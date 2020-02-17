«Трактор» принимает на домашнем льду «Северсталь»

Челябинцы окончательно лишились шанса на плей-офф.

Послушать 00:00

Сегодня, 17 февраля, в Челябинске состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду встретятся «Трактор» и череповецкая «Северсталь». Отметим, что обе команды уже точно потеряли шансы войти в зону плей-офф, однако готовы биться в каждом матче, чтобы радовать своих болельщиков.

Прошлая игра между этими командами, которая состоялась в декабре, осталась за «чёрно-белыми», которые выиграли со счётом 4:2. К слову, тогда у челябинцев отличились только русские игроки: Руслан Карлин, Егор Фатеев, Сергей Терещенко и Никита Комаров.

На данный момент «Трактор» находится на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. У него 49 очков. И «чёрно-белым» будет довольно сложно подняться выше. До ближайшего соперника — «Адмирала» — нужно набрать минимум 5 очков. У них для этого осталось лишь пять игр, включая сегодняшнее противостояние.

«Северсталь» же занимает 10-ю строчку Запада — у них 50 очков. Чтобы добраться до девятого места им также надо набрать не меньше пяти баллов.

Как пройдёт эта игра? Выпустит ли тренерский штаб «чёрно-белых» молодых игроков, чтобы они нарабатывали опыт выступления за главную команду системы? И кто заберёт эти два очка в копилку? Давайте узнаем вместе!

«Первый областной» проведёт для вас текстовую трансляцию матча, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут встречу в прямом эфире. Начало поединка в 19:00.