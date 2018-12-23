/ «Трактор» играет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Последний выездной матч челябинцев в этом году. Прямой эфир.

3:2

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Последняя минута. Вброс шайбы в зону, Серия опасных бросков, и только на добивали Якуб Коварж прижимает шайбу.«Автомобилист» с шайбой. Начало атаки, но шайба не доходит до форварда хозяев, переходя к игрокам «Трактора».Тем не менее именно челябинцы чаще владеют шайбой. Рясенский пасует на Энлунда, но передача не доходит до адресата.Дэн Сэкстон легко объезжая мошенников выходи на «рандеву» с Суднициным, бросает по воротам, но шайба проходит в сантиметрах от дальнего угла.Атака «Трактора». Вход в зону, шайба выходит на пятачок, и Кристиан Томас не попадает по шайбе.Разгоняют атаку челябинцы, но вход в зону атаки через вброс увенчался потерей. Хозяева пытались начать собственную атаку, но попали в положение «вне игры».Атака хозяев. Бросает Чесалин, неточно. Далее шайба переходит к челябинцам. В последние минуты обе команды играют без средней зоны, а последняя остановка была 5 минут назад.В позиционной атаке «Трактор». Борьба у бортов Коваржа, следует опасный наброс на ворота, который идет мимо.Вновь в атаке екатеринбуржцы. Идет борьба у бортов в зоне «Трактора», после которой шайба переходит к игрокам «Трактора».Атакуют хозяева. Наброс на ворота Судницина идет мимо владений вратаря, но «Автомобилист» продолжает наседать.Отбрасываются хозяева площадки, но «Трактор» проводит позиционную атаку, которая заканчивая броском, который попадает в игрока «Автомобилиста».Теперь уже атакует «Трактор», но активные действие обороны «Автомобилиста» не дают довести дело до броска. Более того, челябинцы пропускаю контратаку, и вынуждены отправить шайбу на проброс.Екатеринбуржцы в атаке, но шайба не доходит до ворот Судницина.Неприятно атаковали хозяева, но защита челябинцев на месте.Атака «Автомобилиста». Артем Гареев отдавал пас на Паре, но шайба не дошла до последнего.Ошибается Найджел Доус, и все тот же Кристиан Томас мощным броском все-таки делает счет 3:2!Наброс Евгения Рясенского от левого борта. Якуб Коварж перестраховывается и прижимает шайбу к телу.Но судьи берут просмотр на предмет правильности взятия ворот. Дело в том, что в момент броска Томаса были сдвинуты ворота. Якуб Коварж сдвинул их спиной при перемещении из одного угла в другой.И сразу же после вбрасывания, челябинцы входят в зону хозяев. Ник Бэйлен из угла набрасывает на «пятак» Коваржа, где Кристиан Томас сокращает отставание «Трактора» до одной шайбы!Атака челябинцев и Кристиан Томас, с разворота, забивает первый гол в ворота «Автомобилиста»!С шайбой хоккеисты «Трактора». Вход в зону, но без броска, после чего она переходит к хозяевам площадки, которые пока что не спешат обострять игру.Стартовое вбрасывание третьего периода за игроками «Трактора». Бросок по воротам от синей линии теряется в игроках на пятачке.Броски: 19-8; Броски в створ: 13-5; Голы: 2-0; Вбрасывания: 9-9; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 8-9; Время в атаке: 05:26-02:48; Штраф: 0-0С шайбой екатеринбуржцы. Наброс на ворота Судницина заблокирован. Затем, Пол Щехура наносит бросок по воротам Коваржа, чешский голкипер в игре.Бросок Артема Бородкина в касание, Якуб Коварж отбивает левым щитком. Затем бросает Александр Рыбаков, голкипер хозяев действует уже «блином».Выводят челябинцы шайбу из своей зоны. Далее следует атака «Трактора», которая не приводит к успеху.Ошибка игрока «Трактора» в своей зоне приводит к очередной атаке хозяев.Подключение Лямина и бросок в дальний угол. Судницин краем ловушки цепляет шайбу.Борьба у бортов в зоне «Трактора» после которой шайба переходит к челябинцам. Следует бросок по воротам Коваржа, но судьи останавливают встречу, поскольку Ник Бэйлен врезается во вратаря хозяевИгра в зоне «Трактора». Бросок от синей линии, Судницин забирает шайбу в ловушку.Атакуют хозяева. Анатолий Голышев пытался обыграть 1 в 1 Артема Бородкина, но не смог провести финт.Второй период полностью проходит под диктовку екатеринбуржцев. Тем временем, тренерский штаб «Трактора» решает сменить голкипера.Атака хозяев. Бросает и добивает Франсис Парэ, Демченко отбивает.Игроки «Трактора» попытались выйти в атаку, но очень плотно играет в обороне «Автомобилист».Бросок по воротам Демченко, вратарь фиксирует шайбу в ловушке. После вбрасывания, следует бросок Никиты Трямкина, который увеличивает преимущество гостей до трех шайб.Позиционная атака хозяев заканчивается потерей и выходом шайбы в среднюю зону.Контратакует «Автомобилист». Грачев пасует на Чесалина, шайба сначала теряется в амуниции Демченко, а потом медленно катится в сторону ворот, но защитники «Трактора» выручают своего вратаря.