«ХК Сочи» взял матч-реванш в игре с «Трактором»

Победитель этого противостояния был выявлен лишь в серии буллитов.

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Сегодня, 12 января, в Челябинске состоялся матч КХЛ, на котором встречались команды «Трактор» и «ХК Сочи».

Первый период вышел довольно насыщенным. Хотя команды играли осторожно, им удалось забросить по одной шайбе. Уже в девятый раз подряд «Трактор» открыл счёт матча. На пятой минуте шайбу забросил Томаш Гика. Но вот на 11-й минуте челябинцам ответил Никита Точицкий. И оба клуба ушли на перерыв со счетом 1:1.

А второй период был по-настоящему боевым. Очень много потасовок и «грязной» игры случилось за эти 20 минут. И когда «Трактор» был в меньшинстве, Томашу Гике удалось выбежать на вратаря «Сочи» Илью Проскурякова и забить вторую шайбу в этом матче. Вторая двадцатиминутка завершилась со счётом 2:1.

А вот в третьем периоде «ХК Сочи» очень сильно начал прессинговать челябинцев. Как следствие — заброшенная шайба от Никиты Выглазова, который сумел сравнять счёт — 2:2. И ни одна из команд не смогла забросить еще одну шайбу в этом временном отрезке, поэтому игра перешла в овертайм в формате 3 на 3.

Но и дополнительное время не смогло выявить победителя в этом поединке. Поэтому по регламенту КХЛ в данной встрече начались послематчевые штрафные броски.

Но здесь «Трактор» не сумел обыграть сочинцев, отлично себя показал вратарь Илья Проскуряков. Последнюю шайбу оформил на себя Никита Точицкий. И матч завершился со счётом 2:3 Б в пользу «ХК Сочи».

Следующая игра челябинцев состоится 14 января. Это будет традиционное «южноуральское дерби», ведь в гости к «Трактору» приедет магнитогорский «Металлург».