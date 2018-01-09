/ Смотрите на 1obl.tv матч-реванш «Трактора» против финского «Йокерита»

«Шуты» уступают только СКА и ЦСКА в Западной конференции.

Сегодня челябинский «Трактор» начинает европейское турне. Этот матч станет второй встречей черно-белых с финскими «шутами» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в текущем сезоне. В прошлый раз «Йокерит» переиграл «Трактор» на домашнем льду. Сейчас один из лидеров Западной конференции принимает челябинцев в Хельсинки.

Из шести очных встреч южноуральский клуб выходил победителем лишь однажды, в остальных матчах преимущество оставалось на стороне соперника, чаще всего в остальное время. Сейчас «Трактор» замотивирован на победу. Челябинцы завершили домашнюю серию, поразив ворота екатеринбургского «Автомобилиста» пять раз.

Тренерский штаб «Трактора» взял в этот выезд 29 хоккеистов — 3 вратарей, 10 защитников и 16 нападающих. Среди них лидеры бомбардиров Пол Щехура, Рихард Гюнге и Игорь Полыгалов, оба вратаря Василий Демченко и Павел Францоуз, а также защитники Ник Бэйлен, Евгений Рясенский и Иван Вишневский.

Смогут ли челябинцы взять реванш на чужой арене у одного из лидеров Запада, смотрите в трансляции от Первого областного. Начало матча в 21:30 по челябинскому времени. Онлайн пройдет здесь.

