«Металлург» прервал череду своих неудач и победную серию «Трактора»

Матч в Магнитогорске завершился победой «сталеваров».

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Сегодня, 1 ноября, в Магнитогорске состоялось первое «южноуральское дерби» из четырёх запланированных.

Первый период можно полностью записать на счёт хозяев льда. Ведь они дважды смогли воспользоваться численным преимуществом и забросить две шайбы в ворота Романа Вилла. Первый гол на 14-ой минуте забил Сергей Мозякин. Затем на 19-ой минуте отличился Семён Кошелев.

Отличились «сталевары» и во втором периоде. Именно они в большей степени владели шайбой и старались атаковать ворота «Трактора». В самом конце этой двадцатиминутки нападающему Юхо Ламмикко удалось забросить третью шайбу в ворота Романа Вилла. Тем самым, счёт после двух периодов стал 3:0.

В третьем периоде челябинцам удалось отыграть одну шайбу. Её на 43-й минуте матча забросил Вячеслав Основин. Чтобы постараться сократить отставание в счёте, тренерский штаб «Трактора» решился заменить вратаря на шестого полевого игрока. Только это сыграло на руку «Металлургу» — Егор Мартынов запустил шайбу из своей зоны прямиком в пустые ворота «чёрно-белых». Матч в итоге завершился со счётом 4:1. Победу в первом «южноуральском дерби» одержал магнитогорский Металлург.

Сейчас все команды КХЛ уходят на паузу, связанную с проведением игр Евротура. Следующий матч «Трактора» и Магнитогорска состоится 10 ноября. Это будет второе «дерби» этого сезона.

«Металлург» (Магнитогорск) 4:1 «Трактор» (Челябинск) (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

13:26 Сергей Мозякин, «Металлург», 1:0

18:07 Семён Кошелев, «Металлург», 2:0

39:08 Юхо Ламмикко, «Металлург», 3:0

42:58 Вячеслав Основин, «Трактор», 3:1

59:18 Егор Мартынов, «Металлург», 4:1

Статистика матча: Броски: 48-63; Броски в створ: 24-29; Голы: 4-1; Вбрасывания: 28-27; Блокированные броски: 21-12; Силовые приемы: 21-24; Время в атаке: 11:54-12:53; Штраф: 8-12.