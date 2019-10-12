2:3 Б
КОНЕЦ ИГРЫ
КОНЕЦ МАТЧА
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Попытка №4 «Трактор», Никита Тертышный: вратарь
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Попытка №4 «Адмирал», Олег Ломако: попадание
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Попытка №3 «Трактор», Эндрю Кейлоф: мимо
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Попытка №3 «Адмирал», Адам Альмквист: вратарь
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Попытка №2 «Трактор», Алексей Кручинин: вратарь
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Попытка №2 «Адмирал», Маркус Юнг: мимо
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Попытка №1 «Трактора», Томаш Гика: мимо
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Попытка №1 «Адмирал», Мартин Бакош: попадание
НАЧАЛО ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ
Статистика овертайма: Броски: 3-5; Броски в створ: 2-4; Голы: 0-0; Вбрасывания: 3-4; Блокированные броски: 1-1; Силовые приемы: 0-0; Время в атаке: 01:44-00:38; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА
65 мин — Бросок делал Кристиан Томас и ловит его Красоткин.
65 мин — Прочитали игру «Трактора» игроки «Адмирала». е удается бросить по воротам.
65 мин — «Трактор» взял тайм-аут.
65 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №8 Александр Осипов, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.
64 мин — Пока особо без бросков по воротам со стороны обеих команд.
64 мин — Передача Кручинина на Попова была не очень удачна.
63 мин — Хорошую комбинацию делает первая тройка у «Трактора».
62 мин — Справляется Демченко с броском в ближний угол от Ивана Лисина.
62 мин — Ярослав Косов отлично бежал на ворота и залетает он сам в створ ворот Красоткина. Вместо шайбы.
62 мин — Петров бросал верхом — мимо ворот «Трактора».
61 мин — Ответная контр-атака от Алексея Кручинина. В игре Красоткин.
61 мин — Вновь справляется Демченко и ловит шайбу в ловушку.
61 мин — Вбрасывание выиграли игроки «Адмирала» и был легкий бросок по воротам «Трактора».
НАЧАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Статистика матча после 3-х периодов: Броски: 76-44; Броски в створ: 36-28; Голы: 2-2; Вбрасывания: 31-22; Блокированные броски: 7-17; Силовые приемы: 8-8; Время в атаке: 15:10-08:40; Штраф: 8-8.
Статистика 3-го периода: Броски: 26-11; Броски в створ: 9-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 2-8; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 04:49-02:28; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — Выходит игра в овертайм.
60 мин — Было очень опасно у ворот Демченко. Рикошет почти вывел вперед «Адмирал».
59 мин — Летит рядом со штангой шайба, пущенная Лукашем Седлаком.
59 мин — Не дают челябинцы бросать по своим воротам и тут же бегут в контр-атаку.
58 мин — Жестко действовали дальневосточники против Александра Шарова.
58 мин — Антон Красоткин в очередной раз накрывает шайбу, заброшенную от игроков «Трактора».
57 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
57 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№51 Ессе Виртанен)
57 мин — Начинают атаку челябинцы. Закрепились в чужой зоне.
56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №8 Александр Осипов, подножка, 2 мин.
56 мин — Никита Тертышный хотел бросить по воротам, но ушла она намного выше рамки.
55 мин — Не дают челябинцы близко подойти к своим воротам, не то, что бросить. Инициатива в матче за «Трактором» в этом игровом отрезке.
54 мин — Отлично перехватили шайбу в чужой зоне челябинцы, но не пошла передача из-за ворот. Вышла шайба из зоны.
52 мин — Отличная возможность была и молодого форварда Андрея Гришакова, но пока не получилось забросить первую шайбу в КХЛ.
51 мин — Хорошо обыгрывал защитников Ярослав Косов и почти забил, но рядом со штангой прошла шайба.
51 мин — Набрасывал мимо ворот Томаш Гика, но решил не рисковать Антон Красоткин и все равно забрал шайбу в ловушку.
50 мин — Долго думал Андрей Попов перед входом в чужую зону.
50 мин — Теперь довелось бросить шайбу по воротам соперника и игрокам «Адмирала». Надежен Демченко в этом моменте.
49 мин — Вновь спасает свои ворота от броска в ближний Антон Красоткин.
49 мин — До сих пор стараются атаковать «черно-белые». Заставляют много работать голкипера «Адмирала».
