/ Каждый житель Челябинской области имеет в среднем три действующих вклада в Сбербанке

Сбербанк предлагает различные виды вкладов, открыть которые можно в офисе или через интернет.

По состоянию на первое октября 2018 года жителями Челябинской области открыто в Сбербанке 11,7 млн. депозитов на сумму 172 миллиарда рублей, что составляет 44% от объема регионального рынка. На каждого жителя области в среднем приходится три вклада, в том числе открытых онлайн.

Средний размер вклада составляет чуть более пятнадцати тысяч рублей. Остаток по онлайн-депозитам в пять раз выше — 78,5 тысяч рублей в среднем на одного клиента. Открытие вклада через интернет-банк и мобильное приложение Сбербанк Онлайн позволяет сохранить и преумножить свои средства, не тратя при этом время и силы на посещение офиса банка.

В продуктовой линейке Сбербанка представлено шесть онлайн-вкладов, предназначенных для различных целей. Открыть их можно интернет-банке или мобильном приложении Сбербанк Онлайн и, конечно же, в офисе банка. Пенсионерам банк открывает вклады с максимальным процентом для выбранного срока независимо от вложенной суммы.

Одно из ключевых правил финансовой грамотности и благосостояния — всегда иметь накопления в размере 3−5 ежемесячных расходов на непредвиденный случай. Поэтому мы рекомендуем клиентам самим управлять деньгами и делать это в долгосрочной перспективе. Понимая, что финансовые взгляды и потребности у людей разные, банк предоставляет выбор и возможность открыть сразу два-три вклада. Например, один с пополнением и снятием, другой — пополняемый и без частичного снятия, но с более высокой ставкой, — прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Также в настоящее время в Сбербанке действует промовклад «Рекордный» с диапазоном ставки от 6,5% до 7,15%. С начала года это максимальные ставки по вкладам банка. Инвестировать средства во вклад можно до 30 ноября 2018 года на срок от семи месяцев до 1,5 лет и на сумму от 50 тыс. рублей. Проценты можно направить на счет своей карты или аккумулировать на вкладе. Суммы начисленных процентов отражаются в истории операций в личном кабинете Сбербанк Онлайн.