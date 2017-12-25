/ Смотрите на 1obl.tv противостояние «Трактора» и минского «Динамо»

Встреча пройдет под знаменем празднования 70-летия челябинского клуба.

Сегодня, 25 декабря, челябинский «Трактор» принимает на своем льду минское «Динамо». Эта игра станет очередной в ходе празднования 70-летнего юбилея. «Черно-белые» начинают последнюю домашнюю серию в этом году. До этого челябинцы привезли из Подмосковья 3 очка, укрепив свое положение в плей-офф.



Статистика встреч насчитывается не так много матчей. В сезоне 2017-2018 команды играли друг с другом лишь однажды. Тогда сильнее оказалась команда из Беларуси, «Трактор» оставил безответными три шайбы.



Минский клуб сейчас идет на десятом месте Западной конференции и борется за попадание в плей-офф. В последнем матче «Динамо» одолело «Ладу» со счетом 2:1. «Трактору» необходимы очки, чтобы укрепиться в восьмерке, клуб расположился на шестом месте с 65 очками.



Смотрите онлайн трансляцию, в которой станет известно, удастся ли челябинцам взять реванш на домашнем льду после выездного поражения. Матч «Трактор» - «Витязь» в прямом эфире покажет сайт «Онлайн ТВ». Начало встречи в 19:00.









