/ Дубль Полыгалова помог «Трактору» взять верх над «Автомобилистом»

Команда из Екатеринбурга пропустила 5 шайб.

Челябинская команда завершает домашнюю серию уверенной победой в уральском дерби. «Трактор» набирает 3 очка и отправляется на выезд с 6 строчки турнирной таблицы. «Автомобилист» допустил несколько ошибок в финальной двадцатиминутке и уступил черно-белым со счетом 5:2.

Первая половина встречи прошла безрезультатно, команды за 30 минут «обменялись» только штрафами. Первым 3 подряд удаления заработал «Автомобилист», вскоре его нагнал «Трактор». По ходу второй двадцатиминутки команды обменялись забитыми шайбами, у челябинцев отличился Линус Виделль, а у екатеринбуржцев — Анатолий Голышев.

Пять из семи заброшенных шайб пришлось на третий период. Решающая двадцатиминутка началась с блестящей шайбы лидера южноуральской команды. Пол Щехура оказался точен на добивании. Дубль оформил Игорь Полыгалов, еще одни автором забитой шайбы стал Александр Черников при ассистировании двух других Александров — Шинина и Рыбакова. «Трактор» берет верх над соперником второй раз в текущем сезоне.

«Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург)

5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Виделль, 30:55.

Голышев, 36:01 (бол.).



Щехура, 40:51.

Трямкин, 49:28.



Полыгалов, 51:10, 58:26.

Черников, 56:14.