Текстовая трансляция матча «Трактора» против «Северстали»

Как проявит себя «молодежь» в составе челябинцев?

2:4



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №57 Никита Хлыстов

60 мин — «Трактор» взял тайм-аут.

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, задержка соперника, 2 мин.

60 мин — «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

59 мин — Бросок Основина в ближний — не попадает в створ игрок челябинцев.

58 мин — Бросок от Исаева — шайба прошла рядом со штангой.

57 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №50 Андрей Алексеев (№49 Дмитрий Марковин, №58 Александр Петунин)

57 мин — Закрепились игроки гостей льда в чужой зоне.

56 мин — «Северсталь» взяли тайм-аут.

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, задержка клюшки соперника, 2 мин.

55 мин — Иван Федотов — залог успеха «Трактора» сегодня. Как долго протянет? Пока тащит он всю команду!

55 мин — И вновь браво Ивану Федотову! Вновь голкипер «Трактора» ловит летящую шайбу и останавливает атаку череповчан.

54 мин — Вновь наблюдаются неточные передачи у челябинцев. Точно под крюк соперника положили они шайбу.

53 мин — Вновь тащит свою команду Иван Федотов! Опасно было сейчас у ворот «Трактора».

52 мин — Томаш Гика смог бросить шайбу в ворота. Но она угодила в перекладину.

52 мин — Кейлоф отлично убежал с шайбой в чужую зону. Но передача на Томаша Гику не прошла — сыграла защита череповчан.

51 мин — Бросок от игроков «Северстали» — мимо ворот. Затем еще один — уже в игре Иван Федотов.

50 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

50 мин — Ничего не могут сделать челябинцы в чужой зоне. Не удается им даже бросить по воротам.

49 мин — Неточная передача пошла у звена большинства. Вышла шайба из зоны атаки довольно быстро.

48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №44 Артурс Кулда, подножка, 2 мин.

48 мин — Бросок от Бэйлена в ближний — и зарабатывают на себе удаление челябинцы.

48 мин — Шепелев из средней пытался нанести бросок по воротам Подъяпольского.

47 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№11 Лукаш Седлак, №91 Эндрю Кейлоф)

46 мин — Бросок от Карпухина — за ворота ушла шайба. Затем подбор от Попова — уже ловит шайбу голкипер «Северстали».

45 мин — Бросок от Кудако, причем дважды. Сначала справляется Федотов, затем уже и сама пятерка челябинцев.

44 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№38 Томаш Гика)

44 мин — Первый бросок в створ от Алексеева — в игре Подъяпольский.

43 мин — Плотная игра у борта за воротами «Трактора».

42 мин — Осторожнее стали играть команды. До сих пор без бросков.

41 мин — Пока команды раскатываются. Броков в этот отрезок не было.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 28-48 ; Броски в створ: 13-26 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 18-13 ; Блокированные броски: 14-13 ; Силовые приемы: 9-4 ; Время в атаке: 06:39-09:50 ; Штраф: 6-6

Статистика 2-го периода: Броски: 8-28 ; Броски в створ: 5-16 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-6 ; Блокированные броски: 7-3 ; Силовые приемы: 5-1 ; Время в атаке: 02:05-06:13 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Теперь штанга спасает «Трактор». Что творят игроки «Северстали»!

39 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

39 мин — Лукаш Седлак не смог забросить точно в ворота — был заблокирован юркий форвард.

38 мин — Ник Бэйлен очень сильно ошибся. И получили челябинцы контр-выпад при игре в большинстве. Спас ворота Федотов.

38 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №80 Егор Морозов, ужар соперника клюшкой, 2 мин.

37 мин — Морозов уже после того, как Федотов поймал шайбу, ударил того по ловушке. За это он получил удаление.

37 мин — Вновь справляется Федотов. Ловит на себя мощный бросок от Дмитрия Марковина.

36 мин — Кодола бросает верхом — отбивает шайбу Федотов.

36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, задержка клюшки соперника, 2 мин.

35 мин — Кулда наносит бросок по воротам Федотова. Ловит шайбу голкипер «Трактора».

34 мин — Очень сумбурная игра у «Трактора» сегодня. У них вновь не получается начало атаки.

33 мин — Вновь в игре Федотов. Даже прилетело Сергею Терещенко от соперников.

32 мин — Опасные бросок от Марковина, а затем и от Кодолы. Справляется Иван Федотов.

30 мин — Вновь тащит Подъяпольский! Только уже после броска Косова.

30 мин — Бросок от Руслана Карлина — в игре голкипер «Северстали».

30 мин — Останавливает игру Иван Федотов после броска на его ворота.

30 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

29 мин — Кейлоф побежал на Подъяпольского! Даже нанес бросок, но он был сильно не точным из-за блокировки.

28 мин — Не удалось челябинцам сохранить шайбу под своим контролем.

28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, подножка, 2 мин.