48 мин — Несколько бросков от игроков «Трактора» были подряд, но все мимо ворот. Горячо у ворот Антона Красоткина.
47 мин — Седлак сделал классный пас на Томаса, но не смог пробить Кристиан голкипера «Адмирала».
46 мин — Хороший момент создавал Александр Шаров.
46 мин — Ошибку совершили челябинцы при выходе из своей зоны и почти сразу была перехвачена шайба.
45 мин — Борьба за шайбу развернулась за воротами Демченко.
44 мин — Слишком простой бросок от борта совершал Иван Лисин. Не мог не справиться с ним Василий.
44 мин — Атака перешла в зону челябинцев. Пока без бросков по воротам.
43 мин — Пока не могут зайти челябинцы в чужую зону. Остановили атаку игроки «Адмирала».
42 мин — Хорошо поборолся за воротами «Адмирала» Руслан Карлин.
41 мин — С точки вбрасывания проблемы появились у Лукаша Седлака.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 50-33; Броски в створ: 27-21; Голы: 1-2; Вбрасывания: 20-13; Блокированные броски: 5-9; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 10:21-06:12; Штраф: 8-6.
Статистика 2-го периода: Броски: 25-10; Броски в створ: 13-5; Голы: 1-0; Вбрасывания: 8-5; Блокированные броски: 1-6; Силовые приемы: 2-3; Время в атаке: 05:12-02:12; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Опасно бросали игроки «Адмирала» по челябинским воротам. Мощно отбросил шайбу своей клюшкой Демченко.
40 мин — Василий Демченко чуть сам себе не привез шайбу в ворота.
39 мин — Пока не могут качественно войти в чужую зону игроки «Трактора». Хорошо обороняются дальневосточники.
38 мин — Не удается закрепиться игрокам «Адмирала» в зоне хозяев льда. Без бросков по воротам Демченко.
37 мин — Виталий Меньшиков опасно столкнулся со штангой, когда после подножки он потерял равновесие.
36 мин — В тот же левый верхний угол ворот Красоткина посылал шайбу Артем Бородкин, но в этом моменте контролировал все голкипер «Адмирала».
36 мин — Коварный наброс был на пятаке «Трактора». Опасно для челябинцев.
35 мин — Бросок низом от хоккеистов «Адмирала» не удается — контролирует Демченко.
34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №9 Дмитрий Калинин (№9 Андрей Попов, №78 Алексей Кручинин)
33 мин — Много моментов создают хозяева льда, но не доходит до реализации.
32 мин — Скрытый пас делал Эндрю Кейлоф. И была очень плотная борьба у ворот Красоткина. Не удается пока пробить голкипера «Адмирала».
30 мин — Делал Александр Шаров передачу на партнера, но не смог хорошо бросить Андрей Гришаков.
29 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
29 мин — Бросок не получается у игрока «Трактора».
28 мин — Бросок верхом от Виртанена не удался. Хороший контроль над шайбой демонстрируют челябинцы, но пока не удается пробить ворота Антона Красоткина.
27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №77 Степан Островский, блокировка, 2 мин.
27 мин — Жесткий силовой применяют на Лукаша Седлака. Удаление.
27 мин — Не было никого на пятаке ворот Красоткина, чтобы добить шайбу в пустой угол ворот. Увы.
26 мин — Пока без бросков в этом игровом отрезке.
25 мин — Опасный момент создал Глазачев из «Адмирала». Но подтащил Василий Демченко.
24 мин — Бросал Виталий Меньшиков по воротам «Адмирала», но принял на себя эту шайбу Антон Красоткин.
24 мин — Попытка броска сходу была у игроков «Адмирала» — Томас перехватил шайбу.
23 мин — Неплохая борьба за шайбу идет на льду.
22 мин — Ошибку совершили в средней зоны игроки «Трактора», но быстро исправили ее и не дали бросить сопернику по своим воротам.
22 мин — Еще один опасный момент от Руслана Карлина. В игре Красоткин.
21 мин — Карпухин атакует от синей линии — мимо ворот.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 25-23; Броски в створ: 14-16; Голы: 0-2; Вбрасывания: 12-8; Блокированные броски: 4-3; Силовые приемы: 2-2; Время в атаке: 05:07-04:00; Штраф: 8-4.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Жестко припечатал к борту Седлак защитника «Адмирала».
