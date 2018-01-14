Танкисты и ветераны уральских хоккейных клубов выйдут на лед в день рождения Валерия Харламова

Памятный матч принимает Чебаркуль.

Хоккейный матч 14 января проходит и в Чебаркуле. Игра организована в память о Валерии Харламове. Именно в этот день 70 лет назад легендарный советский хоккеист появился на свет. На льду встретятся ветераны челябинского «Трактора» и сборная ветеранов «Звезды», «Автомобилиста», также к ним присоединятся танкисты 90-й дивизии.



На матче будут присутствовать хоккеисты, выступавшие с Валерием Харламовым в составе команды «Звезда» в сезоне 1967-1968 годов. Игроки команд проведут мастер-класс для гостей матча. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Напомним, хоккеист Валерий Харламов — легенда русского хоккея. О спортсмене знают не только в России, но и за океаном: Валерий Харламов член Зала славы Международной федерации хоккея с шайбой и Зала славы НХЛ. Хоккеиста не раз признавали лучшим форвардом хоккейных клубов, за которые он выступал, а также сборной Советского Союза. Он дважды становился олимпийским чемпионом и восемь раз чемпионом мира. Техника игры Валерия Харламова поражала даже абсолютных лидеров в хоккее, сборную Канады. Чтобы справиться с соперниками из Советского Союза, североамериканцам пришлось вывести Харламова из игры. Сложно поверить, что «маленький гигант» хоккея начинал свой путь в региональной команде «Звезда». Дебют Валерия Харламова в хоккейном клубе Чебаркуля состоялся 50 лет назад. Память о Валерии Харламове живет в Чебаркуле до сих пор. Главные спортивные события города проходят на ледовой арене «Уральская звезда», названной именем Валерия Харламова. Также город ежегодно принимает турнир памяти хоккеиста среди юношеских команд. Широкой аудитории Валерий Харламов стал известен, благодаря вышедшему в 2012 году фильму «Легенда № 17». Историю жизни и карьеры хоккеиста «рассказал» актер Данила Козловский.