Воспитанник магнитогорского «Металлурга» вышел во второй раунд Кубка Стэнли

«Даллас Старз» с Антоном Худобиным в воротах выбили «Калгари Флеймз».

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Клуб НХЛ «Даллас Старз», ворота которого защищает воспитанник магнитогорского хоккея Антон Худобин, вышел во второй раунд Кубка Стэнли. «Звёзды» в шестом матче серии до 4 побед обыграли «Калгари Флеймз» со счётом 7:3.



В последней игре серии Антон Худобин отбил 38 бросков. В третьем периоде встречи российский голкипер отразил все 26 ударов по своим воротам. Данная победа стала для бывшего игрока «Металлурга» 4-й в текущем плей-офф. Отметим, что помимо вратарских действий, Антон Худобин записал на свой счёт результативный пас. Вратарь стал ассистентом в шайбе другого россиянина, Дениса Гурьянова. Для «Далласа» этот гол стал шестым, а для форварда — третьим из четырёх заброшенных.

Победой над «Калгари» «Даллас» обеспечил себе участие во втором раунде Кубка Стэнли. Следующим соперником команды с юга США станет «Колорадо Эвалэнш». Отметим, в составе последних выступает другой южноуралец, воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин.