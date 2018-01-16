/ Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока

Челябинцев отделяет от четвертого места всего 4 очка.

Сегодня, 16 января, челябинский «Трактор» после небольшого перерыва на Матч Звезд продолжает свою выездную серию. Из Европы южноуральцы направились в Ханты-Мансийский автономный округ. Черно-белым осталось всего шесть матчей до конца регулярного Чемпионата, два из них пройдут против «Югры».



Челябинцы в предыдущей встрече всухую разгромили соперника. Тогда «Трактор» победил «Югру» на домашнем льду со счетом 3:0. Черно-белые продолжают борьбу за участие в плей-офф, команда имеет в своем активе 78 очков после 50 игр. До четвертого места команда недобирает 4 очка.

Сейчас, незадолго до финала «регулярки», команда из Ханты-Мансийска чередует победы и поражения. За 50 проведенных игр «Югре» удалось набрать всего 46 очков. Таким образом команда досрочно потеряла возможность выхода в плей-офф.



Смотрите прямую трансляцию встречи на «Онлайн ТВ». Начало в 19:00 по местному времени.

