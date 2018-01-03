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/ КХЛ. Первый в новом году матч «Трактора» против московского «Динамо»

КХЛ. Первый в новом году матч «Трактора» против московского «Динамо»

Гости попытаются прервать четырехматчевую серию поражений.
сегодня в 16:01
  |  Хоккей

2:3Б

МАТЧ ЗАВЕРШЕН  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ


Статистика матча: Броски: 52-59 ; Броски в створ: 27-32 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 32-26 ; Блокированные броски: 9-13 ; Силовые приемы: 10-12 ; Время в атаке: 10:51-13:01 ; Штраф: 6-8


МАТЧ ОКОНЧЕН 

6-й бросок – «Динамо» – ГОЛ 

6-й бросок «Трактор» – Гюнге – голкипер 

5-й бросок – «Трактор» – Щехура – ГОЛ  

5-й бросок – «Динамо» – Брюквин – ГОЛ 

4-й бросок – «Трактор» – Бэйлен – голкипер 

4-й бросок – «Динамо» – Хиетанен – голкипер 

3-й бросок – «Трактор» – Кравцов – голкипер 

3-й бросок – «Динамо» – Ефремов – голкипер 

2-й бросок – «Трактор» – Гюнге – ГОЛ 

2-й бросок – «Динамо» – Игумнов – голкипер 

1-й бросок – «Трактор» – Пеньковский – голкипер 

1-й бросок – «Динамо» – Варнаков  – ГОЛ 

БУЛЛИТЫ

Статистика овертайма: Броски: 6-3 ; Броски в створ: 4-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-1 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 1-1 ; Время в атаке: 01:25-00:34 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА 

65 мин – Финальная сирена возвещает о начале серии буллитов. 

65 мин – Команды играют на контратаках. На табло без изменения. 

64 мин – Еще одна попытка челябинцев, с шайбой Рихард Гюнге. 

64 мин – Опасно у ворот гостей, но Ник Бэйлен не достает, подправить некому. 

63 мин – Половина пятиминутки позади, даже сейчас команды не стремятся активно атаковать. 

62 мин – Очередь «Динамо» бросать по воротам челябинцев, безрезультатно. 

62 мин – Якуценя бросает по воротам, голкипер на месте. 

61 мин – Челябинцы опасно действуют у ворот соперника, Кручинин попадает в защитника. 

61 мин – Игра продолжается в формате три на три. 

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА  

Статистика 3-го периода: Броски: 16-23 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-5 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 02:52-04:23 ; Штраф: 2-2  

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА 

60 мин – Команды завершают третью двадцатиминутку в полном составе. Создать опасный момент у ворот соперника челябинцам так и не удалось. Команды ждет дополнительное время. 

59 мин – Челябинцы практически до конца встречи будут в большинстве. 

58 мин – Вбрасывание на половине соперника, Полыгалов бьет, но мимо. 

Удаление. ХК Динамо М.  79. Тарасов Даниил 2 мин. Подножка

58 мин – Шанс для «Трактора» закончить игру в основное время. 

57 мин – На последних минутах преимущество на стороне гостей, сейчас именно «Динамо» выглядит уверенно.

57 мин – Челябинцы идут в ответную атаку, но упускают шайбу в зоне атаки. 

56 мин – Еще один опасный момент у ворот «Трактора». На этот раз челябинцы оказались более расторопны. На пятачке шайбу удалось остановить. 

56 мин – За 5 минут до окончания встречи динамовцы отыгрываются.  

Изменение счета: ХК Динамо М. 83. Брюквин Владимир

55 мин – И счет сравнивается! Динамовец проходит от трех игроков «Трактора» и попадает в створ. Павел Францоуз оказался бессилен. 

54 мин – С минимальным для «Трактора» преимуществом продолжается встреча. Челябинцы играют в полном составе. 

Изменение счета: ХК Динамо М. 45. Кутейкин Андрей ассистенты: 18. Варнаков Михаил83. Брюквин Владимир

54 мин – Москвичи реализуют большинство. Павел Францоуз пропускает бросок с ходу, через защитников.  

