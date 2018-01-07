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КХЛ. Противостояние челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста»

В текущем сезоне команды по разу выходили победителями в уральском дерби.
сегодня в 16:17
  |  Хоккей

5:2

МАТЧ ОКОНЧЕН  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 54-74 ; Броски в створ: 39-42 ; Голы: 5-2 ; Вбрасывания: 29-33 ; Блокированные броски: 16-9 ; Силовые приемы: 8-11 ; Время в атаке: 09:50-15:06 ; Штраф: 12-6

Статистика 3-го периода: Броски: 13-27 ; Броски в створ: 11-14 ; Голы: 4-1 ; Вбрасывания: 10-11 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 01:59-06:19 ; Штраф: 4-0
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА  

60 мин – Звучит финальная сирена, лидерами уральского дерби с отрывом в три заброшенных шайбы выходит «Трактор». 

58 мин – У «Автомобилиста» остается районе мало шансов отыграться, до конца периода 2 минуты.  

Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь

58 мин – Игорь Полыгалов оформляет дубль! Хоккеист практически реализует буллит, выходя один на один с голкипером и технично отправляет шайбу в ворота. 

57 мин – Щехура на острие атаки, форвард пробивает, но шайба отскакивает. 

56 мин – Якуценя с синей линии бросает по воротам соперника, Коварж на месте. 

Изменение счета: Трактор. 22. Черников Александр ассистенты: 16. Шинин Александр, 10. Рыбаков Александр В.

55 мин – Еще один гол «Трактора»! Александр Черников продавливает оборону «Автомобилиста» и забивает. 

52 мин – Челябинцы снова разыгрывают атаку на половине соперника, Коварж вновь вступает в игру. 

51 мин – «Трактор» стремительно отыгрывается! Позиционная атака первой пятерки челябинцев позволяет выйти вперед. 

Изменение счета: Автомобилист. 88. Трямкин Никита ассистенты: 15. Голышев Анатолий, 42. Кучерявенко Александр

50 мин – Шайба в сетке! «Автомобилист» сокращает минимальный разрыв за 10 минут до конца основного времени. Забить удалось капитану «Автомобилиста» неочевидным движением в борьбе на пятачке. 

49 мин – Еще один бросок отбивает челябинский голкипер, шайба прилетает с правого фланга. 

48 мин – Снова массированная атака ворот хозяев, несколько бросков блокируют защитники, также в игру вступает голкипер. 

47 мин – Паре простреливает ворота «Трактора», Францоуз своевременно блокирует шайбу. 

Удаление. Трактор.  38. Щехура Пол 2 мин. Задержка клюшкой

46 мин – Челябинцы снова отдают численное преимущество гостям, Пол Щехура наказан на 2 минуты. 

45 мин – «Автомобилист» жестко играет в зоне челябинцев, Францоуз несколько раз остановил шайбу. 

44 мин – Игра продолжается с участием полноценных пятерок. 

43 мин – Клюшки летят в разные стороны! Еще одна вылетела за ворота челябинского голкипера.  

Удаление. Трактор.  28. Якуценя Максим 2 мин. Бросок клюшки

42 мин – Пятый подряд штраф у «Трактора». 

Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 78. Кручинин Алексей

41 мин –  «Трактор» выходит вперед! Под Щехура устремляется к шайбе на добивании и забивает! 

41 мин – Первый же бросок приходится на ворота челябинцев. Францоуз прочитал действия Кучерявина и остановил шайбу. 

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА 

Статистика 2-го периода: Броски: 18-34 ; Броски в створ: 11-19 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 6-4 ; Силовые приемы: 2-5 ; Время в атаке: 03:50-06:40 ; Штраф: 8-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Звучит финальная сирена, команды завершаю вторую двадцатиминутку на высокой скорости. 

39 мин – Челябинцы организовали долгую атаку у ворот Коваржа. Черно-белые не преуспели в «осаде». «Автомобилист» берет таймаут, изнуренная пятерка гостей получает возможность отдышаться.  

38 мин – Атака сходу от екатеринбургского форварда, шайба попадает в штангу. 

37 мин – Челябинцы играют в полном составе. 

Изменение счета: Автомобилист. 15. Голышев Анатолий ассистенты: 21. Коварж Якуб, 88. Трямкин Никита

36 мин – «Автомобилист»  использует преимущество и сравнивает счет. Францоуз немного не дотягивается до шайбы, снаряд попадает в дальний угол. На табло 1:1. 

Удаление. Трактор.  16. Шинин Александр 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

35 мин – Второе удаление у челябинского капитана в этом матче. 

34 мин – Кручинин! Вылезает на голкипера екатеринбуржцев, помочь оказалось некому. 

33 мин – Следом Францоуза настигает очередная атака «Автомобилиста», голкиперу удается зафиксировать пущенную по низу шайбу. 

32 мин – Гости создают у ворот челябинцев опасный момент, атаку пресекает Францоуз. 

Изменение счета: Трактор. 26. Виделль Линус ассистенты: 59. Вишневский Иван, 71. Полыгалов Игорь

31 мин – ГОООЛ! Убойный бросок 26 номера челябинской команды, Виддель действует неожиданно, появляясь из-за ворот. «Трактор» повел в этой встрече. 