Ответ «Автомобилиста». Франсис Парэ, отдает пас на Дэна Сэкстона. Форвард сближается с Демченко, перекладывает шайбу на недобрую руку и подкидывает ее в ворота челябинцев. Это гол.Позиционная атака первой тройки «Автомобилиста» переходит в контрвыпад челябинцев, но Егор Дугин проигрывает в скорости защитникам екатеринбуржцев.Атака хозяев, надежна защита «Трактора».«Позиционка» хозяев поля. Пас на пятачок Демченко, где надежно действует защита «Трактора».Момент у «Трактора». Бросок наносил Александр Рыбаков, Коварж отбивает, а далее шайба выходит из зоны хозяев.Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Трактора». Далее идет попытка позиционной атаки, но следует потеря и Анатолий Голышев выходит один в ноль с Василием Демченко. Голкипер отбивает шайбу «блином».Броски: 17-13; Броски в створ: 13-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 2-2; Силовые приемы: 10-5; Время в атаке: 05:00-02:49; Штраф: 2-2.С шайбой екатеринбуржцы. Бросает Анатолий Голышев, Василий Демченко без труда отбивает ее щитком.Ответ «Трактора». Бросок Ника Бэйлена, Якуб Коварж отбивает шайбу и клюшкой выбивает ее. Далее, в касание бросает Йонас Энлунд, Коварж вновь отбивает перед собой, вынуждая своих защитников вынести шайбу на проброс.Опасно у ворот Демченко. Стефан Да Коста обыграл сразу двух хоккеистов, отдал пас на Найджела Соуса, который наносит бросок в касание. Василий Демченко действует на опережение и ловит шайбу.Начинают атаку челябинцы. Бросок Марселя Шолохова, шайба попадает в клюшку защитника «Автомобилиста» и уходит за пределы площадки.Борьба у борта Василия Демченко заканчивается победой хоккеистов «Трактора». Затем следует потеря и бросок по воротам Демченко, который идет мимо.Атака хозяев. Наброс на ворота Демченко, Василий накрывает шайбу.Разгоняют атаку челябинцы. Заброс в зону хозяев, но защита «Автомобилиста» перехватывает шайбу.И вновь хозяева в атаке. «Трактор» вынужден отбрасываться, но игроки екатеринбургской команды подхватывают шайбу в средней зоне. Не удалось хозяевам сделать бросок, далее следует контратака и бросок Семена Кокуев в ближний угол, который идет мимо.Очень активны игроки «Автомобилиста» в своей позиционной атаке. Следует пас на Кирилла Кольцова, но его блокируют защитники «Трактора».Продолжается атака хозяев. Бросок Никиты Трямкина, Василий Демченко эффектно ловит шайбу в ловушку.МОМЕНТ У ВОРОТ «ТРАКТОРА»! Бросок Дэна Сэкстона в дальний угол, добивание Артема Гареева с очень близкого расстояния, но ВАСИЛИЙ ДЕМЧЕНКО ЩИТКОМ ОТБИВАЕТ ШАЙБУ.После коммерческой паузы челябинцы стали играть смелее и нанесли пару бросков, но сейчас вновь в атаке «Автомобилист». Первая тройка атаки хозяев потрепала нервы обороне челябинцев, но затем, при передаче шайба покинула зону гостей.А теперь уже «Трактор» в атаке. Александр Шаров, выкатывается из-за ворот, укрывая шайбу корпусом, выходит на пятачок, и наносит бросок по воротам Якуба Коваржа. Чешский вратарь останавливает встречу.С шайбой челябинцы, но ошибается Игорь Исаев, после чего следует пас на пятачок и бросок в касание. Василий Демченко вступает в игру.Атака екатеринбуржцев. Вновь следует поперечная передача на дальний борт, но на этот раз она была заблокирована.Насыщенные первые пять минут игры сменились минутой спокойствия. Челябинцы попытались войти в зону хозяев, но допустили потерю при вбросе в зону.Продолжается большинство «Автомобилиста». Екатеринбуржцы расставились в зоне, передача на дальнюю штангу и Найджел Соус все таки открывает счет.Судьи определили помеху вратарю.Арбитры отправились к монитору, чтобы просмотреть игровой момент.Большинство хозяев. Игроки «Автомобилиста» расставились в зоне, далее следует наброски на ворота, и на добивании расторопнее всех оказывается Евгений Грачев.Продолжают атаковать челябинцы. Идет борьба у бортов, после которой следует потеря и нарушение правил.Активно прессингуют хозяева площадки, так что челябинцы не сразу входят в зону. Далее бросает Александр Рыбаков, Якуб Коварж отбивает шайбу «блином».Челябинцы в зоне атаки. Наброски от синей линии от Ника Бэйлена, Якуб Коварж отбивает щитком.Стартовое вбрасывание выиграли игроки «Автомобилиста», но шайба перешла к челябинцам. И сразу же нарушаются правила на Йонасе Энлунде.Команды выходят на лед. Совсем скоро прозвучит гимн России, после чего и начнется игра.Стартовые составы команд на сегодня.









Добрый день, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 23 декабря, челябинский «Трактор» в последний раз в этом году сыграет в гостях. Соперником «черно-белых» станет «Автомобилист» — лидер Восточной конференции и главное открытие текущего сезона.

Команды уже встречались между собой в этом году, 13 сентября в Челябинске. Тогда, со счетом 1−4 победу одержал «Автомобилист». Как пройдет сегодняшний матч? Узнаем сегодня, в 17:00.