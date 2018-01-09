КХЛ. Финские «шуты» принимают дома челябинский «Трактор» «Йокерит» попытается прервать трехматчевую серию поражений. 1:0

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ 31 мин – 31 мин – 30 мин – Черно-белым не удалось создать серьезных атак в большинстве, от всех попыток хозяева отбиваются.



29 мин – Ошибка защитников едва не обошлась челябинцам в еще одну забитую шайбу.



Удаление. Йокерит. 7. Лауридсен Оливер 2 мин. Выброс шайбы



28 мин – Челябинцы получают вторую попытку для реализации большинства.



26 мин – После вбрасывания финны идут в атаку, не завершая этот эпизод.



25 мин – Первые пять минут второго периода не принесли ярких моментов, игроки демонстрируют силовой хоккей, при этом за игру было только одно удаление.



24 мин – С шайбой Черников, он пытается переиграть соперника, но те дают решительный отпор. Финны прессингуют.



23 мин – Бросок по воротам от Йормакка, мимо.



22 мин – Команды снова на льду после перерыва. «Йокерит» ушел в затяжную атаку. ВТОРОЙ ПЕРИОД

Stats of 1st period: Shots: 16-17 ; Shots on goal: 5-10 ; Goals: 1-0 ; Faceoffs: 15-7 ; Blocked shots: 3-6 ; Hits: 5-8 ; Time on Attack: 04:13-02:50 ; Penalty: 2-0

Saves on first: Francouz 9, Zapolski 5.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин – Звучит финальная сирена, «Йокерит» отправляется в раздевалку с минимальным преимуществом.



19 мин – Контактная борьба в очередной раз завязалась на гостевой половине. Нейтрализует атаку вторая пятерка челябинцев.



19 мин – До конца стартовой двадцатиминутки остается все меньше времени.



17 мин – Игра проходит на высоких скоростях, заряжены и гости, и хозяева.



16 мин – Ответная атака «Йокерита».



15 мин – Челябинцы доставили шайбу на «пятачок», но не смогли ничего с ней сделать. Перед воротами завязалась борьба, в ходе который финны смогли вывести снаряд из-под удара.



13 мин – По ходу матча на льду активнее выглядят хозяева, «шуты» чаще выходят к воротам «Трактора», но пробивают издалека.



11 мин – Еще одна атака на половине гостей. Снова команду выручает чешский голкипер.



9 мин – Тут же финны организуют атаку. Францоуз на месте.



8 мин – Команды играют в полном составе.



7 мин – Отличная попытка черно-белых забить переросла в столпотворение у ворот Заполски. Момент реализовать не удалось.



Удаление. Йокерит. 12. Анттила Марко 2 мин. Подножка



6 мин – Шанс для «Трактора» отыграться.



5 мин – Челябинцы идут в атаку, на льду «Трактора» третья пятерка. Хоккеисты пытаются набросить на пятачок и продавить шайбу в створ. Голкипер финского клуба вступает в игру.



Изменение счета: Йокерит. 21. О'Нилл Брайан ассистенты: 20. Толванен Эли



2 мин – Гол! Францоуз пропускает на 2 минуте, хозяева ведут. Чешский голкипер не мог ничего противопоставить сопернику.



1 мин – Звучит стартовая сирена под сводами «Хартвалл Арена» в Хельсинки. Первый выездной матч серии стартовал для «Трактора».



ПЕРВЫЙ ПЕРИОД



Тренерский штабы обеих команд уже представили составы команд на предстоящую встречу.







ХОЗЯЕВА



«Йокерит», Хельсинки

1-я: Иконен – Регин – Йенсен – Кивисте – Гилрой

2-я: Йоэнсуу – О’ Нил – Толванен – Раутанен – Лепистё

3-я: Йормакка – Норман – Мозес – Йеспер Б. Йенсен – Лауридсен

4-я: Хухтала – Ниеми – Анттила – Виртанен

Заполски (Ряме)



ГОСТИ



«Трактор», Челябинск

1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);

2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;

3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;

4-я: Алексеев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.

Францоуз (Демченко)



Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня челябинский «Трактор» начинает европейское турне. Этот матч станет второй встречей черно-белых с финскими «шутами» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в текущем сезоне. В прошлый раз «Йокерит» переиграл «Трактор» на домашнем льду. Сейчас один из лидеров Западной конференции принимает челябинцев в Хельсинки. Следить за трансляцией матча прямиком из «сердца» Финляндии можно Звучит финальная сирена, «Йокерит» отправляется в раздевалку с минимальным преимуществом.Контактная борьба в очередной раз завязалась на гостевой половине. Нейтрализует атаку вторая пятерка челябинцев.До конца стартовой двадцатиминутки остается все меньше времени.Игра проходит на высоких скоростях, заряжены и гости, и хозяева.Ответная атака «Йокерита».Челябинцы доставили шайбу на «пятачок», но не смогли ничего с ней сделать. Перед воротами завязалась борьба, в ходе который финны смогли вывести снаряд из-под удара.По ходу матча на льду активнее выглядят хозяева, «шуты» чаще выходят к воротам «Трактора», но пробивают издалека.Еще одна атака на половине гостей. Снова команду выручает чешский голкипер.Тут же финны организуют атаку. Францоуз на месте.Команды играют в полном составе.Отличная попытка черно-белых забить переросла в столпотворение у ворот Заполски. Момент реализовать не удалось.Шанс для «Трактора» отыграться.Челябинцы идут в атаку, на льду «Трактора» третья пятерка. Хоккеисты пытаются набросить на пятачок и продавить шайбу в створ. Голкипер финского клуба вступает в игру.Гол! Францоуз пропускает на 2 минуте, хозяева ведут. Чешский голкипер не мог ничего противопоставить сопернику.Звучит стартовая сирена под сводами «Хартвалл Арена» в Хельсинки. Первый выездной матч серии стартовал для «Трактора».Тренерский штабы обеих команд уже представили составы команд на предстоящую встречу.«Йокерит», Хельсинки1-я: Иконен – Регин – Йенсен – Кивисте – Гилрой2-я: Йоэнсуу – О’ Нил – Толванен – Раутанен – Лепистё3-я: Йормакка – Норман – Мозес – Йеспер Б. Йенсен – Лауридсен4-я: Хухтала – Ниеми – Анттила – ВиртаненЗаполски (Ряме)«Трактор», Челябинск1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;4-я: Алексеев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.Францоуз (Демченко)Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня челябинский «Трактор» начинает европейское турне. Этот матч станет второй встречей черно-белых с финскими «шутами» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в текущем сезоне. В прошлый раз «Йокерит» переиграл «Трактор» на домашнем льду. Сейчас один из лидеров Западной конференции принимает челябинцев в Хельсинки. Следить за трансляцией матча прямиком из «сердца» Финляндии можно здесь Поделиться:

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