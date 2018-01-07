/ КХЛ. Противостояние челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста»

В текущем сезоне команды по разу выходили победителями в уральском дерби.
5:2
МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика матча: Броски: 54-74 ; Броски в створ: 39-42 ; Голы: 5-2 ; Вбрасывания: 29-33 ; Блокированные броски: 16-9 ; Силовые приемы: 8-11 ; Время в атаке: 09:50-15:06 ; Штраф: 12-6
Статистика 3-го периода: Броски: 13-27 ; Броски в створ: 11-14 ; Голы: 4-1 ; Вбрасывания: 10-11 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 01:59-06:19 ; Штраф: 4-0
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин –
Звучит финальная сирена, лидерами уральского дерби с отрывом в три заброшенных шайбы выходит «Трактор».
58 мин –
У «Автомобилиста» остается районе мало шансов отыграться, до конца периода 2 минуты.
Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь
58 мин –
Игорь Полыгалов оформляет дубль! Хоккеист практически реализует буллит, выходя один на один с голкипером и технично отправляет шайбу в ворота.
57 мин –
Щехура на острие атаки, форвард пробивает, но шайба отскакивает.
56 мин –
Якуценя с синей линии бросает по воротам соперника, Коварж на месте.
Изменение счета: Трактор. 22. Черников Александр ассистенты: 16. Шинин Александр, 10. Рыбаков Александр В.
55 мин –
Еще один гол «Трактора»! Александр Черников продавливает оборону «Автомобилиста» и забивает.
52 мин –
Челябинцы снова разыгрывают атаку на половине соперника, Коварж вновь вступает в игру.
51 мин –
«Трактор» стремительно отыгрывается! Позиционная атака первой пятерки челябинцев позволяет выйти вперед.
Изменение счета: Автомобилист. 88. Трямкин Никита ассистенты: 15. Голышев Анатолий, 42. Кучерявенко Александр
50 мин –
Шайба в сетке! «Автомобилист» сокращает минимальный разрыв за 10 минут до конца основного времени. Забить удалось капитану «Автомобилиста» неочевидным движением в борьбе на пятачке.
49 мин –
Еще один бросок отбивает челябинский голкипер, шайба прилетает с правого фланга.
48 мин –
Снова массированная атака ворот хозяев, несколько бросков блокируют защитники, также в игру вступает голкипер.
47 мин –
Паре простреливает ворота «Трактора», Францоуз своевременно блокирует шайбу.
Удаление. Трактор. 38. Щехура Пол 2 мин. Задержка клюшкой
46 мин –
Челябинцы снова отдают численное преимущество гостям, Пол Щехура наказан на 2 минуты.
45 мин –
«Автомобилист» жестко играет в зоне челябинцев, Францоуз несколько раз остановил шайбу.
44 мин –
Игра продолжается с участием полноценных пятерок.
43 мин –
Клюшки летят в разные стороны! Еще одна вылетела за ворота челябинского голкипера.
Удаление. Трактор. 28. Якуценя Максим 2 мин. Бросок клюшки
42 мин –
Пятый подряд штраф у «Трактора».
Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 78. Кручинин Алексей
41 мин –
«Трактор» выходит вперед! Под Щехура устремляется к шайбе на добивании и забивает!
41 мин –
Первый же бросок приходится на ворота челябинцев. Францоуз прочитал действия Кучерявина и остановил шайбу.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика 2-го периода: Броски: 18-34 ; Броски в створ: 11-19 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 6-4 ; Силовые приемы: 2-5 ; Время в атаке: 03:50-06:40 ; Штраф: 8-0
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин –
Звучит финальная сирена, команды завершаю вторую двадцатиминутку на высокой скорости.
39 мин –
Челябинцы организовали долгую атаку у ворот Коваржа. Черно-белые не преуспели в «осаде». «Автомобилист» берет таймаут, изнуренная пятерка гостей получает возможность отдышаться.
38 мин –
Атака сходу от екатеринбургского форварда, шайба попадает в штангу.
37 мин –
Челябинцы играют в полном составе.
Изменение счета: Автомобилист. 15. Голышев Анатолий ассистенты: 21. Коварж Якуб, 88. Трямкин Никита
36 мин –
«Автомобилист» использует преимущество и сравнивает счет. Францоуз немного не дотягивается до шайбы, снаряд попадает в дальний угол. На табло 1:1.
Удаление. Трактор. 16. Шинин Александр 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
35 мин –
Второе удаление у челябинского капитана в этом матче.
34 мин –
Кручинин! Вылезает на голкипера екатеринбуржцев, помочь оказалось некому.
33 мин –
Следом Францоуза настигает очередная атака «Автомобилиста», голкиперу удается зафиксировать пущенную по низу шайбу.
32 мин –
Гости создают у ворот челябинцев опасный момент, атаку пресекает Францоуз.
Изменение счета: Трактор. 26. Виделль Линус ассистенты: 59. Вишневский Иван, 71. Полыгалов Игорь
31 мин –
ГОООЛ! Убойный бросок 26 номера челябинской команды, Виддель действует неожиданно, появляясь из-за ворот. «Трактор» повел в этой встрече.
30 мин –
Прошла ровно половина основного времени.
29 мин –
Дальний бросок по воротам голкипера черно-белых, Ширину удается вывести игру из зоны «Трактора».
Удаление. Трактор. 26. Виделль Линус 2 мин. Подножка
28 мин –
Снова удаление у челябинцев. Очередной шанс для «Автомобилиста».
27 мин –
Команды играют в полном составе.
26 мин –
До выходы пятого полевого остается минута, «Автомобилист» продолжает прессинговать. Павел Францоуз на месте.
25 мин –
Один из наказанных – Иван Вишневский, вернулся на лед. И тут же челябинцы организуют контратаку.
25 мин –
Все внимание на ворота Павла Францоуза. Челябинский голкипер выручает команду после дальнего броска.
Удаление. Трактор. 16. Шинин Александр 2 мин. Удар клюшкой
25 мин –
Еще одно удаление. «Трактор» решил «наверстать» упущенные за первый период штрафы. Игра продолжается в формате три на пять.
24 мин –
Вбрасывание за «Автомобилистом», игра продолжается в зоне челябинцев.
Удаление. Трактор. 59. Вишневский Иван 2 мин. Задержка клюшкой
23 мин –
Первое численное преимущество на стороне соперника.
21 мин –
Команды обмениваются неопасными атаками. Тем не менее, после перерыва хоккеисты добавили скорости.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 17-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 13-11 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 04:01-02:07 ; Штраф: 0-6
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин –
Идут считанные секунды до окончания первого периода, за это время соперники не показали яркой игры. На табло 0:0.
18 мин –
Ответный выпад от «Автомобилиста». Безрезультатно.
17 мин –
Опасно! Шанс для «Трактора» открыть счет, но не хватило мощи на добивание.
17 мин –
Встреча продолжается в формате пять на пять. Очередное нереализованное большинстве челябинцев за 3 минуты до конца страховой двадцатиминутки.
16 мин –
Паре «накрывает» идущего в атаку Вишневского. «Автомобилист» показывает плотную игру в меньшинстве.
Удаление. Автомобилист. 3. Лямин Кирилл 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
16 мин –
Третье большинство для «Трактора» и третья попытка оживить игру.
15 мин –
Попытка
Кравцова довести шайбу до ворот,
но опытный Коварж на месте.
13 мин –
В игру вступает Павел Францоуз, отражая бросок в створ. В сегодняшнем матче намечается двойное противостояние не только двух уральских команд, но чешских голкиперов.
12 мин –
Команды играют в полном составе.
11 мин –
Игра становится более вязкой, опасных моментов черно-белые в большинстве не могут создать.
10 мин –
Челябинцам не удается закрепиться на чужой половине, «Автомобилист» надежно держит оборону.
Удаление. Автомобилист. 88. Трямкин Никита 2 мин. Подножка
10 мин –
Еще одно удаление на счету у «Автомобилиста». Капитан команды отправляется на скамейку после столкновения с Алексеем Кручининым.
9 мин –
Игра перемещается на половину хозяев, челябинцы контролируют ситуацию.
7 мин –
Свердловчане отвечают. За этим следует еще одна попытка того же состава черно-белых взять ворота Коваржа.
6 мин –
Вторая пятерка челябинцев создает череду опасных моментов, все четыре броска голкипер удачно отражает. На острие Пол Щехура.
5 мин –
Команда «Автомобилист» играет в полном составе.
5 мин –
Первый более-менее опасный момент удалось создать «Трактору» у ворот соперника, Коварж в игре.
Удаление. Автомобилист. 93. Василевский Алексей 2 мин. Удар клюшкой
3 мин –
Первое удаление в этой встрече. Численное преимущество на стороне хозяев льда.
2 мин –
Хорошая атака от «Трактора», однако голкипер соперника не позволил распечатать свои ворота.
1 мин –
Звучит стартовая сирена, первыми инициативу проявляют челябинцы. Им сразу же отвечают гости из Екатеринбурга.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Тренерские штабы «Трактора» и «Автомобилиста» представали свои составы на предстоящую игру.
ГОСТИ
«Автомобилист», Екатеринбург
1-я: Василевский-Трямкин(к), Крикунов-Кучерявенко-Миловзоров;
2-я: Лямкин-Чайковски, Гареев-Торченюк-Михнов;
3-я: Егоршев-Тимашов,Чесалин(а)-Паре-Голышев;
4-я: Мишарин(а)-Белоцкий, Паренто-Пестунов-Обидин.
Коварж (Сахатский).
ХОЗЯЕВА
«Трактор», Челябинск
1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;
3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;
4-я: Исаев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.
Францоуз (Демченко).
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Трактор» принимает в гостях соседей из уральской столицы. Команда Крикунова уверенно идет в зоне плей-офф, уступая только казанскому «Ак Барсу». Соперники дважды встречались в этом сезоне, обменявшись по разу победами.Следить за ходом матча можно в текстовой от «Первого областного».