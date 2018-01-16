/ Челябинский «Трактор» увозит 3 очка из Ханты-Мансийска

Павел Францоуз заработал пятый «сухарь».

Сегодня, 16 января, под сводами комплекса «Арена-Югра» провел очередной выездной матч челябинский «Трактор». Соперник — ханты-мансийская «Югра», не смог ничего противопоставить. Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.



Челябинцам удалось открыть счет заброшенным шайбам уже на 2 минуте встречи. В большинстве взять ворота соперника смог Пол Щехура. По ходу матча также отличились Линус Виддель, Ник Бэйлен и Рихард Гюнге. Они же стали ассистентами во всех заброшенных шайбах.

Челябинский голкипер сегодня оказался непробиваем. Павел Францоуз оформил свой пятый «сухарь» в этом сезоне. Чешскому вратарю в этом помогли 35 сэйвов.

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Трактор» (Челябинск)

0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Щехура – 19 (бол., Виделль, Бэйлен), 1:16 – 0:1.

Виделль – 8 (Гюнге, Щехура), 17:11 – 0:2.

Бэйлен – 9 (бол., Виделль, Гюнге), 29:45 – 0:3.

Гюнге – 13 (Виделль), 32:45 – 0:4.



