом после отскока "Витязь" вновь выходит 2 на 1. Очень много подобных моментов, ничего хорошего это не предвещает.

11 мин – На пустом месте Виделля подсекли клюшкой, первое удаление в матче, первый шанс для "Трактора" реализовать большинство. Челябинцы в этом компоненте игры в этом сезоне очень даже неплох.

10 мин – Половина первого периода практически завершилась, преимуществом владеет "Витязь". Больше атакует, больше угрожает. Очередной наброс, пришлась шайба во Францоуз.

8 мин – Еще момент неприятнейший у ворот Францоуза, откровенно везет, когда форвард Подольска махнул мимо шайбы, видя перед собой пустой угол.

7 мин – Очень вязкая игра, соперники бьются на любом "платке". И в очередном момент "Трактор" упускает выход 2 на 1, но Бэйлен спасает, растянувшись на льду.

6 мин – 2 в 1 "вывалился" "Витязь", но везет "Трактору"!

5 мин – Хорак бросал. Активно начали оба соперника, сразу показали, что на оборону сегодня надеяться не будут – пойдут искать удачу у чужих ворот.

4 мин – А теперь ответ "черно-белых" – Шаров от борта выкатывал на пятак, но там его партнера "связали", не дали нанести бросок.

3 мин – Отрывок сильно за хозяевами, прижали "Трактор" к воротам, угроза за угрозой, бросок за броском. Не могут челябинцы отобрать шайбу, но выручает Францоуз.

2 мин – "Витязь" мел шанс, угрожал воротам Копейкин, но попал точно во Францоуза. Тот справляется, отбивая шайбу перед собой, на добивании никого не было.

2 мин – Бэйлен подарил сопернику шайбу, Кручинин его страховал, получил по лицу клюшкой. Без удаления, в равных составах матч продолжается.

1 мин – "Трактор" сразу после потери начинает включаться в прессинг, активно начинают.

1 мин – Началась встреча, на стартовых секундах Линус Виделль продвинулся по центру чужой зоны и бросил. К сожалению, не попал в створ.

МАТЧ НАЧАЛСЯ 

СОСТАВЫ КОМАНД:

ХОЗЯЕВА:


ГОСТИ:


И для удобства навигации:

«Витязь»: Сапрыкин (Тодыков) 
1. Катичев – Воронков, Мюттюнен – Хорак – Рендулич 
2. Головков – Мозик, Макеев – Никулин – Афиногенов (К) 
3. Романов – Паутов, Копейкин – Семин – Кулагин 
4. Лукин, Выглазов – Швец-Роговой – Моисеев, Двуреченский 



«Трактор»: Францоуз (Демченко) 
1. Н.Никитин – И.Вишневский, Виделль – Полыгалов – Якуценя 
2. Шинин (К) – Бэйлен, Кручинин – Щехура – Гюнге 
3. Рясенский – Мамаев, Губарев – Рыбаков – Кокуев 
4. А.Петров – Исаев, Черников – Ю.Петров – Шаров.

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Трактор" на заключительном выездном матче в этом календарном году встречается с "Витязем". Соперник – из разряда тех, кого нужно обыгрывать, если есть планы побороться за кубок весной, но отнюдь не мальчик для битья. Подольский коллектив очень боевитый, любит и умеет забивать, но вот с обороной есть определенные проблемы. Кто возьмет вер, покажет матч!



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