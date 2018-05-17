/ Отец Антона Глинкина прокомментировал возвращение сына в ХК «Трактор»

Нападающий рад вернуться домой.

Отец нападающего Антона Глинкина поделился своим мнением о возвращении сына в родной «Трактор». Владимир Глинкин рад, что его спортивная карьера продолжится именно там, где и началась. Нападающий выступал за ХК «Трактор» в течение 9 лет, после чего в 2016 году решил попробовать себя в Казани. Челябинский клуб и 29-летний хоккеист договорились о двухлетнем контракте.

Я доволен, что он вернулся. Надеюсь, что все здесь получится, но я не могу загадывать. Он с желанием идет, домой возвращается. Его там не устроило, он не захотел там оставаться. Говорит, мало времени дают, мало доверия. Он решил в «Трактор». — прокомментировал сайту «Первый областной»

Напомним, что в минувшем сезоне Антон Глинкин провел 45 матчей за «Ак Барс» и набрал 19 очков при показателе полезности «+6». В этом сезоне уроженец Кременкуля выиграл Кубок Гагарина.