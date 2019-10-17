«Трактор» вновь уступил подмосковному «Витязю»

Взять матч-реванш за провал на старте сезона челябинцам не удалось.

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Сегодня, 17 октября, в Подольске состоялся матч КХЛ Сезона-2019/20. На льду встречались команды «Витязь» и «Трактор».

Первый период начался довольно активно. На седьмой минуте в составе «черно-белых» за подножку был удален Сергей Терещенко, чем довольно быстро воспользовались игроки из Подольска. Шайбу в ворота Ивана Федотова забросил Пекка Йормакка. А вот челябинцы своими численными преимуществами воспользоваться не могли. Период завершился со счетом 1:0.

Второй период начался с быстрой шайбы от хозяев льда. Ее забросил Павел Чернов. А через 9 минут реализовал свою попытку и Алексей Макеев. Команды ушли на перерыв со счетом 3:0.

В третьем периоде челябинцы старались отыграться, бросая все больше и больше по воротам Ильи Ежова, и им это удалось. За полторы минуты до конца периода шайбу в ворота Ежова забросил Егор Фатеев. Таким образом, матч завершился со счетом 3:1 в пользу подмосковного «Витязя».

Следующий матч «черно-белые» проведут 19 октября в Москве. Соперником станет ЦСКА. Начало игры в 19:00 по челябинскому времени.