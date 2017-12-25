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/ «Трактор» двумя шайбами одолел минское «Динамо» на домашнем льду

«Трактор» двумя шайбами одолел минское «Динамо» на домашнем льду

Голкипер Павел Француз заработал «сухарь» в этом матче.
сегодня в 21:36
  |  Хоккей

Сегодня, 25 декабря, челябинский «Трактор» провел результативную встречу против минского «Динамо» под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова. Команда из Белоруси по ходу игры уступила две шайбы, не сумев ответить. Голкипер челябинской команды отличился, заработав «сухарь».

Челябинская команда порадовала своих болельщиков уже по ходу первого периода. На 13-й минуте отличился Ник Бэйлен с передачи Пола Щехуры и Алексея Кручинина. После взятия ворот игра стала ожесточеннее, игроки обеих команд до конца первого периода заработали 5 удалений. Второй период «Трактор» провел, удерживая минимальное преимущество.

На последних минутах решающей двадцатиминутки минчане попытались изменить ход игры, сняв вратаря. Однако результатов для гостей это не принесло, а хозяевам позволило закрепить свое преимущество. Челябинцы дома зарабатывают 3 очка и подтверждают свое положение в Восточной конференции.

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