53 мин – Четверка нейтрализации на льду у хозяев. 

Удаление. Трактор.  42. Шаров Александр П. 2 мин. Подножка

52 мин – Тут же челябинцы остаются в меньшинстве, на скамейку уходит Александр Шаров. 

Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 78. Кручинин Алексей

51 мин – Челябинцы забивают! Вторая шайба на счету у Рихарда Гюнге. Форвард выходит один на один с вратарем, бросает с середины зоны и попадает в точно в цель. 2:0!   

50 мин – Остается 10 минут до конца основного времени. «Трактор» удерживает минимальное преимущество. 

49 мин – У челябинцев на льду четвертая пятерка. Хоккеисты пытаются выстроиться для атаки.  

47 мин – Медлительность соперника спасает «Трактор» от возможного гола. Во время атаки на добивание у ворот Францоуза никто из «Динамо» не успевает. 

45 мин – Алексей Кручинин синей линии бросает и не попадает в строев. 

42 мин – Контратака хозяев. 

41 мин – Защитники «Трактора» позволяют бело-голубым бросить по воротам, шайба летит мимо.  

41 мин – Челябинцы первыми начинают атаку в третьем периоде. 

41 мин  – Соперники продолжают определять сильнейшего. Под сводами ледовой арены «Трактор» стартовала решающая двадцатиминутка. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

Статистика 2-го периода: Броски: 16-18 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 6-12 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 1-4 ; Время в атаке: 05:09-04:15 ; Штраф: 2-6

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА 

40 мин – Очередной период подошел к концу. На табло без изменений. 

39 мин – Тем временем вторая двадцатиминутка подходит к концу. Меньше двух минут остается до конца. 

38 мин – Команды играют в полном составе. 

37 мин – Опасный розыгрыш у ворот «Трактора». Игра буквально держится на челябинском голкипере. Кутейкин мощным ударом отправляет шайбу с синей линии в сторону ворот. 

36 мин – Игра продолжается в формате четыре на пять, челябинцы в меньшинстве. 

Удаление. Трактор.  16. Шинин Александр 2 мин. Задержка руками

36 мин - Настала очередь челябинцев посидеть на скамейке. 

35 мин – Опасно! Павел Францоуз спасает свои ворота после неочевидной передачи. 

34 мин – «Динамо» прессингует челябинцев, игра на половине хозяев. На лед для усиления выходит шестой полевой в стане бело-голубых. 

33 мин – Команды играют в полном составе.

33 мин – Ивану Вишневскому удалось пробить, голкипер гостей на месте. 

32 мин – Болельщики челябинского«Трактора» изо всех сил подначивают хоккеистов на голы. Черно-белые в большинстве.  

Удаление. ХК Динамо М.  77. Корягин Глеб 2 мин. Подножка

31 мин – Динамовцы стали допускать больше ошибок, уже третье удаление подряд у москвичей. 

30 мин – Пол Щехура сходу с синей линии через защитника пробивает по воротам соперника, Бочаров на месте. 

29 мин – Очередная возможность для черно-белых закрепить свое преимущество. 

Удаление. ХК Динамо М.  36. Рылов Яков 2 мин. Задержка клюшкой 

28 мин – В игру снова вступает голкипер челябинцев, Францоуз надежно играет. В контратаку идут динамовцы. 

26 мин – Команды играют в полном составе. 

25 мин – Бочаров отбивает несколько бросков по своим воротам, у черно-белых не получается реализовать большинство. 

24 мин  – Шанс для челябинцев закрепиться по ходу этой встречи. На льду у «Трактора» спецбригада большинства. 

Удаление. ХК Динамо М.  49. Волков Артем 2 мин. Задержка руками

24 мин – Клюшки не выдерживают атаки, за слишком активную игру на скамейку отправляется один из московских нападающих. 

23 мин – В игру вступает Павел Францоуз. Голкипер надежно защищает ворота челябинцев от броска бело-голубых. 

22 мин – Сегодня обе команды играют в оборонительный хоккей, об этом говорит и количество бросков в первом периоде и стартовые составы.

