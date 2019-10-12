Текстовая трансляция матча между «Трактором» и «Адмиралом»

Эти две команды на данный момент соседствуют на 7-ой и 8-ой строчках турнирной таблицы.

2:3 Б

КОНЕЦ ИГРЫ

КОНЕЦ МАТЧА

Попытка №4 «Трактор», Никита Тертышный: вратарь



Попытка №4 «Адмирал», Олег Ломако: попадание



Попытка №3 «Трактор», Эндрю Кейлоф: мимо



Попытка №3 «Адмирал», Адам Альмквист: вратарь



Попытка №2 «Трактор», Алексей Кручинин: вратарь



Попытка №2 «Адмирал», Маркус Юнг: мимо



Попытка №1 «Трактора», Томаш Гика: мимо

Попытка №1 «Адмирал», Мартин Бакош: попадание

НАЧАЛО ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ

Статистика овертайма: Броски: 3-5; Броски в створ: 2-4; Голы: 0-0; Вбрасывания: 3-4; Блокированные броски: 1-1; Силовые приемы: 0-0; Время в атаке: 01:44-00:38; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

65 мин — Бросок делал Кристиан Томас и ловит его Красоткин.

65 мин — Прочитали игру «Трактора» игроки «Адмирала». е удается бросить по воротам.

65 мин — «Трактор» взял тайм-аут.

65 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №8 Александр Осипов, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

64 мин — Пока особо без бросков по воротам со стороны обеих команд.

64 мин — Передача Кручинина на Попова была не очень удачна.

63 мин — Хорошую комбинацию делает первая тройка у «Трактора».

62 мин — Справляется Демченко с броском в ближний угол от Ивана Лисина.

62 мин — Ярослав Косов отлично бежал на ворота и залетает он сам в створ ворот Красоткина. Вместо шайбы.

62 мин — Петров бросал верхом — мимо ворот «Трактора».

61 мин — Ответная контр-атака от Алексея Кручинина. В игре Красоткин.

61 мин — Вновь справляется Демченко и ловит шайбу в ловушку.

61 мин — Вбрасывание выиграли игроки «Адмирала» и был легкий бросок по воротам «Трактора».

НАЧАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Статистика матча после 3-х периодов: Броски: 76-44; Броски в створ: 36-28; Голы: 2-2; Вбрасывания: 31-22; Блокированные броски: 7-17; Силовые приемы: 8-8; Время в атаке: 15:10-08:40; Штраф: 8-8.

Статистика 3-го периода: Броски: 26-11; Броски в створ: 9-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 2-8; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 04:49-02:28; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Выходит игра в овертайм.

60 мин — Было очень опасно у ворот Демченко. Рикошет почти вывел вперед «Адмирал».

59 мин — Летит рядом со штангой шайба, пущенная Лукашем Седлаком.

59 мин — Не дают челябинцы бросать по своим воротам и тут же бегут в контр-атаку.

58 мин — Жестко действовали дальневосточники против Александра Шарова.

58 мин — Антон Красоткин в очередной раз накрывает шайбу, заброшенную от игроков «Трактора».

57 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№51 Ессе Виртанен)

57 мин — Начинают атаку челябинцы. Закрепились в чужой зоне.

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №8 Александр Осипов, подножка, 2 мин.

56 мин — Никита Тертышный хотел бросить по воротам, но ушла она намного выше рамки.

55 мин — Не дают челябинцы близко подойти к своим воротам, не то, что бросить. Инициатива в матче за «Трактором» в этом игровом отрезке.

54 мин — Отлично перехватили шайбу в чужой зоне челябинцы, но не пошла передача из-за ворот. Вышла шайба из зоны.

52 мин — Отличная возможность была и молодого форварда Андрея Гришакова, но пока не получилось забросить первую шайбу в КХЛ.

51 мин — Хорошо обыгрывал защитников Ярослав Косов и почти забил, но рядом со штангой прошла шайба.

51 мин — Набрасывал мимо ворот Томаш Гика, но решил не рисковать Антон Красоткин и все равно забрал шайбу в ловушку.

50 мин — Долго думал Андрей Попов перед входом в чужую зону.

50 мин — Теперь довелось бросить шайбу по воротам соперника и игрокам «Адмирала». Надежен Демченко в этом моменте.

49 мин — Вновь спасает свои ворота от броска в ближний Антон Красоткин.