28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №39 Никита Макеев, задержка соперника, 2 мин.

27 мин — У Ника Бэйлена при выходе из зоны сломалась клюшка, после чего пошел перехват шайбы. Здесь уже вновь выручил голкипер «Трактора». Остановил он атаку череповчан.

26 мин — Бросал верхом Илья Хохлов — поймал в ловушку эту шайбу Иван Федотов.

25 мин — Теперь бросок от синей был от игрока череповчан. Он оказался слишком сильным — ушла шайба за ворота.

24 мин — Алексеев бросал от синей линии — не точный бросок.

23 мин — Прессингуют игроки «Северстали» челябинцев. Сложно им выйти из своей зоны.

22 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



22 мин — Вновь спасает свою команду Иван Федотов!

22 мин — Бросок в дальний угол от Кодолы — отбивает шайбу Федотов.

21 мин — Вновь проблемы у челябинцев в передачах. Не могут они надолго завладеть шайбой.

«Трактор» заменил вратаря. В рамке вместо Станислава Галимов теперь Иван Федотов.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 20-20 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 8-7 ; Блокированные броски: 7-10 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 04:34-03:33 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №17 Александр Подкорытов, подножка, 2 мин.

20 мин — Бэйлен не смог сделать точную передачу на партнера, в итоге «Трактор» получил контр-атаку.

20 мин — Карпухин забрасывает шайбу в чужую зону — ловит ее Подъяпольский и останавливает игру.

19 мин — Вновь быстро атакую череповчане. На этот раз Станислав Галимов спасает свою команду и задерживает шайбу.

18 мин — Томаш Гика отдал шайбу Лукашу Седлаку, бросок у последнего не получился — шайба соскочила с крюка.

18 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №21 Владислав Кодола (№49 Дмитрий Марковин)

17 мин — Вновь челябинцами совершаются глупые ошибки по выходу из зоны и владением шайбой. Что вновь приводит к голу.

16 мин — Опасно сейчас проходил Макеев. Справляются челябинцы, до броска дело не дошло.

15 мин — Чебыкин попытался обыграть защитника череповчан, но тот был уперт. Не дал бросить он игроку «Трактора».

14 мин — Очень сильно ошибся Шепелев! Лишь удача спасла челябинцев. Не попал Пятунин в створ ворот Галимова.

14 мин — Отличный момент был у Ярослава Косова — в игре голкипер «Северстали».

13 мин — Неплохо прессингует третье звено челябинцев в чужой зоне. Но лишь один бросок от Терещенко и попытка добить на пятаке. Не удачно.

12 мин — Отлично перехватили шайбу челябинцы после опасной атаки от череповчан.

11 мин — Очень осторожная игра наблюдается на льду. Не рискуют ни гости, ни хозяева льда.

10 мин — Отличный наброс от Основина я спасает свою команду Владислав Подъяпольский.

9 мин — Ясинский самостоятельно побежал с шайбой в чужую зону и сам бросил. Бросок вышел неудачным из-за блокировки.

8 мин — Долго раскатываются команды, особенно гости льда. Но лишний раз не рискуют заходить в зону.

6 мин — Попытка наброса от Терещенко — вновь неудачно.

5 мин — Гика с Кейлофом убежали на ворота «Северстали», отличные передачи были от Томаша, ни Эндрю никак не может забить ее точно в сетку.

4 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №44 Артурс Кулда (№4 Джеффри Кинрейд, №21 Владислав Кодола)



4 мин — Череповчане реализовали отложенный штраф. Гол.

3 мин — Косов взял игру на себя, один прокатывался к воротам Подъяпольского, но бросить ему не дали.

3 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

3 мин — Наблюдаются сложности у «Трактора» с расположением в зоне соперника.

2 мин — Попытка наброса от Терещенко — мимо ворот. Вышла шайба из зоны атаки.

1 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №76 Богдан Якимов, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

1 мин — Игра сразу перешла в зону «Трактора». Затем пошла контр-атака от челябинцев.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Состав «Трактора» на сегодняшний матч такой:

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас очередную текстовую трансляцию хоккейного матча команды «Трактор». Сегодня, 17 февраля, «чёрно-белые» встречаются с череповецкой «Северсталью».

Ранее стало известно, что двое игроков клуба ВХЛ «Челмет» получили возможность сыграть в КХЛ. Это стало возможным благодаря тому, что «Трактор» потерял все шансы на плей-офф и оставшиеся матчи — идеальное время, чтобы заиграть «молодежку» на высшем уровне, чтобы он прочувствовали игру в КХЛ.

На данный момент в списке травмированных находится лишь Артем Михеев. Но на деле, несколько игроков уже вряд ли появятся на льду в этом сезоне. Также накануне стало известно, что клуб покинул Кристиан Томас, который в прошлом году провел отличный сезон, а в этом большую часть игр из-за травмы.

Давайте вместе узнаем, как сложится эта игра. Начало поединка в 19:00.