КХЛ. Братиславские «орлы» на домашнем льду принимают «Трактор» Челябинцы в первой встрече сезона оказались сильнее соперника. 0:0

МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ Тренерские штабы обеих команд уже назвали имена хоккеистов, которые выйдут сегодня на лед. Они представлены ниже.







В составе «орлов» из-за травм не выйдут на лед Ян Бухтеле и Андрей Штястны. В состав возвращаются Томаш Грнка и Лукаш Каспар. Также ожидается дебют молодого хоккеиста из России Егора Баранова.





Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня поздний для болельщиков челябинского «Трактора» матч проходит в столице Словакии. Братиславский «Слован» в последних матчах показывает хорошие результаты. «Орлам» удалось одолеть трех соперников в последних шести матчах, среди «поверженных» оказался и магнитогорский «Металлург». Тем не менее, подопечные Эдуарда Занковца находятся на 12 строчке Запада и не претендуют на место в плей-офф. «Трактор» уже имеет опыт побед над «Слованом» в сезоне 2017/18, обыграв «орлов» в октябре со счетом 2:1. Следить за очным противостоянием «орлов» и «медведей» можно Тренерские штабы обеих команд уже назвали имена хоккеистов, которые выйдут сегодня на лед. Они представлены ниже.В составе «орлов» из-за травм не выйдут на лед Ян Бухтеле и Андрей Штястны. В состав возвращаются Томаш Грнка и Лукаш Каспар. Также ожидается дебют молодого хоккеиста из России Егора Баранова.Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня поздний для болельщиков челябинского «Трактора» матч проходит в столице Словакии. Братиславский «Слован» в последних матчах показывает хорошие результаты. «Орлам» удалось одолеть трех соперников в последних шести матчах, среди «поверженных» оказался и магнитогорский «Металлург». Тем не менее, подопечные Эдуарда Занковца находятся на 12 строчке Запада и не претендуют на место в плей-офф. «Трактор» уже имеет опыт побед над «Слованом» в сезоне 2017/18, обыграв «орлов» в октябре со счетом 2:1. Следить за очным противостоянием «орлов» и «медведей» можно здесь Поделиться:

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