21 мин – Соперники выходят на лед после перерыва. Стартовала вторая двадцатиминутка. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Статистика 1-го периода: Броски: 20-18 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 14-9 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 02:47-04:23 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

20 мин – Конец первого периода. Счет 1:0 в пользу «Трактора». 

20 мин – Вбрасывание на последних секундах, его выигрывают гости. Перехватывают шайбу челябинцы, но до броска не доходит. 

19 мин – До финала стартовой двадцатиминутки остается меньше двух минут, минимальное преимущество на стороне хозяев. 

18 мин – Атака ворот «Трактора»с невыигрышной позиции, Сидляров попытался забросить с острого угла. 

16 мин – Красивая атака челябинских ворот от «Динамо». Францоуз выручает команду

15 мин – С шайбой снова москвичи, идет борьба за воротами «Трактора». Челябинцам удается пойти в контратаку, Бочаров на месте.  

13 мин – Команды в полном составе. Минимальное преимущество на стороне челябинцев. 

11 мин – Игра на половине «Трактора», защитники хозяев при первой же возможности выбивают шайбу, прерывая атаки. «Динамо» организует два выпада, на третий уже не хватает времени. 

Удаление. Трактор.  8. Губарев Данил 2 мин. Подножка

11 мин – «Трактор» на льду в меньшинстве, в дело вступает четверка нейтрализации. 

Изменение счета: Трактор. 60. Пеньковский Артем

9 мин – Челябинцы умело разрывают контратаку и забивают. Шайба с щелчком залетает в ворота Ивана Бочарова. Отличился герой прошлой встрече Артем Пеньковский. 

8 мин – У ворот голкипера челябинцев попытка забить со стороны гостей, вы атаке Марковкин. 

7 мин – По-настощему интересных моментов хоккеистам создать пока не удалось, игроки обеих команд пока присматриваются друг к другу. 

5 мин – Невыразительный бросок с синей линии показывает игрок бело-голубых Андрей Кутейкин, в игру вступает Павел Францоуз. 

3 мин – Третья пятерка выходит на лед у «Трактора», в игру вступает Александр Шаров.   

2 мин  – Первый опасный момент создают челябинцы, под воротами борется Семен Кокуев. 

2 мин – Челябинцы идут в атаку, бело-голубые переводят игру на половину соперников. 

1 мин – Звучит сирена, объявляющая о старте встречи. Вбрасывание за гостями. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Наставники обеих команд уже назвали составы на предстоящую встречу. 

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ГОСТИ:  

«Динамо», Москва 

1-я: Волков-Никулин(к):Тарасов-Игнатушкин-Петунин; 

2-я: Кутейкин(а)-Хиетанен:Карсумс-Казионов-Варнаков; 

3-я: Соловьев-Рылов(а):Марковин-Ефремов-Сидляров; 

4-я: Корягин-Комаров:Брюквин-Игумнов-Алексеев.

Бочаров (Еременко). 

ХОЗЯЕВА:  

«Трактор», Челябинск

1-я: Петров А.-Вишневский:Виделль-Полыгалов-Якуценя(а); 

2-я: Шинин(к)-Бэйлен:Кручинин-Щехура(а)-Гюнге; 

3-я: Рясенский-Исаев:Губарев-Шаров-Кокуев; 

4-я: Бородкин-Кравцов:Черников-Петров Ю.-Пеньковский.  

Францоуз (Демченко).  

Добрый день, уважаемые любители хоккея. Сегодня сайт «Первый областной» проводит тестовую трансляцию встречи челябинского «Трактор» против московского «Динамо». Третий успех подряд позволил черно-белым закрепить свое положение в Восточной конференции, в то время как соперники приехали на Южный Урал не в лучшей форме. На выезде москвичи не смогли одолеть ни свердловский «Автомобилист», ни магнитогорский «Металлург». Последние домашние встречи также прошли без очков, хоккеисты уступили московскому же ЦСКА и питерскому СКА. Следить за ходом мачта также можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ»


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