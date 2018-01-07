/ КХЛ. Противостояние челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста»

В текущем сезоне команды по разу выходили победителями в уральском дерби.

5:2

МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 54-74 ; Броски в створ: 39-42 ; Голы: 5-2 ; Вбрасывания: 29-33 ; Блокированные броски: 16-9 ; Силовые приемы: 8-11 ; Время в атаке: 09:50-15:06 ; Штраф: 12-6





Статистика 3-го периода: Броски: 13-27 ; Броски в створ: 11-14 ; Голы: 4-1 ; Вбрасывания: 10-11 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 01:59-06:19 ; Штраф: 4-0





НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА



Статистика 1-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 17-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 13-11 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 04:01-02:07 ; Штраф: 0-6

Звучит финальная сирена, лидерами уральского дерби с отрывом в три заброшенных шайбы выходит «Трактор».У «Автомобилиста» остается районе мало шансов отыграться, до конца периода 2 минуты.Игорь Полыгалов оформляет дубль! Хоккеист практически реализует буллит, выходя один на один с голкипером и технично отправляет шайбу в ворота.Щехура на острие атаки, форвард пробивает, но шайба отскакивает.Якуценя с синей линии бросает по воротам соперника, Коварж на месте.Еще один гол «Трактора»! Александр Черников продавливает оборону «Автомобилиста» и забивает.Челябинцы снова разыгрывают атаку на половине соперника, Коварж вновь вступает в игру.«Трактор» стремительно отыгрывается! Позиционная атака первой пятерки челябинцев позволяет выйти вперед.Шайба в сетке! «Автомобилист» сокращает минимальный разрыв за 10 минут до конца основного времени. Забить удалось капитану «Автомобилиста» неочевидным движением в борьбе на пятачке.Еще один бросок отбивает челябинский голкипер, шайба прилетает с правого фланга.Снова массированная атака ворот хозяев, несколько бросков блокируют защитники, также в игру вступает голкипер.Паре простреливает ворота «Трактора», Францоуз своевременно блокирует шайбу.Челябинцы снова отдают численное преимущество гостям, Пол Щехура наказан на 2 минуты.«Автомобилист» жестко играет в зоне челябинцев, Францоуз несколько раз остановил шайбу.Игра продолжается с участием полноценных пятерок.Клюшки летят в разные стороны! Еще одна вылетела за ворота челябинского голкипера.Пятый подряд штраф у «Трактора».«Трактор» выходит вперед! Под Щехура устремляется к шайбе на добивании и забивает!Первый же бросок приходится на ворота челябинцев. Францоуз прочитал действия Кучерявина и остановил шайбу.Звучит финальная сирена, команды завершаю вторую двадцатиминутку на высокой скорости.Челябинцы организовали долгую атаку у ворот Коваржа. Черно-белые не преуспели в «осаде». «Автомобилист» берет таймаут, изнуренная пятерка гостей получает возможность отдышаться.Атака сходу от екатеринбургского форварда, шайба попадает в штангу.Челябинцы играют в полном составе.«Автомобилист» использует преимущество и сравнивает счет. Францоуз немного не дотягивается до шайбы, снаряд попадает в дальний угол. На табло 1:1.Второе удаление у челябинского капитана в этом матче.Кручинин! Вылезает на голкипера екатеринбуржцев, помочь оказалось некому.Следом Францоуза настигает очередная атака «Автомобилиста», голкиперу удается зафиксировать пущенную по низу шайбу.Гости создают у ворот челябинцев опасный момент, атаку пресекает Францоуз.ГОООЛ! Убойный бросок 26 номера челябинской команды, Виддель действует неожиданно, появляясь из-за ворот. «Трактор» повел в этой встрече.Прошла ровно половина основного времени.Дальний бросок по воротам голкипера черно-белых, Ширину удается вывести игру из зоны «Трактора».Снова удаление у челябинцев. Очередной шанс для «Автомобилиста».Команды играют в полном составе.До выходы пятого полевого остается минута, «Автомобилист» продолжает прессинговать. Павел Францоуз на месте.Один из наказанных – Иван Вишневский, вернулся на лед. И тут же челябинцы организуют контратаку.Все внимание на ворота Павла Францоуза. Челябинский голкипер выручает команду после дальнего броска.Еще одно удаление. «Трактор» решил «наверстать» упущенные за первый период штрафы. Игра продолжается в формате три на пять.Вбрасывание за «Автомобилистом», игра продолжается в зоне челябинцев.Первое численное преимущество на стороне соперника.Команды обмениваются неопасными атаками. Тем не менее, после перерыва хоккеисты добавили скорости.Идут считанные секунды до окончания первого периода, за это время соперники не показали яркой игры. На табло 0:0.Ответный выпад от «Автомобилиста». Безрезультатно.Опасно! Шанс для «Трактора» открыть счет, но не хватило мощи на добивание.Встреча продолжается в формате пять на пять. Очередное нереализованное большинстве челябинцев за 3 минуты до конца страховой двадцатиминутки.Паре «накрывает» идущего в атаку Вишневского. «Автомобилист» показывает плотную игру в меньшинстве.Третье большинство для «Трактора» и третья попытка оживить игру.ПопыткаКравцова довести шайбу до ворот,но опытный Коварж на месте.В игру вступает Павел Францоуз, отражая бросок в створ. В сегодняшнем матче намечается двойное противостояние не только двух уральских команд, но чешских голкиперов.Команды играют в полном составе.Игра становится более вязкой, опасных моментов черно-белые в большинстве не могут создать.Челябинцам не удается закрепиться на чужой половине, «Автомобилист» надежно держит оборону.Еще одно удаление на счету у «Автомобилиста». Капитан команды отправляется на скамейку после столкновения с Алексеем Кручининым.Игра перемещается на половину хозяев, челябинцы контролируют ситуациюСвердловчане отвечают. За этим следует еще одна попытка того же состава черно-белых взять ворота Коваржа.Вторая пятерка челябинцев создает череду опасных моментов, все четыре броска голкипер удачно отражает. На острие Пол Щехура.Команда «Автомобилист» играет в полном составе.Первый более-менее опасный момент удалось создать «Трактору» у ворот соперника, Коварж в игре.Первое удаление в этой встрече. Численное преимущество на стороне хозяев льда.Хорошая атака от «Трактора», однако голкипер соперника не позволил распечатать свои ворота.Звучит стартовая сирена, первыми инициативу проявляют челябинцы. Им сразу же отвечают гости из Екатеринбурга.Тренерские штабы «Трактора» и «Автомобилиста» представали свои составы на предстоящую игру.«Автомобилист», Екатеринбург1-я: Василевский-Трямкин(к), Крикунов-Кучерявенко-Миловзоров;2-я: Лямкин-Чайковски, Гареев-Торченюк-Михнов;3-я: Егоршев-Тимашов,Чесалин(а)-Паре-Голышев;4-я: Мишарин(а)-Белоцкий, Паренто-Пестунов-Обидин.Коварж (Сахатский).«Трактор», Челябинск1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;4-я: Исаев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.Францоуз (Демченко).Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Трактор» принимает в гостях соседей из уральской столицы. Команда Крикунова уверенно идет в зоне плей-офф, уступая только казанскому «Ак Барсу». Соперники дважды встречались в этом сезоне, обменявшись по разу победами.Следить за ходом матча можно в текстовой от «Первого областного».