Ветераны «Трактора» и «Звезды» сыграют хоккейный товарищеский матч в Чебаркуле

Таким образом они отметят 75‑летие со дня рождения Валерия Харламова

Завтра, 14 января, в Чебаркуле состоится товарищеский хоккейный матч между ветеранами «Трактора» и «Звезды». Таким образом игроки челябинской и чебаркульской команд отметят 75-летие со дня рождения знаменитого Валерия Харламова, сообщает региональный Минспорт.

Легендарный советский хоккеист имеет непосредственное отношение к команде «Звезда» из Чебаркуля. Будучи начинающим игроком московского ЦСКА, он был отправлен главным тренером клуба Анатолием Тарасовым «на воспитание» в чебаркульскую команду в 1967 году. Она тогда выступала в третьей лиге первенства СССР. И хоть Валерий Харламов сыграл немного матчей за «Звезду», успел влюбить в себя южноуральских болельщиков.

Проводить товарищеские хоккейные матчи в Чебаркуле 14 января, в день рождения Легенды № 17, стало уже традицией. В этом году игра между ветеранами «Трактора» и «Звезды» пройдет в ледовом дворце «Уральская звезда». Начало матча — в 12:00. Вход бесплатный.

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