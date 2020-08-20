Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменён

У ряда игроков челябинской команды выявлен коронавирус.

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«Трактор» отменил розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Решение руководства связано с отказом гостевых команд, а также со случаями заражения в самом «Тракторе», сообщили первому областному в пресс-службе «чёрно-белых».



«Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в „Тракторе“, где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, ранее коронавирус был зафиксирован у двух команд, которые должны были принять участие в челоябинском форуме — у «Автомобилиста» и «Сибири». У новосибирцев COVID-19 выявили у 11 игроков и членов тренерского штаба, в екатеринбургской команде инфекция подтвердилась у наставника Билла Питерса.