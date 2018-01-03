/ КХЛ. Первый в новом году матч «Трактора» против московского «Динамо»

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2:3Б
МАТЧ ЗАВЕРШЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
6-й бросок – «Динамо» – ГОЛ
6-й бросок «Трактор» – Гюнге – голкипер5-й бросок – «Трактор» – Щехура – ГОЛ
5-й бросок – «Динамо» – Брюквин – ГОЛ
4-й бросок – «Трактор» – Бэйлен – голкипер
4-й бросок – «Динамо» – Хиетанен – голкипер
3-й бросок – «Трактор» – Кравцов – голкипер
3-й бросок – «Динамо» – Ефремов – голкипер
2-й бросок – «Трактор» – Гюнге – ГОЛ
2-й бросок – «Динамо» – Игумнов – голкипер
1-й бросок – «Трактор» – Пеньковский – голкипер
1-й бросок – «Динамо» – Варнаков – ГОЛ
Статистика овертайма: Броски: 6-3 ; Броски в створ: 4-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-1 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 1-1 ; Время в атаке: 01:25-00:34 ; Штраф: 0-0
65 мин – Финальная сирена возвещает о начале серии буллитов.
65 мин – Команды играют на контратаках. На табло без изменения.
64 мин – Еще одна попытка челябинцев, с шайбой Рихард Гюнге.
64 мин – Опасно у ворот гостей, но Ник Бэйлен не достает, подправить некому.
63 мин – Половина пятиминутки позади, даже сейчас команды не стремятся активно атаковать.
62 мин – Очередь «Динамо» бросать по воротам челябинцев, безрезультатно.
62 мин – Якуценя бросает по воротам, голкипер на месте.
61 мин – Челябинцы опасно действуют у ворот соперника, Кручинин попадает в защитника.
61 мин – Игра продолжается в формате три на три.
Статистика 3-го периода: Броски: 16-23 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-5 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 02:52-04:23 ; Штраф: 2-2
60 мин – Команды завершают третью двадцатиминутку в полном составе. Создать опасный момент у ворот соперника челябинцам так и не удалось. Команды ждет дополнительное время.
59 мин – Челябинцы практически до конца встречи будут в большинстве.
58 мин – Вбрасывание на половине соперника, Полыгалов бьет, но мимо.
Удаление. ХК Динамо М. 79. Тарасов Даниил 2 мин. Подножка
57 мин – На последних минутах преимущество на стороне гостей, сейчас именно «Динамо» выглядит уверенно.
57 мин – Челябинцы идут в ответную атаку, но упускают шайбу в зоне атаки.
56 мин – Еще один опасный момент у ворот «Трактора». На этот раз челябинцы оказались более расторопны. На пятачке шайбу удалось остановить.
56 мин – За 5 минут до окончания встречи динамовцы отыгрываются.
Изменение счета: ХК Динамо М. 83. Брюквин Владимир
55 мин – И счет сравнивается! Динамовец проходит от трех игроков «Трактора» и попадает в створ. Павел Францоуз оказался бессилен.
54 мин – С минимальным для «Трактора» преимуществом продолжается встреча. Челябинцы играют в полном составе.
Изменение счета: ХК Динамо М. 45. Кутейкин Андрей ассистенты: 18. Варнаков Михаил, 83. Брюквин Владимир
54 мин – Москвичи реализуют большинство. Павел Францоуз пропускает бросок с ходу, через защитников.
53 мин – Четверка нейтрализации на льду у хозяев.Удаление. Трактор. 42. Шаров Александр П. 2 мин. Подножка
52 мин – Тут же челябинцы остаются в меньшинстве, на скамейку уходит Александр Шаров.
Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 78. Кручинин Алексей
51 мин – Челябинцы забивают! Вторая шайба на счету у Рихарда Гюнге. Форвард выходит один на один с вратарем, бросает с середины зоны и попадает в точно в цель. 2:0!
50 мин – Остается 10 минут до конца основного времени. «Трактор» удерживает минимальное преимущество.
49 мин – У челябинцев на льду четвертая пятерка. Хоккеисты пытаются выстроиться для атаки.
47 мин – Медлительность соперника спасает «Трактор» от возможного гола. Во время атаки на добивание у ворот Францоуза никто из «Динамо» не успевает.
45 мин – Алексей Кручинин синей линии бросает и не попадает в строев.
42 мин – Контратака хозяев.
41 мин – Защитники «Трактора» позволяют бело-голубым бросить по воротам, шайба летит мимо.
41 мин – Челябинцы первыми начинают атаку в третьем периоде.
41 мин – Соперники продолжают определять сильнейшего. Под сводами ледовой арены «Трактор» стартовала решающая двадцатиминутка.
Статистика 2-го периода: Броски: 16-18 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 6-12 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 1-4 ; Время в атаке: 05:09-04:15 ; Штраф: 2-6
40 мин – Очередной период подошел к концу. На табло без изменений.
39 мин – Тем временем вторая двадцатиминутка подходит к концу. Меньше двух минут остается до конца.
38 мин – Команды играют в полном составе.
37 мин – Опасный розыгрыш у ворот «Трактора». Игра буквально держится на челябинском голкипере. Кутейкин мощным ударом отправляет шайбу с синей линии в сторону ворот.
36 мин – Игра продолжается в формате четыре на пять, челябинцы в меньшинстве.
Удаление. Трактор. 16. Шинин Александр 2 мин. Задержка руками
36 мин - Настала очередь челябинцев посидеть на скамейке.
35 мин – Опасно! Павел Францоуз спасает свои ворота после неочевидной передачи.
34 мин – «Динамо» прессингует челябинцев, игра на половине хозяев. На лед для усиления выходит шестой полевой в стане бело-голубых.33 мин – Команды играют в полном составе.
33 мин – Ивану Вишневскому удалось пробить, голкипер гостей на месте.
32 мин – Болельщики челябинского«Трактора» изо всех сил подначивают хоккеистов на голы. Черно-белые в большинстве.
Удаление. ХК Динамо М. 77. Корягин Глеб 2 мин. Подножка
31 мин – Динамовцы стали допускать больше ошибок, уже третье удаление подряд у москвичей.
30 мин – Пол Щехура сходу с синей линии через защитника пробивает по воротам соперника, Бочаров на месте.
29 мин – Очередная возможность для черно-белых закрепить свое преимущество.
Удаление. ХК Динамо М. 36. Рылов Яков 2 мин. Задержка клюшкой
28 мин – В игру снова вступает голкипер челябинцев, Францоуз надежно играет. В контратаку идут динамовцы.
26 мин – Команды играют в полном составе.
25 мин – Бочаров отбивает несколько бросков по своим воротам, у черно-белых не получается реализовать большинство.
24 мин – Шанс для челябинцев закрепиться по ходу этой встречи. На льду у «Трактора» спецбригада большинства.
Удаление. ХК Динамо М. 49. Волков Артем 2 мин. Задержка руками
24 мин – Клюшки не выдерживают атаки, за слишком активную игру на скамейку отправляется один из московских нападающих.
23 мин – В игру вступает Павел Францоуз. Голкипер надежно защищает ворота челябинцев от броска бело-голубых.
22 мин – Сегодня обе команды играют в оборонительный хоккей, об этом говорит и количество бросков в первом периоде и стартовые составы.
21 мин – Соперники выходят на лед после перерыва. Стартовала вторая двадцатиминутка.
Статистика 1-го периода: Броски: 20-18 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 14-9 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 02:47-04:23 ; Штраф: 2-0
20 мин – Конец первого периода. Счет 1:0 в пользу «Трактора».
20 мин – Вбрасывание на последних секундах, его выигрывают гости. Перехватывают шайбу челябинцы, но до броска не доходит.19 мин – До финала стартовой двадцатиминутки остается меньше двух минут, минимальное преимущество на стороне хозяев.
18 мин – Атака ворот «Трактора»с невыигрышной позиции, Сидляров попытался забросить с острого угла.
16 мин – Красивая атака челябинских ворот от «Динамо». Францоуз выручает команду
15 мин – С шайбой снова москвичи, идет борьба за воротами «Трактора». Челябинцам удается пойти в контратаку, Бочаров на месте.
13 мин – Команды в полном составе. Минимальное преимущество на стороне челябинцев.
11 мин – Игра на половине «Трактора», защитники хозяев при первой же возможности выбивают шайбу, прерывая атаки. «Динамо» организует два выпада, на третий уже не хватает времени.
Удаление. Трактор. 8. Губарев Данил 2 мин. Подножка
11 мин – «Трактор» на льду в меньшинстве, в дело вступает четверка нейтрализации.
Изменение счета: Трактор. 60. Пеньковский Артем
9 мин – Челябинцы умело разрывают контратаку и забивают. Шайба с щелчком залетает в ворота Ивана Бочарова. Отличился герой прошлой встрече Артем Пеньковский.
8 мин – У ворот голкипера челябинцев попытка забить со стороны гостей, вы атаке Марковкин.
7 мин – По-настощему интересных моментов хоккеистам создать пока не удалось, игроки обеих команд пока присматриваются друг к другу.
5 мин – Невыразительный бросок с синей линии показывает игрок бело-голубых Андрей Кутейкин, в игру вступает Павел Францоуз.3 мин – Третья пятерка выходит на лед у «Трактора», в игру вступает Александр Шаров.
2 мин – Первый опасный момент создают челябинцы, под воротами борется Семен Кокуев.
2 мин – Челябинцы идут в атаку, бело-голубые переводят игру на половину соперников.
1 мин – Звучит сирена, объявляющая о старте встречи. Вбрасывание за гостями.
Наставники обеих команд уже назвали составы на предстоящую встречу.
ГОСТИ:
«Динамо», Москва
1-я: Волков-Никулин(к):Тарасов-Игнатушкин-Петунин;
2-я: Кутейкин(а)-Хиетанен:Карсумс-Казионов-Варнаков;
3-я: Соловьев-Рылов(а):Марковин-Ефремов-Сидляров;
4-я: Корягин-Комаров:Брюквин-Игумнов-Алексеев.
Бочаров (Еременко).
ХОЗЯЕВА:
«Трактор», Челябинск
1-я: Петров А.-Вишневский:Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Шинин(к)-Бэйлен:Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;
3-я: Рясенский-Исаев:Губарев-Шаров-Кокуев;
4-я: Бородкин-Кравцов:Черников-Петров Ю.-Пеньковский.
Францоуз (Демченко).
Добрый день, уважаемые любители хоккея. Сегодня сайт «Первый областной» проводит тестовую трансляцию встречи челябинского «Трактор» против московского «Динамо». Третий успех подряд позволил черно-белым закрепить свое положение в Восточной конференции, в то время как соперники приехали на Южный Урал не в лучшей форме. На выезде москвичи не смогли одолеть ни свердловский «Автомобилист», ни магнитогорский «Металлург». Последние домашние встречи также прошли без очков, хоккеисты уступили московскому же ЦСКА и питерскому СКА. Следить за ходом мачта также можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ».