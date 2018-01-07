/ Смотрите на 1obl.tv уральское дерби «Трактора» и «Автомобилиста»

Команды встречаются третий раз в текущем сезоне.

Сегодня, 7 января, челябинский «Трактор» завершает предпоследнюю домашнюю серию. Соперником черно-белых станет свердловский «Автомобилист». В текущем сезоне команда из соседнего Екатеринбурга показывает хороший результат, борясь за лидерство в Восточной конференции. Сейчас гости уступают лишь 1 очко казанскому «Ак Барсу».



Челябинский «Трактор» пытается закрепиться в зоне плей-офф. Подопечные Анвара Гатиятулина уступили в 3 играх из 5 последних, не набрав ни одного очка в новом календарном году. Еще одно поражение сразу же может отбросить команду на несколько позиций.



Соперники дважды встречались в этом сезоне, обменявшись победами. Следить за противостоянием двух уральских команд — «Трактора» и «Автомобилиста», можно на сайте «Первый областной». Онлайн будет доступен здесь. Начало в 16:30 по местному времени.