30 мин – Прошла ровно половина основного времени. 

29 мин – Дальний бросок по воротам голкипера черно-белых, Ширину удается вывести игру из зоны «Трактора». 

Удаление. Трактор.  26. Виделль Линус 2 мин. Подножка

28 мин – Снова удаление у челябинцев. Очередной шанс для «Автомобилиста».

27 мин – Команды играют в полном составе. 

26 мин – До выходы пятого полевого остается минута, «Автомобилист» продолжает прессинговать. Павел Францоуз на месте. 

25 мин – Один из наказанных – Иван Вишневский, вернулся на лед. И тут же челябинцы организуют контратаку. 

25 мин – Все внимание на ворота Павла Францоуза. Челябинский голкипер выручает команду после дальнего броска. 

Удаление. Трактор.  16. Шинин Александр 2 мин. Удар клюшкой

25 мин – Еще одно удаление. «Трактор» решил «наверстать» упущенные за первый период штрафы. Игра продолжается в формате три на пять. 

24 мин – Вбрасывание за «Автомобилистом», игра продолжается в зоне челябинцев. 

Удаление. Трактор.  59. Вишневский Иван 2 мин. Задержка клюшкой

23 мин – Первое численное преимущество на стороне соперника. 

21 мин – Команды обмениваются неопасными атаками. Тем не менее, после перерыва хоккеисты добавили скорости. 

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА 

Статистика 1-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 17-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 13-11 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 04:01-02:07 ; Штраф: 0-6

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
20 мин – Идут считанные секунды до окончания первого периода, за это время соперники не показали яркой игры. На табло 0:0. 

18 мин – Ответный выпад от «Автомобилиста». Безрезультатно. 

17 мин – Опасно! Шанс для «Трактора» открыть счет, но не хватило мощи на добивание. 

17 мин – Встреча продолжается в формате пять на пять. Очередное нереализованное большинстве челябинцев за 3 минуты до конца страховой двадцатиминутки. 

16 мин – Паре «накрывает» идущего в атаку Вишневского. «Автомобилист» показывает плотную игру в меньшинстве. 

Удаление. Автомобилист.  3. Лямин Кирилл 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

16 мин – Третье большинство для «Трактора» и третья попытка оживить игру. 

15 мин – Попытка Кравцова довести шайбу до ворот, но опытный Коварж на месте. 

13 мин – В игру вступает Павел Францоуз, отражая бросок в створ. В сегодняшнем матче намечается двойное противостояние не только двух уральских команд, но чешских голкиперов. 

12 мин – Команды играют в полном составе. 

11 мин – Игра становится более вязкой, опасных моментов черно-белые в большинстве не могут создать. 

10 мин – Челябинцам не удается закрепиться на чужой половине, «Автомобилист» надежно держит оборону. 

Удаление. Автомобилист.  88. Трямкин Никита 2 мин. Подножка

10 мин – Еще одно удаление на счету у «Автомобилиста». Капитан команды отправляется на скамейку после столкновения с Алексеем Кручининым. 

9 мин – Игра перемещается на половину хозяев, челябинцы контролируют ситуацию

7 мин –  Свердловчане отвечают. За этим следует еще одна попытка того же состава черно-белых взять ворота Коваржа. 

6 мин – Вторая пятерка челябинцев создает череду опасных моментов, все четыре броска голкипер удачно отражает. На острие Пол Щехура. 

5 мин – Команда «Автомобилист» играет в полном составе. 

5 мин – Первый более-менее опасный момент удалось создать «Трактору» у ворот соперника, Коварж в игре. 

Удаление. Автомобилист.  93. Василевский Алексей 2 мин. Удар клюшкой

3 мин – Первое удаление в этой встрече. Численное преимущество на стороне хозяев льда. 
 
2 мин – Хорошая атака от «Трактора», однако голкипер соперника не позволил распечатать свои ворота. 

1 мин – Звучит стартовая сирена, первыми инициативу проявляют челябинцы. Им сразу же отвечают гости из Екатеринбурга. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ 

Тренерские штабы «Трактора» и «Автомобилиста» представали свои составы на предстоящую игру. 

 

ГОСТИ

«Автомобилист», Екатеринбург 

1-я: Василевский-Трямкин(к), Крикунов-Кучерявенко-Миловзоров;
2-я: Лямкин-Чайковски, Гареев-Торченюк-Михнов;
3-я: Егоршев-Тимашов,Чесалин(а)-Паре-Голышев;
4-я: Мишарин(а)-Белоцкий, Паренто-Пестунов-Обидин.
Коварж (Сахатский). 

ХОЗЯЕВА

«Трактор», Челябинск 

1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;
3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;
4-я: Исаев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.
Францоуз (Демченко). 
 
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Трактор» принимает в гостях соседей из уральской столицы. Команда Крикунова уверенно идет в зоне плей-офф, уступая только казанскому «Ак Барсу». Соперники дважды встречались в этом сезоне, обменявшись по разу победами.Следить за ходом матча можно в текстовой от «Первого областного». 
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