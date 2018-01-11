/ Белого Мишку и рыжего Тимошу пригласил талисман «Барыса» на Матч Звезд

Маскот записал видеообращение к коллегам.

Символ астанинского «Барыса» — маскот Барсик, на правах хозяина записал видеоприглашение на хоккейное шоу для своих коллег. Талисманы остальных команд Континентальной хоккейной лиги получили именные шайбы. Среди будущих гостей оказались и южноуральские команды «Трактор» и «Металлург».



Белый Мишка одним из первых получил свой пригласительный, находясь под сводами ледовой арены «Трактор» в окружении девушек из группы поддержки. Рыжий лис из магнитогорского «Металлурга» также стал героем видеоприглашения.



ДруК, Лисенок! Приезжай ко мне в гости в Астану! — написал маскот «Барыса» в приглашении «Металлургу».



Напомним, Матч Звезд стартует в столице Казахстана. Южный Урал представят на символическом турнире в Астане ведущая «Трактор ТВ» Соня Гудим и форвард челябинского «Трактора» Пол Щехура.





