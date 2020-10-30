Две шайбы, заброшенные в меньшинстве, помогли «Трактору» обыграть рижское «Динамо»

Фоторепортаж прошедшей игры.

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На челябинской хоккейной арене сегодня, 30 октября, состоялся матч между командами «Трактор» и «Динамо» из Риги (Латвия).

Матч был приурочен к предстоящему празднику Хеллоуин, поэтому «чёрно-белые» вышли на лёд в альтернативной форме. Началась же игра с неожиданного гола от рижан. На шестой минуте Дэвид Левин остался буквально один на один с шайбой и тут же побежал на ворота, которые в этом матче защищал Роман Вилл.

Гол-ответ от «Трактора» случился на 11-ой минуте игры. Такую же быструю шайбу забросил молодой нападающий Артём Шварёв. При этом ближе к концу первой двадцатиминутки челябинцы остались вчетвером. Только это не помешало им забросить две очень быстрые шайбы. Сначала голом отличился Вячеслав Основин, а затем, прямиком из своей зоны, шайбу в сетку ворот «Динамо» отправил Сергей Телегин. После этого тренерский штаб рижской команды заменил голкипера: вместо Эрикса Витолса место в воротах занял Александр Лазушин.

Во втором периоде игроки «Динамо» выглядели более активно, нежели хозяева льда. Только «чёрно-белые» вновь отличились голевым моментом, тоже довольно курьёзным. Игорь Полыгалов находился возле ворот «Динамо», принял летящую шайбу рукой, опустил ее вниз и тут же снаряд оказался в сетке. Изначально этот гол не был засчитан судьями, но они всё же отправились пересматривать этот момент, после чего шайба была засчитана. Счёт к этому моменту составил 4:1.

Заключительный период также не обошёлся без заброшенных шайб и курьёзов. На 48 минуте игры голом в составе «Трактора» отличился Понтус Оберг. Также уже в сирену челябинцы забросили ещё одну шайбу. Судьи вновь решили отсмотреть этот игровой момент, после чего пришли к выводу, что шайба была заброшена уже после финальной сирены. Таким образом игра завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

К слову, это уже четвёртая победа «Трактора» подряд. Следующий матч состоится в воскресенье, 1 ноября. Он пройдёт в Магнитогорске, где «Трактор» примет участие в «южноуральском дерби» против местного «Металлурга».

«Трактор» (Челябинск) 5:1 «Динамо» (Рига) (3:1, 1:0, 1:0)

Голы:

5:51 Дэвид Левин, «Динамо» 0:1

10:01 Артём Шварёв, «Трактор», 1:1

18:44 Вячеслав Основин, «Трактор», 2:1

18:50 Сергей Телегин, «Трактор», 3:1

35:03 Игорь Полыгалов, «Трактор», 4:1

47:20 Понтус Оберг, «Трактор», 5:1

Статистика матча: Броски: 68-34; Броски в створ: 39-19; Голы: 5-1; Вбрасывания: 29-31; Блокированные броски: 5-12; Силовые приемы: 6-13; Время в атаке: 15:00-09:28; Штраф: 20-6.