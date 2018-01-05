/ 19-летний хоккеист системы «Трактор» продолжит карьеру в Северной Америке

Александр Яковенко стал инициатором расторжения контракта.

Накануне стало известно, что «Трактор» расторг контракт с 19-летним защитником Александром Яковенко. Инициатором стал сам игрок. Воспитанник челябинской школы «Мечел» намерен продолжить свою карьеру за океаном.

19-летний защитник системы «Трактор» Александр Яковенко планирует попробовать свои силы в Северной Америке. В связи с этим по инициативе игрока контракт расторгнут. Права на Александра Яковенко в России будут закреплены за «черно-белыми». — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

Отметим, что в сезоне 2017/2018 Александр Яковенко провел 32 матча за «Челмет» (3 очка, 1+2) и 3 матча за «Белых Медведей» (5 очков, 1+4).