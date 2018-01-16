Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.36 -0.24 68.82 +0.56
Челябинск
сейчас
 
-18 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока

Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока

Челябинцев отделяет от четвертого места всего 4 очка.
сегодня в 15:55
  |  Хоккей

Сегодня, 16 января, челябинский «Трактор» после небольшого перерыва на Матч Звезд продолжает свою выездную серию. Из Европы южноуральцы направились в Ханты-Мансийский автономный округ. Черно-белым осталось всего шесть матчей до конца регулярного Чемпионата, два из них пройдут против «Югры».

Челябинцы в предыдущей встрече всухую разгромили соперника. Тогда «Трактор» победил «Югру» на домашнем льду со счетом 3:0. Черно-белые продолжают борьбу за участие в плей-офф, команда имеет в своем активе 78 очков после 50 игр. До четвертого места команда недобирает 4 очка.

Сейчас, незадолго до финала «регулярки», команда из Ханты-Мансийска чередует победы и поражения. За 50 проведенных игр «Югре» удалось набрать всего 46 очков. Таким образом команда досрочно потеряла возможность выхода в плей-офф.

Смотрите прямую трансляцию встречи на «Онлайн ТВ». Начало в 19:00 по местному времени.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Челябинский «Трактор» увозит 3 очка из Ханты-Мансийска
сегодня в 22:02
Челябинский «Трактор» увозит 3 очка из Ханты-Мансийска
Общество
Турки готовы взяться за челябинское метро и конгресс-холл
сегодня в 18:20
Турки готовы взяться за челябинское метро и конгресс-холл
Общество
Челябинская область кормит жителей собственными яйцами, несколькими видами мяса и птицы
сегодня в 18:08
Челябинская область кормит жителей собственными яйцами, несколькими видами мяса и птицы
Происшествия
Пешеход погиб от удара отлетевшей легковушки на северо-западе Челябинска
сегодня в 16:56
Пешеход погиб от удара отлетевшей легковушки на северо-западе Челябинска
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока
сегодня в 15:55
Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока
Общество
Министр экологии Челябинской области подала заявление в отставку
сегодня в 14:53
Министр экологии Челябинской области подала заявление в отставку
Политика
Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году
сегодня в 14:32
Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году
Происшествия
Мама вандала обвинила полицейских в избиении ее сына на Южном Урале
сегодня в 13:46
Мама вандала обвинила полицейских в избиении ее сына на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна