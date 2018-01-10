/ Соня Гудим будет работать на Матче звезд КХЛ в цветах «Трактора»

Ведущая «Трактор ТВ» рассказала, чей тренерский стиль возьмет за основу своей работы.

Соня Гудим, скандальная ведущая «Трактор-ТВ», готовится к Матчу всех звезд. Девушка будет помощником тренера в дивизионе Тарасова уже в эти выходные — 13 и 14 января. Соня Гудим решила попробовать себя в роли тренера за несколько дней до события. Под ее контролем прошла тренировка «Трактора». Хоккеисты отработали броски по воротам — после мастер-класса Сони каждая шайба попала в цель. Затем тренер решила опробовать комбинацию защитник-нападающий.

Защитник здесь. На синей линии — два нападающих. Делаем пас на защитника, он проезжает вперед, разворачивается, дает пас следующему защитнику, потом смена. Все понятно? Поехали! — раздавала указания Соня Гудим.



По признанию девушки, раньше тренерского опыта у нее не было. Поэтому она хочет обратиться к «мудрецам» хоккейного клуба «Трактор» за помощью. Равняться Соня Гудим, будучи помощником тренера, намерена на Андрея Назарова и Анвара Гатиятулина, а вот политика Анатолия Тарасова ведущей не близка.



Какая будет тактика — зависит от хоккеистов. Пересмотрела фильм «Легенда № 17» недавно и подумала, что Тарасов — настоящий монстр. А потом поняла, что иногда по-другому до людей не достучаться. Так что буду смотреть по ситуации. Если они на 3 метра от ворот будут бить, какой там Анвар Рафаилович. Я еду из города с такой богатой хоккейной историей, где все дышат хоккеем. Прилетаешь в аэропорт — хоккей, куда ни едешь — хоккей. И с таким тренером нужна только победа. — прокомментировала сайту «Первый областной» Соня Гудим.

Еще одной проблемой для Сони стал внешний вид. Девушка славится эпатажными нарядами, глубокими декольте. Однако на посту помощника тренера решила облачиться в классический костюм. Цвета, в которых предстанет Соня, хорошо знакомы челябинцам, болеющим за «Трактор». Использовать эмблему хоккейного клуба на матче запретили, поэтому Соня Гудим решила показать, кого представляет, с помощью черного костюма и белой блузы.



Добавим, что на Матч звезд КХЛ вместе с Соней Гудим отправляется Пол Щехура. Правда, нападающий будет представлять другой дивизион, поэтому тесно с ведущей «Трактор ТВ» не контактирует.