49 мин — До сих пор стараются атаковать «черно-белые». Заставляют много работать голкипера «Адмирала».

48 мин — Несколько бросков от игроков «Трактора» были подряд, но все мимо ворот. Горячо у ворот Антона Красоткина.

47 мин — Седлак сделал классный пас на Томаса, но не смог пробить Кристиан голкипера «Адмирала».

46 мин — Хороший момент создавал Александр Шаров.

46 мин — Ошибку совершили челябинцы при выходе из своей зоны и почти сразу была перехвачена шайба.

45 мин — Борьба за шайбу развернулась за воротами Демченко.

44 мин — Слишком простой бросок от борта совершал Иван Лисин. Не мог не справиться с ним Василий.

44 мин — Атака перешла в зону челябинцев. Пока без бросков по воротам.

43 мин — Пока не могут зайти челябинцы в чужую зону. Остановили атаку игроки «Адмирала».

42 мин — Хорошо поборолся за воротами «Адмирала» Руслан Карлин.

41 мин — С точки вбрасывания проблемы появились у Лукаша Седлака.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 50-33; Броски в створ: 27-21; Голы: 1-2; Вбрасывания: 20-13; Блокированные броски: 5-9; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 10:21-06:12; Штраф: 8-6.

Статистика 2-го периода: Броски: 25-10; Броски в створ: 13-5; Голы: 1-0; Вбрасывания: 8-5; Блокированные броски: 1-6; Силовые приемы: 2-3; Время в атаке: 05:12-02:12; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Опасно бросали игроки «Адмирала» по челябинским воротам. Мощно отбросил шайбу своей клюшкой Демченко.

40 мин — Василий Демченко чуть сам себе не привез шайбу в ворота.

39 мин — Пока не могут качественно войти в чужую зону игроки «Трактора». Хорошо обороняются дальневосточники.

38 мин — Не удается закрепиться игрокам «Адмирала» в зоне хозяев льда. Без бросков по воротам Демченко.

37 мин — Виталий Меньшиков опасно столкнулся со штангой, когда после подножки он потерял равновесие.

36 мин — В тот же левый верхний угол ворот Красоткина посылал шайбу Артем Бородкин, но в этом моменте контролировал все голкипер «Адмирала».

36 мин — Коварный наброс был на пятаке «Трактора». Опасно для челябинцев.

35 мин — Бросок низом от хоккеистов «Адмирала» не удается — контролирует Демченко.

34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №9 Дмитрий Калинин (№9 Андрей Попов, №78 Алексей Кручинин)

33 мин — Много моментов создают хозяева льда, но не доходит до реализации.

32 мин — Скрытый пас делал Эндрю Кейлоф. И была очень плотная борьба у ворот Красоткина. Не удается пока пробить голкипера «Адмирала».

30 мин — Делал Александр Шаров передачу на партнера, но не смог хорошо бросить Андрей Гришаков.

29 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

29 мин — Бросок не получается у игрока «Трактора».

28 мин — Бросок верхом от Виртанена не удался. Хороший контроль над шайбой демонстрируют челябинцы, но пока не удается пробить ворота Антона Красоткина.

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №77 Степан Островский, блокировка, 2 мин.

27 мин — Жесткий силовой применяют на Лукаша Седлака. Удаление.

27 мин — Не было никого на пятаке ворот Красоткина, чтобы добить шайбу в пустой угол ворот. Увы.

26 мин — Пока без бросков в этом игровом отрезке.

25 мин — Опасный момент создал Глазачев из «Адмирала». Но подтащил Василий Демченко.

24 мин — Бросал Виталий Меньшиков по воротам «Адмирала», но принял на себя эту шайбу Антон Красоткин.

24 мин — Попытка броска сходу была у игроков «Адмирала» — Томас перехватил шайбу.

23 мин — Неплохая борьба за шайбу идет на льду.

22 мин — Ошибку совершили в средней зоны игроки «Трактора», но быстро исправили ее и не дали бросить сопернику по своим воротам.

22 мин — Еще один опасный момент от Руслана Карлина. В игре Красоткин.

21 мин — Карпухин атакует от синей линии — мимо ворот.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 25-23; Броски в створ: 14-16; Голы: 0-2; Вбрасывания: 12-8; Блокированные броски: 4-3; Силовые приемы: 2-2; Время в атаке: 05:07-04:00; Штраф: 8-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Жестко припечатал к борту Седлак защитника «Адмирала».

