Состоялась премьера нового сезона хоккейного шоу Константина Устьянцева «Свободный лёд», где автор приводит пункты из обновлённого регламента КХЛ, согласно которому в новом сезоне будут действовать ряд ограничений. Они распространяются как на спортсменов, так и на персонал клуба, болельщиков, представителей СМИ, а также работников арены.

Предлагаем вашему вниманию список этих пунктов:

Всем сотрудникам клуба рекомендовано приезжать на тренировки и игры на своих личных автомобилях

Для персонала на арене действует строгий пропускной режим: проход по спискам, с паспортом, с соблюдением всех общеобязательных требований

Персонал, который контактирует с игроками регулярно (так же, как и игроки), сдают тест на COVID-19

Не допускается продажа входных билетов в кассах спортсооружения в день проведения матча

Число аккредитаций на матч для СМИ будет ограничено

Три нижних ряда по периметру арены сделают границей «Чистой зоны», которая будет перетекать в подтрибунное помещение

Доступ в «Чистую зону» получит не более 27 человек: ТВ-бригада, представители КХЛ, медперсонал, технологи и прочие специалисты, обслуживающие матч

Рассадка зрителей будет осуществляться с учётом социальной дистанции

Допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра только для членов одной контактной группы и при условии соблюдения масочного режима

Число зрителей может быть увеличено по примеру московского региона с 10 до 50 процентов от максимальной вместимости трибун

Не допускается проведение символического вбрасывания и проведение предматчевого шоу с выступлением артистов и творческих коллективов на льду

Должны быть продезинфицированы все матчевые атрибуты: арка выхода команд, зона скамеек, стойка под запасные клюшки, игровые шайбы