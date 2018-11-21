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/ Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ

Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ

Игроков выбрали представители СМИ.
сегодня в 16:10
  |  Хоккей

Еще два представителя Челябинской области пополнили заявку сборной дивизиона Харламова на предстоящий Матч Звезд КХЛ. В компанию к Сергею Мозякину, которого выбрали болельщики, присоединились Виктор Антипин и Виталий Кравцов.

По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ. Представляем победителей голосования, а также игроков, вошедших в итоговые тройки по каждому амплуа в сборные своих дивизионов. В заяку дивизиона Харламова добавлены: вратарь Якуб Коварж из «Автомобилиста», защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин и форвард Виталий Кравцов из «Трактора». — рассказали в пресс-службе КХЛ.

Юбилейный Матч Звезд КХЛ пройдет в Казани в январе 2019 года. Помимо самой игры в столице Татарстана пройдет и неделя звезд хоккея, а также Матчи Звезд Молодежной и Женской хоккейных лиг, конкурс мастерства и многие другие развлекательные мероприятия.

Напомним, первый Матч Звезд КХЛ прошел в 2009 году в Москве. На красной площади в очном противостоянии сошлись команды Алексея Яшина и Яромира Ягра.

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