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Состоялась премьера нового сезона хоккейного шоу Константина Устьянцева «Свободный лёд», где автор приводит пункты из обновлённого регламента КХЛ, согласно которому в новом сезоне будут действовать ряд ограничений. Они распространяются как на спортсменов, так и на персонал клуба, болельщиков, представителей СМИ, а также работников арены.

Предлагаем вашему вниманию список этих пунктов:

  • Всем сотрудникам клуба рекомендовано приезжать на тренировки и игры на своих личных автомобилях

  • Для персонала на арене действует строгий пропускной режим: проход по спискам, с паспортом, с соблюдением всех общеобязательных требований

  • Персонал, который контактирует с игроками регулярно (так же, как и игроки), сдают тест на COVID-19

  • Не допускается продажа входных билетов в кассах спортсооружения в день проведения матча

  • Число аккредитаций на матч для СМИ будет ограничено

  • Три нижних ряда по периметру арены сделают границей «Чистой зоны», которая будет перетекать в подтрибунное помещение

  • Доступ в «Чистую зону» получит не более 27 человек: ТВ-бригада, представители КХЛ, медперсонал, технологи и прочие специалисты, обслуживающие матч

  • Рассадка зрителей будет осуществляться с учётом социальной дистанции

  • Допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра только для членов одной контактной группы и при условии соблюдения масочного режима

  • Число зрителей может быть увеличено по примеру московского региона с 10 до 50 процентов от максимальной вместимости трибун

  • Не допускается проведение символического вбрасывания и проведение предматчевого шоу с выступлением артистов и творческих коллективов на льду

  • Должны быть продезинфицированы все матчевые атрибуты: арка выхода команд, зона скамеек, стойка под запасные клюшки, игровые шайбы

  • Шайбы должны меняться и обрабатываться во время матча. Если шайба вылетела на трибуну к зрителям, то она не будет возвращена в игру

Более подробно ознакомиться со всем нововведениями для болельщиков и игроков вы можете в новом выпуске «Свободного льда». Повтор программы состоится в воскресенье, 23 августа, в 15:30 на телеканале ОТВ.