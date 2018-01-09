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КХЛ. Финские «шуты» принимают дома челябинский «Трактор»

«Йокерит» попытается прервать трехматчевую серию поражений.
сегодня в 21:01
  |  Хоккей

1:0

ВТОРОЙ ПЕРИОД  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

31 мин – 

30 мин – Черно-белым не удалось создать серьезных атак в большинстве, от всех попыток хозяева отбиваются. 
 
29 мин – Ошибка защитников едва не обошлась челябинцам в еще одну забитую шайбу. 
 
Удаление. Йокерит.  7. Лауридсен Оливер 2 мин. Выброс шайбы

28 мин –  Челябинцы получают вторую попытку для реализации большинства. 

26 мин – После вбрасывания финны идут в атаку, не завершая этот эпизод. 
  
25 мин –  Первые пять минут второго периода не принесли ярких моментов, игроки демонстрируют силовой хоккей, при этом за игру было только одно удаление. 
   
24 мин – С шайбой Черников, он пытается переиграть соперника, но те дают решительный отпор. Финны прессингуют.  
   
23 мин – Бросок по воротам от Йормакка, мимо.  
   
22 мин – Команды снова на льду после перерыва. «Йокерит» ушел в затяжную атаку. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД  

Stats of 1st period: Shots: 16-17 ; Shots on goal: 5-10 ; Goals: 1-0 ; Faceoffs: 15-7 ; Blocked shots: 3-6 ; Hits: 5-8 ; Time on Attack: 04:13-02:50 ; Penalty: 2-0
Saves on first: Francouz 9, Zapolski 5.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

20 мин – Звучит финальная сирена, «Йокерит» отправляется в раздевалку с минимальным преимуществом. 

19 мин – Контактная борьба в очередной раз завязалась на гостевой половине. Нейтрализует атаку вторая пятерка челябинцев. 

19 мин – До конца стартовой двадцатиминутки остается все меньше времени. 

17 мин – Игра проходит на высоких скоростях, заряжены и гости, и хозяева.  

16 мин – Ответная атака «Йокерита». 

15 мин – Челябинцы доставили шайбу на «пятачок», но не смогли ничего с ней сделать. Перед воротами завязалась борьба, в ходе который финны смогли вывести снаряд из-под удара. 

13 мин – По ходу матча на льду активнее выглядят хозяева, «шуты» чаще выходят к воротам «Трактора», но пробивают издалека. 

11 мин – Еще одна атака на половине гостей. Снова команду выручает чешский голкипер. 

9 мин – Тут же финны организуют атаку. Францоуз на месте. 

8 мин – Команды играют в полном составе. 

7 мин – Отличная попытка черно-белых забить переросла в столпотворение у ворот Заполски. Момент реализовать не удалось. 

Удаление. Йокерит.  12. Анттила Марко 2 мин. Подножка

6 мин – Шанс для «Трактора» отыграться. 

5 мин – Челябинцы идут в атаку, на льду «Трактора» третья пятерка. Хоккеисты пытаются набросить на пятачок и продавить шайбу в створ. Голкипер финского клуба вступает в игру. 

Изменение счета: Йокерит. 21. О'Нилл Брайан ассистенты: 20. Толванен Эли
 
2 мин – Гол! Францоуз пропускает на 2 минуте, хозяева ведут. Чешский голкипер не мог ничего противопоставить сопернику. 

1 мин – Звучит стартовая сирена под сводами «Хартвалл Арена» в Хельсинки. Первый выездной матч серии стартовал для «Трактора». 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

Тренерский штабы обеих команд уже представили составы команд на предстоящую встречу. 



ХОЗЯЕВА

«Йокерит», Хельсинки 
1-я: Иконен – Регин – Йенсен – Кивисте –  Гилрой
2-я: Йоэнсуу – О’ Нил – Толванен – Раутанен – Лепистё
3-я: Йормакка – Норман – Мозес – Йеспер Б. Йенсен – Лауридсен
4-я: Хухтала – Ниеми – Анттила – Виртанен
Заполски (Ряме)

ГОСТИ

«Трактор», Челябинск 
1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;
3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;
4-я: Алексеев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.  
Францоуз (Демченко)

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня челябинский «Трактор» начинает европейское турне. Этот матч станет второй встречей черно-белых с финскими «шутами» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в текущем сезоне. В прошлый раз «Йокерит» переиграл «Трактор» на домашнем льду. Сейчас один из лидеров Западной конференции принимает челябинцев в Хельсинки. Следить за трансляцией матча прямиком из «сердца» Финляндии можно здесь
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