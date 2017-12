/ Смотрите встречу КХЛ «Трактор» против «Сибири» на 1obl.tv

Новосибирскую команду вновь возглавил Владимир Юрзинов-младший.

Сегодня, 11 декабря, «Трактор» сыграет заключительную игру в КХЛ перед перерывом на встречи сборной. В гости на Южный Урал едет один из конкурентов за место в восьмерке — «Сибирь», которую сейчас возглавляет новый старый тренер Владимир Юрзинов-младший. Этот специалист вернулся на данную должность перед выездом в Магнитогорск, где уступил «Металлургу» по буллитам. Руководство области возлагает на нового главного тренера большие надежды.

Команда на сегодняшний день играет не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Сегодня это десятое место в таблице и от зоны плей-офф нас отделяют 8 очков. Серьезная угроза, что команда не пройдет дальше, поэтому это решение принято. Надеюсь, что новому главному тренеру в кратчайший срок удастся поправить ситуацию. — высказался врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

В целом же «Сибирь» проиграла 6 матчей подряд, у «Трактора» положение дел намного лучше. Благодаря «очковым» сериям, разгромам «Барыса» и «Югры», «черно-белые» закрепились в зоне плей-офф. В матче с астанинской командой южноуральцы подарили своим болельщикам настоящее шоу, сделав по воротам соперника 40 бросков. К сегодняшней игре «Трактор» должен подойти в отличном настроении.

Сможет ли челябинский клуб подарить своим болельщикам еще один подарок перед паузой на Еврохоккейтур, смотрите в 19:00 на «Первом областном» в разделе «Онлайн ТВ».

«Трактор» — «Сибирь»

Игры: 40 vs 40

Очки: 62 vs 51

Голы: 88 vs 82

Пропущенные шайбы: 92 vs 100

Количество бросков: 1115 vs 1021

Процент реализации бросков: 7.89 vs 8.03

Процент реализации большинства: 19.7 vs 17.3

Процент нейтрализации меньшинства: 77.9 vs 77.1

Штраф: 346 vs 549