20 мин — Только выбежал Шаров из штрафбокса, как залетела вторая шайба в ворота Демченко.

20 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №83 Мартин Бакош, (№5 Адам Альмквист)

20 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

19 мин — Удается челябинцам вывести шайбу в среднюю зону.

18 мин — Раскатываются игроки «Адмирала». Заходят в зону соперника. Пока плотно играет оборона «Трактора».

18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №42 Александр Шаров, подножка, 2 мин.

17 мин — Борьба у борта завязалась в зоне «Адмирала».

16 мин — Кристиан Томас с убойной позиции не смог забить шайбу в ворота соперника. Не понятно.

16 мин — Сначала Косов, затем Карлин имели отличные моменты у ворот Красоткина. По-всякому пытались отправить эту шайбу в ворота игроки «Трактора», но неудачно.

15 мин — Игрок «Адмирала» наносил бросок по воротам «черно-белых» — спас рамку Демченко.

15 мин — Бросок в ближний делал Седлак. Поймал шайбу в ловушку голкипер гостей.

14 мин — Вновь замечаются проблемы с пасом у игроков «Трактора». «Адмирал» выглядит более активнее.

13 мин — Бросок Карлина не получился — в игре голкипер «Адмирала».

12 мин — Старались челябинцы бросить по воротам Антона Красоткина, но блокировались броски игроками «Адмирала».

11 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

11 мин — Мерескин не попадает в пустой угол ворот «Трактора»1

11 мин — Глазачев делал точный пас с полу-замаха, но прочитал этот финт Василий Демченко.

10 мин — Лукаш Седлак смог убежать на ворота Красоткина в меньшинстве! Но быстро догнали его защитники «Адмирала».

10 мин — В формате 5 на 3 игра. Нужно отстоять «Трактору». Расположись гости в зоне атаки.

9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, удар клюшкой, 2 мин.

9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №68 Марсель Шолохов, подножка, 2 мин

9 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



9 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — Отлично выбегал на чужие ворота Лукаш Седлак и решил сделать передачу Томашу Гике, но не дотянулся Гика до шайбы.

8 мин — Довольно плотная игра в равных, но неполных составах.

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №68 Марсель Шолохов, симуляция, 2 мин.

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №47 Иван Мищенко, подножка, 2 мин.

6 мин — Закрепились игроки «Адмирала» в зоне «Трактора». Бросок по воротам Демченко не удался — на месте Василий.

6 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — На добивание пришел Лукаш Седлак, но пролетела шайба мимо ворот. Но и хорош в этом моменте Антон Красоткин.

5 мин — Смогли отогнать атаку от своих ворот дальневосточники.

4 мин — Карпухин заряжал от синей — в игре вратарь «Адмирала».

4 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

3 мин — Хорошо контролируют шайбу челябинцы. Меньшиков почти забросил шайбу, но Красоткин в прыжке защитил свои ворота.

3 мин — Дважды подряд выиграли челябинцы вбрасывание вблизи ворот «Адмирала» и быстро наносили броски в створ. на месте Красоткин.

2 мин — Первый бросок по воротам «Адмирала» от Никиты Тертышного.

2 мин — Теперь Демченко спасает свои ворота. Александр Стрельцов очень быстро вошел в чужую зону и бросил по воротам.

2 мин — Раскатываются «черно-белые» и заходят в чужую зону.

1 мин — Что это было? 20-ая секунда матча. Первый бросок. Гол.

1 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №8 Александр Осипов (№71 Владимир Бутузов, №83 Мартин Бакош)

1 мин — Вбрасывание за «Трактором». Но быстро зашли в свою зону челябинцы.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Команды выходят на лед. Совсем скоро старт матчу будет дан!

Тренерские штабы обеих команд определились с составами на игру.

Добрый субботний вечер уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад приветствовать вас на матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20, проходящий в Челябинске. Сегодня на льду сойдутся «Трактор» и «Адмирал».

Эти две команды уже дважды играли в розыгрыше данного чемпионата. И тогда они взаимно обменялись победами.

Какой исход будет у этого матча? Порадуют ли «черно-белые» вновь свои трибуны?

Узнаем вместе! Начало в 17:00