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«Трактор» в «валидольном» матче вырвал победу у «Витязя» в Подольске

Решающий бросок нанес Рихард Гюнге.
21.12.2017
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» провел сегодня последний свой выездной матч в 2017 году. В Подольске «черно-белые» сыграли с местным «Витязем» и одолели его со счетом 2:1. Хозяева активнее начали матч и в начале встречи активно ворота Павла Францоуза, но чешский голкипер справился со всеми попытками. К середине периода «Трактор» не только выровнял игру, но и стал больше атаковать, держать шайбу. Единственный гол был забит после удаления игрока «Витязя» Войтека Мозика. Он успел выскочить из бокса для штрафников, но не доехал до зоны, где Александр Рыбаков хитрым броском с острого угла отправил шайбу в сетку.

Второй период был насыщен моментами, но отличиться ни одной из команд не удалось, а развязка случилась в третьей двадцатиминутке. Сначала капитан «Витязя» Максим Афиногенов продавил на пятаке защитника Игоря Исаева и пропихнул шайбу в сетку, а затем Рихард Гюнге принес победу «Трактору». Шведский форвард продрался по борту, вышел на оперативный простор и точно бросил в нижний дальний угол мимо голкипера.

«Трактор» набирает 65 очков, выходит на шестое место и отправляется домой готовиться к юбилейным встречам. Свою следующую игру «черно-белые» проведут в понедельник против минского «Динамо». Игру покажет «Первый областной» в прямом эфире.

«Витязь» (Подольск) – «Трактор» (Челябинск) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – Рыбаков (Якуценя) – 12:10 (5x5)
1:1 – Афиногенов (Головков, Никулин) – 48:15 (5x5)
1:2 – Гюнге (Бэйлен, Кручинин) – 51:36 (5x5)
Вратари: Сапрыкин – Францоуз.


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