20 мин — Только выбежал Шаров из штрафбокса, как залетела вторая шайба в ворота Демченко.
20 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №83 Мартин Бакош, (№5 Адам Альмквист)
20 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
19 мин — Удается челябинцам вывести шайбу в среднюю зону.
18 мин — Раскатываются игроки «Адмирала». Заходят в зону соперника. Пока плотно играет оборона «Трактора».
18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №42 Александр Шаров, подножка, 2 мин.
17 мин — Борьба у борта завязалась в зоне «Адмирала».
16 мин — Кристиан Томас с убойной позиции не смог забить шайбу в ворота соперника. Не понятно.
16 мин — Сначала Косов, затем Карлин имели отличные моменты у ворот Красоткина. По-всякому пытались отправить эту шайбу в ворота игроки «Трактора», но неудачно.
15 мин — Игрок «Адмирала» наносил бросок по воротам «черно-белых» — спас рамку Демченко.
15 мин — Бросок в ближний делал Седлак. Поймал шайбу в ловушку голкипер гостей.
14 мин — Вновь замечаются проблемы с пасом у игроков «Трактора». «Адмирал» выглядит более активнее.
13 мин — Бросок Карлина не получился — в игре голкипер «Адмирала».
12 мин — Старались челябинцы бросить по воротам Антона Красоткина, но блокировались броски игроками «Адмирала».
11 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
11 мин — Мерескин не попадает в пустой угол ворот «Трактора»1
11 мин — Глазачев делал точный пас с полу-замаха, но прочитал этот финт Василий Демченко.
10 мин — Лукаш Седлак смог убежать на ворота Красоткина в меньшинстве! Но быстро догнали его защитники «Адмирала».
10 мин — В формате 5 на 3 игра. Нужно отстоять «Трактору». Расположись гости в зоне атаки.
9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, удар клюшкой, 2 мин.
9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №68 Марсель Шолохов, подножка, 2 мин
9 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
9 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
8 мин — Отлично выбегал на чужие ворота Лукаш Седлак и решил сделать передачу Томашу Гике, но не дотянулся Гика до шайбы.
8 мин — Довольно плотная игра в равных, но неполных составах.
7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №68 Марсель Шолохов, симуляция, 2 мин.
7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №47 Иван Мищенко, подножка, 2 мин.
6 мин — Закрепились игроки «Адмирала» в зоне «Трактора». Бросок по воротам Демченко не удался — на месте Василий.
6 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
5 мин — На добивание пришел Лукаш Седлак, но пролетела шайба мимо ворот. Но и хорош в этом моменте Антон Красоткин.
5 мин — Смогли отогнать атаку от своих ворот дальневосточники.
4 мин — Карпухин заряжал от синей — в игре вратарь «Адмирала».
4 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.
3 мин — Хорошо контролируют шайбу челябинцы. Меньшиков почти забросил шайбу, но Красоткин в прыжке защитил свои ворота.
3 мин — Дважды подряд выиграли челябинцы вбрасывание вблизи ворот «Адмирала» и быстро наносили броски в створ. на месте Красоткин.
2 мин — Первый бросок по воротам «Адмирала» от Никиты Тертышного.
2 мин — Теперь Демченко спасает свои ворота. Александр Стрельцов очень быстро вошел в чужую зону и бросил по воротам.
2 мин — Раскатываются «черно-белые» и заходят в чужую зону.
1 мин — Что это было? 20-ая секунда матча. Первый бросок. Гол.
1 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №8 Александр Осипов (№71 Владимир Бутузов, №83 Мартин Бакош)
1 мин — Вбрасывание за «Трактором». Но быстро зашли в свою зону челябинцы.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Команды выходят на лед. Совсем скоро старт матчу будет дан!
Тренерские штабы обеих команд определились с составами на игру.
Добрый субботний вечер уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад приветствовать вас на матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20, проходящий в Челябинске. Сегодня на льду сойдутся «Трактор» и «Адмирал».
Эти две команды уже дважды играли в розыгрыше данного чемпионата. И тогда они взаимно обменялись победами.
Какой исход будет у этого матча? Порадуют ли «черно-белые» вновь свои трибуны?
Узнаем вместе! Начало в 17:00