/ КХЛ. Первый в новом году матч «Трактора» против московского «Динамо»

Гости попытаются прервать четырехматчевую серию поражений.

2:3Б



МАТЧ ЗАВЕРШЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ









МАТЧ ОКОНЧЕН

6-й бросок – «Динамо» – ГОЛ

6-й бросок «Трактор» – Гюнге – голкипер

5-й бросок – «Трактор» – Щехура – ГОЛ

5-й бросок – «Динамо» – Брюквин – ГОЛ

4-й бросок – «Трактор» – Бэйлен – голкипер

4-й бросок – «Динамо» – Хиетанен – голкипер

3-й бросок – «Трактор» – Кравцов – голкипер

3-й бросок – «Динамо» – Ефремов – голкипер

2-й бросок – «Трактор» – Гюнге – ГОЛ

2-й бросок – «Динамо» – Игумнов – голкипер

1-й бросок – «Трактор» – Пеньковский – голкипер

1-й бросок – «Динамо» – Варнаков – ГОЛ



БУЛЛИТЫ

Статистика овертайма: Броски: 6-3 ; Броски в створ: 4-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-1 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 1-1 ; Время в атаке: 01:25-00:34 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

65 мин – Финальная сирена возвещает о начале серии буллитов.

65 мин – Команды играют на контратаках. На табло без изменения.

64 мин – Еще одна попытка челябинцев, с шайбой Рихард Гюнге.

64 мин – Опасно у ворот гостей, но Ник Бэйлен не достает, подправить некому.

63 мин – Половина пятиминутки позади, даже сейчас команды не стремятся активно атаковать.

62 мин – Очередь «Динамо» бросать по воротам челябинцев, безрезультатно.

62 мин – Якуценя бросает по воротам, голкипер на месте.

61 мин – Челябинцы опасно действуют у ворот соперника, Кручинин попадает в защитника.

61 мин – Игра продолжается в формате три на три.

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА

Статистика 3-го периода: Броски: 16-23 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-5 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 02:52-04:23 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Команды завершают третью двадцатиминутку в полном составе. Создать опасный момент у ворот соперника челябинцам так и не удалось. Команды ждет дополнительное время.

59 мин – Челябинцы практически до конца встречи будут в большинстве.

58 мин – Вбрасывание на половине соперника, Полыгалов бьет, но мимо.

Удаление. ХК Динамо М. 79. Тарасов Даниил 2 мин. Подножка



58 мин – Шанс для «Трактора» закончить игру в основное время.

57 мин – На последних минутах преимущество на стороне гостей, сейчас именно «Динамо» выглядит уверенно.

57 мин – Челябинцы идут в ответную атаку, но упускают шайбу в зоне атаки.

56 мин – Еще один опасный момент у ворот «Трактора». На этот раз челябинцы оказались более расторопны. На пятачке шайбу удалось остановить.

56 мин – За 5 минут до окончания встречи динамовцы отыгрываются.

Изменение счета: ХК Динамо М. 83. Брюквин Владимир



55 мин – И счет сравнивается! Динамовец проходит от трех игроков «Трактора» и попадает в створ. Павел Францоуз оказался бессилен.

54 мин – С минимальным для «Трактора» преимуществом продолжается встреча. Челябинцы играют в полном составе.

Изменение счета: ХК Динамо М. 45. Кутейкин Андрей ассистенты: 18. Варнаков Михаил, 83. Брюквин Владимир



54 мин – Москвичи реализуют большинство. Павел Францоуз пропускает бросок с ходу, через защитников.

53 мин – Четверка нейтрализации на льду у хозяев.

52 мин – Тут же челябинцы остаются в меньшинстве, на скамейку уходит Александр Шаров.

Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 78. Кручинин Алексей



51 мин – Челябинцы забивают! Вторая шайба на счету у Рихарда Гюнге. Форвард выходит один на один с вратарем, бросает с середины зоны и попадает в точно в цель. 2:0!

50 мин – Остается 10 минут до конца основного времени. «Трактор» удерживает минимальное преимущество.

49 мин – У челябинцев на льду четвертая пятерка. Хоккеисты пытаются выстроиться для атаки.

47 мин – Медлительность соперника спасает «Трактор» от возможного гола. Во время атаки на добивание у ворот Францоуза никто из «Динамо» не успевает.

45 мин – Алексей Кручинин синей линии бросает и не попадает в строев.

42 мин – Контратака хозяев.

41 мин – Защитники «Трактора» позволяют бело-голубым бросить по воротам, шайба летит мимо.

41 мин – Челябинцы первыми начинают атаку в третьем периоде.

41 мин – Соперники продолжают определять сильнейшего. Под сводами ледовой арены «Трактор» стартовала решающая двадцатиминутка.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Статистика 2-го периода: Броски: 16-18 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 6-12 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 1-4 ; Время в атаке: 05:09-04:15 ; Штраф: 2-6

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Очередной период подошел к концу. На табло без изменений.

39 мин – Тем временем вторая двадцатиминутка подходит к концу. Меньше двух минут остается до конца.

38 мин – Команды играют в полном составе.

37 мин – Опасный розыгрыш у ворот «Трактора». Игра буквально держится на челябинском голкипере. Кутейкин мощным ударом отправляет шайбу с синей линии в сторону ворот.

36 мин – Игра продолжается в формате четыре на пять, челябинцы в меньшинстве.

Удаление. Трактор. 16. Шинин Александр 2 мин. Задержка руками



36 мин - Настала очередь челябинцев посидеть на скамейке.

35 мин – Опасно! Павел Францоуз спасает свои ворота после неочевидной передачи.

34 мин – «Динамо» прессингует челябинцев, игра на половине хозяев. На лед для усиления выходит шестой полевой в стане бело-голубых.

33 мин – Команды играют в полном составе.

33 мин – Ивану Вишневскому удалось пробить, голкипер гостей на месте.

32 мин – Болельщики челябинского«Трактора» изо всех сил подначивают хоккеистов на голы. Черно-белые в большинстве.

Удаление. ХК Динамо М. 77. Корягин Глеб 2 мин. Подножка



31 мин – Динамовцы стали допускать больше ошибок, уже третье удаление подряд у москвичей.

30 мин – Пол Щехура сходу с синей линии через защитника пробивает по воротам соперника, Бочаров на месте.

29 мин – Очередная возможность для черно-белых закрепить свое преимущество.

Удаление. ХК Динамо М. 36. Рылов Яков 2 мин. Задержка клюшкой

28 мин – В игру снова вступает голкипер челябинцев, Францоуз надежно играет. В контратаку идут динамовцы.

26 мин – Команды играют в полном составе.

25 мин – Бочаров отбивает несколько бросков по своим воротам, у черно-белых не получается реализовать большинство.

24 мин – Шанс для челябинцев закрепиться по ходу этой встречи. На льду у «Трактора» спецбригада большинства.

Удаление. ХК Динамо М. 49. Волков Артем 2 мин. Задержка руками



24 мин – Клюшки не выдерживают атаки, за слишком активную игру на скамейку отправляется один из московских нападающих.

23 мин – В игру вступает Павел Францоуз. Голкипер надежно защищает ворота челябинцев от броска бело-голубых.

22 мин – Сегодня обе команды играют в оборонительный хоккей, об этом говорит и количество бросков в первом периоде и стартовые составы.

21 мин – Соперники выходят на лед после перерыва. Стартовала вторая двадцатиминутка.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Статистика 1-го периода: Броски: 20-18 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 14-9 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 02:47-04:23 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин – Конец первого периода. Счет 1:0 в пользу «Трактора».

20 мин – Вбрасывание на последних секундах, его выигрывают гости. Перехватывают шайбу челябинцы, но до броска не доходит.

19 мин – До финала стартовой двадцатиминутки остается меньше двух минут, минимальное преимущество на стороне хозяев.

18 мин – Атака ворот «Трактора»с невыигрышной позиции, Сидляров попытался забросить с острого угла.

16 мин – Красивая атака челябинских ворот от «Динамо». Францоуз выручает команду

15 мин – С шайбой снова москвичи, идет борьба за воротами «Трактора». Челябинцам удается пойти в контратаку, Бочаров на месте.

13 мин – Команды в полном составе. Минимальное преимущество на стороне челябинцев.

11 мин – Игра на половине «Трактора», защитники хозяев при первой же возможности выбивают шайбу, прерывая атаки. «Динамо» организует два выпада, на третий уже не хватает времени.

Удаление. Трактор. 8. Губарев Данил 2 мин. Подножка



11 мин – «Трактор» на льду в меньшинстве, в дело вступает четверка нейтрализации.

Изменение счета: Трактор. 60. Пеньковский Артем



9 мин – Челябинцы умело разрывают контратаку и забивают. Шайба с щелчком залетает в ворота Ивана Бочарова. Отличился герой прошлой встрече Артем Пеньковский.

8 мин – У ворот голкипера челябинцев попытка забить со стороны гостей, вы атаке Марковкин.

7 мин – По-настощему интересных моментов хоккеистам создать пока не удалось, игроки обеих команд пока присматриваются друг к другу.

5 мин – Невыразительный бросок с синей линии показывает игрок бело-голубых Андрей Кутейкин, в игру вступает Павел Францоуз.

3 мин – Третья пятерка выходит на лед у «Трактора», в игру вступает Александр Шаров.

2 мин – Первый опасный момент создают челябинцы, под воротами борется Семен Кокуев.

2 мин – Челябинцы идут в атаку, бело-голубые переводят игру на половину соперников.

1 мин – Звучит сирена, объявляющая о старте встречи. Вбрасывание за гостями.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Наставники обеих команд уже назвали составы на предстоящую встречу.

ГОСТИ:

«Динамо», Москва

1-я: Волков-Никулин(к):Тарасов-Игнатушкин-Петунин;

2-я: Кутейкин(а)-Хиетанен:Карсумс-Казионов-Варнаков;

3-я: Соловьев-Рылов(а):Марковин-Ефремов-Сидляров;

4-я: Корягин-Комаров:Брюквин-Игумнов-Алексеев.

Бочаров (Еременко).



ХОЗЯЕВА:

«Трактор», Челябинск

1-я: Петров А.-Вишневский:Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);

2-я: Шинин(к)-Бэйлен:Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;

3-я: Рясенский-Исаев:Губарев-Шаров-Кокуев;

4-я: Бородкин-Кравцов:Черников-Петров Ю.-Пеньковский.



Францоуз (Демченко).



Добрый день, уважаемые любители хоккея. Сегодня сайт «Первый областной» проводит тестовую трансляцию встречи челябинского «Трактор» против московского «Динамо». Третий успех подряд позволил черно-белым закрепить свое положение в Восточной конференции, в то время как соперники приехали на Южный Урал не в лучшей форме. На выезде москвичи не смогли одолеть ни свердловский «Автомобилист», ни магнитогорский «Металлург». Последние домашние встречи также прошли без очков, хоккеисты уступили московскому же ЦСКА и питерскому СКА. Следить за ходом мачта также можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ».