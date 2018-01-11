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/ КХЛ. Братиславские «орлы» на домашнем льду принимают «Трактор»

КХЛ. Братиславские «орлы» на домашнем льду принимают «Трактор»

Челябинцы в первой встрече сезона оказались сильнее соперника.
сегодня в 22:30
  |  Хоккей

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МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Тренерские штабы обеих команд уже назвали имена хоккеистов, которые выйдут сегодня на лед. Они представлены ниже. 


 
В составе «орлов» из-за травм не выйдут на лед Ян Бухтеле и Андрей Штястны. В состав возвращаются Томаш Грнка и Лукаш Каспар. Также ожидается дебют молодого хоккеиста из России Егора Баранова. 
 

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня поздний для болельщиков челябинского «Трактора» матч проходит в столице Словакии. Братиславский «Слован» в последних матчах показывает хорошие результаты. «Орлам» удалось одолеть трех соперников в последних шести матчах, среди «поверженных» оказался и магнитогорский «Металлург». Тем не менее, подопечные Эдуарда Занковца находятся на 12 строчке Запада и не претендуют на место в плей-офф. «Трактор» уже имеет опыт побед над «Слованом» в сезоне 2017/18, обыграв «орлов» в октябре со счетом 2:1. Следить за очным противостоянием «орлов» и «медведей» можно здесь

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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