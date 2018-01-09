/ КХЛ. Финские «шуты» принимают дома челябинский «Трактор»

«Йокерит» попытается прервать трехматчевую серию поражений.
1:0
ВТОРОЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
31 мин –
30 мин – Черно-белым не удалось создать серьезных атак в большинстве, от всех попыток хозяева отбиваются.
29 мин – Ошибка защитников едва не обошлась челябинцам в еще одну забитую шайбу.
Удаление. Йокерит. 7. Лауридсен Оливер 2 мин. Выброс шайбы
28 мин – Челябинцы получают вторую попытку для реализации большинства.
26 мин – После вбрасывания финны идут в атаку, не завершая этот эпизод.
25 мин – Первые пять минут второго периода не принесли ярких моментов, игроки демонстрируют силовой хоккей, при этом за игру было только одно удаление.
24 мин – С шайбой Черников, он пытается переиграть соперника, но те дают решительный отпор. Финны прессингуют.
23 мин – Бросок по воротам от Йормакка, мимо.
22 мин – Команды снова на льду после перерыва. «Йокерит» ушел в затяжную атаку.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Stats of 1st period: Shots: 16-17 ; Shots on goal: 5-10 ; Goals: 1-0 ; Faceoffs: 15-7 ; Blocked shots: 3-6 ; Hits: 5-8 ; Time on Attack: 04:13-02:50 ; Penalty: 2-0
Saves on first: Francouz 9, Zapolski 5.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин –
Звучит финальная сирена, «Йокерит» отправляется в раздевалку с минимальным преимуществом.
19 мин –
Контактная борьба в очередной раз завязалась на гостевой половине. Нейтрализует атаку вторая пятерка челябинцев.
19 мин –
До конца стартовой двадцатиминутки остается все меньше времени.
17 мин –
Игра проходит на высоких скоростях, заряжены и гости, и хозяева.
16 мин –
Ответная атака «Йокерита».
15 мин –
Челябинцы доставили шайбу на «пятачок», но не смогли ничего с ней сделать. Перед воротами завязалась борьба, в ходе который финны смогли вывести снаряд из-под удара.
13 мин –
По ходу матча на льду активнее выглядят хозяева, «шуты» чаще выходят к воротам «Трактора», но пробивают издалека.
11 мин –
Еще одна атака на половине гостей. Снова команду выручает чешский голкипер.
9 мин –
Тут же финны организуют атаку. Францоуз на месте.
8 мин –
Команды играют в полном составе.
7 мин –
Отличная попытка черно-белых забить переросла в столпотворение у ворот Заполски. Момент реализовать не удалось.
Удаление. Йокерит. 12. Анттила Марко 2 мин. Подножка
6 мин –
Шанс для «Трактора» отыграться.
5 мин –
Челябинцы идут в атаку, на льду «Трактора» третья пятерка. Хоккеисты пытаются набросить на пятачок и продавить шайбу в створ. Голкипер финского клуба вступает в игру.
Изменение счета: Йокерит. 21. О'Нилл Брайан ассистенты: 20. Толванен Эли
2 мин –
Гол! Францоуз пропускает на 2 минуте, хозяева ведут. Чешский голкипер не мог ничего противопоставить сопернику.
1 мин –
Звучит стартовая сирена под сводами «Хартвалл Арена» в Хельсинки. Первый выездной матч серии стартовал для «Трактора».
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
Тренерский штабы обеих команд уже представили составы команд на предстоящую встречу.
ХОЗЯЕВА
«Йокерит», Хельсинки
1-я: Иконен – Регин – Йенсен – Кивисте – Гилрой
2-я: Йоэнсуу – О’ Нил – Толванен – Раутанен – Лепистё
3-я: Йормакка – Норман – Мозес – Йеспер Б. Йенсен – Лауридсен
4-я: Хухтала – Ниеми – Анттила – Виртанен
Заполски (Ряме)
ГОСТИ
«Трактор», Челябинск
1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;
3-я: Рясенский-Бородкин, Шаров-Рыбаков-Кравцов;
4-я: Алексеев-Петров А., Черников-Петров Ю.-Пеньковский.
Францоуз (Демченко)
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня челябинский «Трактор» начинает европейское турне. Этот матч станет второй встречей черно-белых с финскими «шутами» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в текущем сезоне. В прошлый раз «Йокерит» переиграл «Трактор» на домашнем льду. Сейчас один из лидеров Западной конференции принимает челябинцев в Хельсинки. Следить за трансляцией матча прямиком из «сердца» Финляндии можно здесь
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